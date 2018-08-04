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星巴克与洲际交易所合作：或将接受比特币付款

星巴克与洲际交易所合作：或将接受比特币付款
2018年08月04日 21:59 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月4日上午消息，想用比特币买咖啡并非易事，但星巴克可能会降低这件事情的难度。星巴克将与全球最大的交易所之一——洲际交易所展开合作，后者刚刚成立了一个名为Bakkt的项目，希望能够把加密货币更好地整合到全球商务系统中。

　　尽管比特币价格去年暴涨，但在多数国家的商品买卖中都没有得到广泛应用。很多创业公司都希望将加密货币引入主流市场，为商家开发交易或支付解决方案，但却没有几个方案成功将必要的参与者连接起来。洲际交易所希望能改变这种现状。

　　“Bakkt希望为参与数字资产的机构、商家和消费者提供可扩张的匝道，为其提供更高的效率，更强的安全性和实用性。”Bakkt CEO、洲际交易所前沟通主管凯利·勒夫乐（Kelly Loeffler）说，“我们正在合作建立一个开放平台，帮助全球市场和商务领域的数字资产释放革命性潜力。”

　　作为此项计划的一部分，洲际交易所计划在11月推出1天的期货合约，但与其竞争对手CME Group和Cboe Global Market之前推出的衍生品有所不同，因为该合约采用实物交割形式，意味着合约所有者可以在到期时获得比特币，而非现金。实物交割对大型金融机构非常重要，因为他们不太信任那些没有受到严格监管的比特币交易市场，但洲际交易所却会面临严格监管。

　　“他们提供新颖的东西供人们交易，而且知道这种加密货币不会消失，作为交易所来说，这种做法比较谨慎。”Megalodon Capital总裁玛利亚·亚当杰（Maria Adamjee）说，“但市场做好准备了吗？”

　　洲际交易所表示，星巴克和微软都将加入进来，帮助消费者和机构“买卖、保存和支出数字资产。”但这些公司并未提供时间表。

　　除了洲际交易所和微软的风险投资部门外，Bakkt的合作方还包括Fortress Investment Group、Eagle Seven、Galaxy Digital、Horizons Ventures、Alan Howard、Pantera Capital、Protocol Ventures和Susquehanna International Group。(鼎宏)

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