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乐视网股价持续下滑跌破百亿市值 未来该何去何从？

乐视网股价持续下滑跌破百亿市值 未来该何去何从？
2018年08月05日 08:59 中国经营报
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　　李正豪

　　8月2日，乐视网（300104.SZ）继续猛跌6.98%，股价已经跌到2.40元/股，总市值已经跌破100亿元，至95.75亿元。

　　《中国经营报》记者梳理发现，相比2015年5月12日的历史最高价179.03元/股，乐视网股价已降低了98.65%；相比2018年1月24日的复牌价13.80元/股，乐视网股价也降低了82.60%。

　　乐视网市值曾经高达1526.57亿元，当时是仅次于阿里巴巴腾讯百度京东的中国第五大互联网公司，如今市值仅仅相当于当时的6.27%。即便与2018年1月24日复牌时的551亿元市值相比，如今也只剩下17.24%。

　　乐视网此前大跌的主要原因是资金链危机，近期大跌是因为经营状况未能好转。最新公告显示，2018年上半年乐视网预亏11亿元以上、净资产已经为负；同时，2018年下半年可能继续亏损，进而全年净资产为负，导致被暂停上市。

　　未来将何去何从？乐视网相关人士没有回复本报记者提问，只是说一切以公告为准。曾在乐视网任职的一位人士认为，在腾讯、京东、苏宁等入局乐融致新新一轮融资的背景下，以乐融致新为核心的电视业务很可能从乐视网剥离，乐视网最终很可能沦为空壳乃至退市。乐视网此前公告称，如若质押危机没有解决，将丧失乐融致新控制权。

　　股价持续下跌

　　7月13日，乐视网发布业绩预告，2018年上半年，该公司预计亏损11.05亿元~11.10亿元。

　　谈到业绩变动原因时，乐视网表示，“报告期内，公司持续受到关联方资金紧张、流动性风波影响，公司声誉和信誉度仍陷于严重负面舆论漩涡。2018年上半年，公司终端收入、广告业务收入、会员及发行业务收入相较上年同期均出现大幅度的下滑。”

　　谈到“解决方案”时，乐视网声称，“目前公司管理层正在竭力解决面对的经营困难，通过改善业务经营恢复公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、续贷；寻求第三方增资，以解决子公司面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款等，逐步形成有效解决方案。”

　　同日，乐视网还发布《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》，声称公司存在2018年全年净资产为负、进而被暂停上市的风险。目前，该提示性公告以每五个交易日一次的频率被持续披露。

　　业绩预报和风险提示加速了乐视网股价下跌。记者梳理得知，7月13日（周五）盘后发布公告以来，乐视网自7月16日至8月2日股价已从3.40元/股下跌到2.40元/股，跌幅为29.41%。

　　而纵观2018年乐视网在A股市场的表现，犹如一场持续的“跳水”表演。早在乐视网2018年初复牌之前，中邮基金、嘉实基金、易方达基金、上投摩根、诺安基金等多家机构，在2017年年底就集体下调了乐视网估值，普遍按照大约3.90元/股的价格对旗下机构持有的乐视网股票进行估值。但是实际情况显然比预想的还要糟糕。

　　2018年1月24日，乐视网宣布终止对乐视影业的重大资产重组、股票复牌。当日，乐视网股价腰斩，从停牌前的30.68元/股跌到13.80元/股，大跌55.02%。此后又连续出现10个跌停，到2月7日已跌至4.82元/股。跌停板打开以后，市场上阶段性地出现抄底乐视网的风潮，推动乐视网股价到2018年3月14日回调至6.59元/股，然后又陷入“温水煮青蛙”的行情一直到如今。

　　2018年1月24日股票复牌之前，业界普遍的说法是，乐视网股票持有者大概有18万人。复牌之后，乐视网连续11个跌停，这些投资者逃生无门。跌停板打开后，这些人踩踏逃生的情形令人唏嘘。

