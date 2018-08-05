共享单车落败已初现端倪，共享“空间”认同度更高

制图：金涛

“共享”无处不在，您是否看好“共享”的未来

来源：解放日报

调查说明

出门骑共享单车；手机没电了，用共享充电宝充电；下雨了，借把共享雨伞；想运动了，去共享健身舱；午休找个共享休息舱，小憩一会；电影院等候开影时间，进共享KTV嗨一把……作为一个生活在都市里的普通人，您怎样看待身边的“共享”？又尝试过哪些“共享”？哪些“共享”是您的确有真实需求的？对名目繁多的“共享”，您有没有视觉疲劳？对“共享”的未来，您是否看好？

针对上述问题，解放日报社会调查中心联合KuRunData中国在线调研，进行了一项有关“共享”的调查。本次调查采用在线方式，样本总数1000份，其中60后、70后、80后、90后和00后各占20%。

调查数据显示：对“共享经济”，52.4%的受访者表示“了解”；36.9%的受访者表示“经常听到，但确切定义说不清楚”；10.7%的受访者则表示“不太了解”，在“不太了解”人群中，尤以60后群体最多。

“共享”已渗透到生活方方面面

共享经济是一种由个人或第三方平台将资源、空间、技能、服务、知识等进行相应整合，有偿分享给需求者，并从中获得报酬的一种经济模式。共享经济的发展目前已初具规模，以共享单车为代表的互联网新型租赁经济模式，被视为广义共享经济的重要组成部分。

眼下，身边的共享随处可见，除共享单车外，还出现了共享休息舱、共享唱吧等。调查列举了十余项“共享”，请受访者选出哪些是他们听说过的，哪些是他们使用过的。分别为共享单车、共享汽车、共享雨伞、共享充电宝、共享休息舱、共享租房、共享餐厅、共享办公、共享健身舱、共享唱吧、共享医疗（在线医疗、护士上门等）以及共享金融（P2P借贷、网络众筹）。结果显示：受访者最熟悉的前三项“共享”分别为共享单车、共享汽车和共享充电宝；使用过的“共享”前三项和最为熟悉的“共享”相同，只是第二和第三换了位。但一个明显特征是，除了共享单车以78%的使用率高居榜首，其余均处低位；同时，任何“共享”均未使用过的有16.7%。而在60后人群中，“啥都没用过”的占比竟高达27.5%，远高于平均值。

共享单车已进入深度洗牌期

虽然有近八成受访者使用过共享单车，但不可否认，共享单车最初的热潮已经消退，在大众用户的眼里，落败已初露端倪。

调查中，虽然有84.4%的受访者认同共享单车是绿色出行的好工具，具有随骑随走优势，能较好地解决城市公交出行“最后一公里”问题；但有61.7%的受访者认为，从当下市场发展态势来看，共享单车市场已进入深度洗牌期，随着资本热度的减退，共享单车将遭遇发展难题。从维护市场秩序来说，相关部门应当加强对共享单车投放量的动态监控；而对于一段时间以来出现的共享单车退押金难的问题，近半数受访者认为企业应为运营失误担责，不能让消费者买单，政府对此应予以监管。

共享单车有没有未来？受访者中，48%表示“看好”，理由是共享单车作为一个发展模式、尚未定型的新生物种，假以时日，会有强大的爆发力；36.4%表示“不好说”，因为资本热过后，市场降温，共享单车行业增速趋于缓慢，北京、上海等地为考虑城市道路交通的安全，对共享单车数量进行限定，且禁止新增投放。如果找不到新的突破点，共享单车的发展必将面临调整。另有15.6%的受访者，则直截了当表示“不看好”，原因是眼下的共享单车，不仅面临来自市场的压力，更有来自舆论场的压力，双重压力之下，要破茧重生，有相当难度。

共享单车如何“破冰”？在给出的6个多选项中，占比较为均衡。58.5%的受访者认为，应当优化并创新共享单车平台与用户之间的关系，共享单车发挥好平台的作用，真正让其回归到共享经济的范畴；54.3%的受访者认为，要提升共享单车的附加值，原先轻技术、重营销的策略应当摈弃； 也有38.4%的受访者认为，应该发挥市场竞争和政府监管“两只手”作用，防止过度竞争浪费社会资源，也要防止被一两家企业垄断。

受访者对共享“空间”比较认同

“空间”的共享，虽然不像共享单车那般一夜间席卷而来，但时不时还是能看到或听到一些新的诞生。较之公众已经相对熟悉的诸如短租房、办公场地，眼下还有共享休息舱、共享健身舱、共享唱吧等出现。6月29日，上海又有了第一家获得执照的共享餐厅登场。

