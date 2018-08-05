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各种套路防不胜防 火眼金睛识别网红营销里的“坑”

各种套路防不胜防 火眼金睛识别网红营销里的“坑”
2018年08月05日 08:32 新浪科技综合
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　　网红产品问题多 教你火眼金睛识别营销里的“坑”

　　来源：法制日报

　　□　本报记者 周宵鹏

　　从在朋友圈疯传的景区、游乐园，到各种话题里提及的化妆品、美食，再到线下门庭若市、永远排队的餐厅、门市，网红产品已经成为现在居民生活中的一种独特现象，各种网络红人、网络爆款、热门产品让人们眼花缭乱。

　　据艾瑞咨询与新浪微博近日联合发布的《2018中国网红经济发展洞察报告》显示，截至2018年5月，中国网红粉丝总人数达到5.88亿人，网红经济规模将突破两万亿元。

　　然而，随着网红产品在生活中越来越深入，大量关于这些产品的夸大宣传、质量参差、商标侵权、成交量作假等问题也凸现出来，“网红经济”里的“坑”开始让人防不胜防。

　　网红门店李逵李鬼难分清

　　2017年上半年开始，喜茶掀起了一波网红饮品店的风潮，成为诸多年轻人追捧的对象。今年上半年，北京一家名为“喜社喜茶”的饮品店号称花重金从“喜茶”购买了配方，与喜茶联合经营，诸多消费者慕名而来。

　　然而，事实却是网红饮品店遭遇山寨。喜茶方面迅速发声，表示上述门店与其没有任何形式合作。这种情况实际并不鲜见，比如武汉一家糕点店“鲍师傅”在网络走红后，“金典鲍师傅”“京鲍师傅”“至尊鲍师傅”等门店随即在北京遍地开花。由于山寨店都在模仿“本尊”的招牌、产品，连名字都很接近，普通消费者难以分辨。

　　“鲍师傅”糕点店走红的原因之一是其门前总有数十米的“长龙”排队，粉丝热情高涨让人惊叹。可有媒体深入QQ群、论坛、微信群调查才发现，有“工头”在网上发布充场任务，组织大批兼职者现场排队当“托”。

　　在媒体曝光了这家网红店靠花钱雇人排队以营造火热销售场景后，这家“鲍师傅”网红店的总部也迅速做出回应，出面道歉，同时表示一家店的行为不代表整个品牌。然而，北京鲍才胜餐饮公司随后直接炮轰雇人排队的“鲍师傅”为山寨侵权店，双方为此闹上法庭，相关案件也正在进一步审理中。

　　在北京的另一家网红饮品店，有媒体记者在店内“卧底”，发现走红网络的新鲜果汁其实真相震惊。报道显示，饮品店的店员直接用手去挤茶叶包里的汁液，连店员自己都说“恶心”；水果不经清洗就扔进榨汁机，操作店员一直未戴手套；柜台上摆放着新鲜诱人的水果，后台实际榨汁的却是已经发黑的芒果……

　　新潮产品是否有害先确认

　　现如今，只要加上网红二字，再经由互联网推波助澜，往往能引爆大众的消费热情。不过，有些网红产品实在经不起推敲，价格不菲销量惊人，却存在安全上的风险，甚至一些商品还属于“三无”。

　　一些城市酒吧里热销会发光的饮料，这种发光的饮料被装在各种形状的杯子里面，每隔三四秒闪一下，商家给饮料也取了很多独特的名字。实际上，发光的是饮料中的冰块，冰块里安放有小灯泡。

　　《法制日报》记者调查发现，这种发光冰块所采用的都是纽扣电池，由于电量低不会造成触电等情况，但是因为这种灯的价格比较低廉，很有可能外壳塑料材料质量欠佳，被腐蚀性液体长期浸泡可能会产生一些有毒物质。在市场上，这类网红产品很多都没有质监部门的合格标志。

　　最近流行起来的“冒烟冰淇淋”也存在一定的安全隐患。这种网红食品中加入了食品级液氮制冷，雾化很快的液氮一般情况下具有安全性，但一些孩子食用后也会出现口腔受伤的情况。

　　对于这些新潮网红产品，专家建议消费者看好产品的构成，识别产品有无合格说明和安全标识，看清楚食品饮品的原料等成分，考虑食用时的安全系数。如果网红产品属于“三无”产品，绝对不能购买食用。

　　此外，一些网红产品吹嘘的各种功效，例如网红“辟谷餐”鼓吹“排毒减肥”，但实际上往往造成由于能量严重摄入不足，可能导致肌肉分解、基础代谢下降，造成多器官损伤，甚至增加心血管疾病的风险，这些凭空捏造的网红说法切勿相信。

　　网红营销背后套路要认清

　　或者是可以减肥、防晒、美白的“功能神器”；或者是荣获某种国内、国际大奖，有各种权威机构为其质量“背书”的“荣誉得主”；或者是配发各种高调炫富照片的“浮夸产品”……拥有这些另类“气质”的网红产品，往往需要消费者提高警惕。

　　除了一些网红门店雇人排队制造假象外，网红产品还有诸多套路。网红产品通常显示出在网上有大量好评，体验式的推介，线下门店经常供不应求、生意兴隆，但实际上通常都是套路。

　　有网红店推手透露，消费评价大都可以造假，而且这个造假生意形成了相当规模。到各电商平台刷消费体验评价有明确的收费标准，一般“充人数”的评价一条只有几元钱，但消费评价、体验详细、号召力大的评价，最高则收到每条120元。

　　有媒体加入充当“排队人头”的群里，发现有专人发布雇人排队的时间、地点、人数、时薪等信息，雇一个人一般3小时内100至150元。

　　有些网红产品有很多荣誉“站台”，但这些荣誉通常靠不住。有媒体曝光，网红玛姿宝品牌所谓“3·15打假保真荣誉标志”“打假保真放心消费联盟单位”的荣誉，其实并未得到授权，其商业模式也根本没有经过认证，纯粹属于虚构荣誉、自抬身价。

　　此外，还有大量标榜“迅速暴富”网文的主角，常常缺名少姓，无从查考。这种营销模式下的网红产品，根本就是无稽之谈，甚至一些已经触犯法律，消费者务必理性消费，明辨真伪。

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