　　但也有人没能及时解套。相关媒体披露，中信证券近日已将此前购买乐视网股票的郝峰等13名自然人客户告到北京仲裁委员会，提起相关司法追索。

　　其中，郝峰自2015年10月27日开始在中信证券通过融资融券方式买入乐视网，在复牌之后连续11个跌停的最后一天——2018年2月7日自行进行卖券还款，2月8日自动成交并形成负债接近2000万元。

　　其他12人的状况与郝峰类似。由于乐视网股价持续下跌导致爆仓，这些人均对中信证券形成了负债，其中两人超过1000万元、四人超过100万元。现在中信证券对这些人追债不成，只能走法律途径。

　　自救路径

　　在北京市东四环北路朝阳公园桥的东北角，矗立着一座大厦，此前叫做乐视大厦，乐视资金危机期间，许多供应商集体跑到乐视总部讨债。现在，这座大厦已改名为乐融大厦。

　　7月18日，亦即发出业绩预亏和可能被暂停上市的风险提示5天之后，乐视网董事长刘淑青正式为乐融大厦揭幕，同时宣布乐视网开始启用新品牌——“乐融”。而早在2018年4月，乐视电视业务乐视致新已更名为乐融致新，乐视影业已更名为乐创文娱，乐视金融已更名为乐为金融。更早的2017年9月，乐视网试图将证券简称更改为新乐视，但于2018年1月19日停止了这项行动。

　　对乐视网此前的更名行动，业内普遍的解读为，乐视网试图与乐视体系实现切割。此次更名乐融大厦，启用新品牌乐融，前乐视人士认为，这是更彻底的切割行动，自此往后，乐视网除了证券简称，已经有名无实了。

　　银河证券一位行业分析师认为，乐视网的一系列更名行动表明了旧乐视团队已经彻底出局，未来走向将按照新乐视管理团队的设计演进。

　　值得注意的是，7月18日上午，一批乐视控股的员工跑到乐融大厦的揭牌仪式现场静坐示威，并声称乐视大厦是乐视控股的资产，因此大厦以上市公司的品牌进行更名并不妥当。然而，现实却是，乐视大厦早在2017年7月就被乐视控股质押给乐视网体系下乐视致新的子公司——重庆乐视商业保理有限公司。

　　记者发现，目前在高德地图等客户端上，搜索乐视大厦，显示的已经是乐融大厦。

　　在启用新品牌的同时，乐视网也开始换个活法了。根据刘淑青的介绍，“乐融”将借助融创中国在62个城市拥有的230多个社区，以及集乐园、酒店、商业为一体的13个文旅项目，加快智能家庭计划，在居家、社区、高端文旅生活空间等方面取得新的进展。

　　刘淑青表示，“乐视超级电视积累的千万级用户，将成为乐融重新出发的基础，未来乐融将向影音娱乐、文体休闲、品质生活、亲子教育等方向发展。”

　　银河证券分析师告诉本报记者，与乐视网第一大股东贾跃亭相比，融创中国董事会主席孙宏斌显然务实多了，现在看来乐视网未来将与融创中国融合发展，通过营销手段将部分融创中国业主变为乐融用户，乐融将为融创中国业主带来从终端到内容的互联网电视体验。

　　该分析师还认为，与老乐视生态化反相比，尽管新乐视的家庭生活计划想象空间小了很多，但在乐视网深陷泥潭的情况下，这不失为一条比较务实的自救之路。

　　目前，在乐视网，贾跃亭持股25.67%、为第一大股东，融创中国旗下天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）持股8.56%、为第二大股东。在乐融致新，乐视网持股40.31%、天津嘉睿持股33.50%、乐视控股持股18.38%。在乐创文娱，融创占股40.75%、乐视控股占股16.3592%。而乐为金融，已经被作价14亿元，以资抵债成为乐融致新的全资子公司。

　　如今的乐视网已深陷亏损泥潭。在2018年上半年预亏11亿元之前，数据显示，乐视网2017年营收74.63亿元、同比下降66.06%，亏损116亿元、同比由盈转亏；2018年第一季度，乐视网营收4.37亿元、同比下降89.41%，亏损3.07亿元、同比下滑346.20%。

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