对于共享空间，56%的受访者认为“很好，节约了社会资源”；28.8%的受访者认为“不好，如果发生纠纷或出现安全问题，责任难以界定”；另有15.2%的受访者表示“不评论，反正我不会去使用”。在已知的一些共享空间中，共享租房，如爱彼迎等短租平台，使用者最多，有52.4%的受访者表示在这些平台上租过房，各年龄段的使用者相对平均；其次是共享办公场地，使用者以80后和90后居多，可能与这两个群体自主创业者较多有一定关系；共享唱吧（迷你KTV）使用过的人也不少，使用者年龄层次也较均衡。有资料显示，去年7月，文化部印发《文化部关于引导迷你歌咏亭市场健康发展的通知》，迷你KTV行业发展趋向有序，去年市场规模突破35亿元；相较之下，共享休息舱与共享健身舱使用者较少，占比均不足一成。

共享休息舱，去年7月初曾以共享床铺的名义出现； 但面世仅两周，就因尚没有获得消防许可，也没有宾馆、旅馆特种行业经营许可而遭拆除。一段时间以后，一款“共享头等舱”APP上线，点击进入，会有距离多少公里内的共享舱出现，不过在其注意事项中，列明的是“多功能沙发”，可以办公、休息、娱乐。记者注意到，每天午休时，一些在CBD的舱位，有较高使用率。一位受访者说：“手机扫码后，根据界面提示，点击‘开舱’即可进入。灯一关，躺下来，谁也看不见，中午休息不错。”

对于共享休息舱这一相对“小众”的形态，受访者表达出不同想法：29.9%的受访者认为“新事物，支持一下”；23.2%的受访者表示：作为一枚上班族，很希望单位附近有个舱，如果有的话，午休就名副其实了。不过也有人表示担忧：其中25.4%的受访者担心卫生状况，谁都可以扫码进去，舱内物品的卫生如何得到保障？还有6.8%的受访者担心“密闭空间狭小，万一发生火灾如何逃生”；另有14.7%回答“非主流，直接无视”。

还有新近上海出现了首家持证的共享餐厅，但在市民中的知晓率似乎不高。调查中，31.3%的受访者表示“不了解”，49.0%的受访者表示“刚听说”，只有19.7%的受访者表示“知道”。不过，尽管知晓度尚不高，还是有14.2%的受访者称“上海只有1家，太少了”；也有32.6%的受访者对食品安全有所顾虑，担心类似于“短驳”这样的“传菜”环节，是否会对菜品卫生有所影响。

有效监管与鼓励发展尺度难把握

根据国家信息中心发布的《中国共享经济发展年度报告（2018）》，2017年，我国共享经济市场交易额约为49205亿元，比上年增长47.2%，其中非金融共享领域比上年增长66.8%。

面对层出不穷的“共享”，40.6%的受访者认为“现在打着‘共享’名义的事物太多，视觉疲劳了，‘共享’似乎成了‘万能胶’”；46.3%的受访者认为“有点多，但还在可接受范围内”； 另有13.1%的受访者表示“不关心，无所谓”，其中尤以60后群体居多，达到近二成。

有人担心“共享”之下，实体经济会失去对消费市场的话语权。不过在调查中，近九成受访者并不认同，其中，19.6%的受访者认为“不同业态有不同需求，不存在谁剥夺谁话语权的问题”；44.2%的受访者认为“实体经济的多样性，不是‘共享’所能替代的”；还有23.9%的受访者似乎深谙“共享”本质，直言“‘共享’从某种程度说是对市场存量的替代，因此不会过多影响到实体经济的发展”；另有12.3%的受访者则称，“不少‘共享’是在资本助推下的野蛮生长，泡沫终将会破灭。”

对于目前共享经济面临的最大问题与挑战，38.2%的受访者认为是“如何把握有效监管与鼓励发展之间的尺度”；26.4%的受访者认为“政策法规难以适合新业态”；21.8%的受访者认为“社会道德诚信水平跟不上经济发展的速度”；13.6%的受访者认为“监管成本比较高”。受访者高先生认为：对共享模式的监管有两个问题，一是如何定义，二是如何管理。比如目前短租平台上的都市民宿，如何界定？如果定位为经营性的，它却无照无证；而市场的确又有需求，要管理，并非旅游行业一家这么简单，还牵涉房管、工商、消防、卫生，还有网络平台等方方面面，“监管成本相当高”。

对于共享经济未来的发展趋势，36%的受访者认为“融资规模会持续大幅扩张”，29.1%的受访者认为“重点领域形成竞争格局”。不过也有有识之士指出：共享经济作为基于互联网+时代的创新模式，如何将流量优势转化成胜利果实，每一家身陷“共享”旋涡的企业都需要认真思考。（策划撰稿：王玲英 褚觉美 王长伟 赵雪平）