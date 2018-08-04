家乐福正式退出中国？回应：这个消息太离奇了

来源：成都商报

从7月31日开始，“家乐福正式退出中国市场”的消息在网络上流传开来，许多自媒体纷纷转载，网易、今日头条等也有刊登。消息的主要内容是“近日，家乐福正式宣布：法国总部裁员2000人，并且和腾讯、永辉签订了中国潜在投资意向条款，此后，家乐福将会把中心转向电子商务。这份声明虽然委婉，但其实已经说明，家乐福最终卖身腾讯，退出中国市场。”

▲ 近期的传言

成都商报记者查询发现，法国总部裁员，和腾讯、永辉签订战略合作协议，中心转向电子商务这三点，是“家乐福正式退出中国市场”这则“新闻”的报道依据，但这些均是今年初的旧闻。在三个旧闻的基础上，该传言突然话锋一转，得出了“家乐福退出中国”的结论。成都商报记者检索网络发现，这些报道来源于多个自媒体，且文章均没有署作者名字。

对于“正式退出中国”的网络传言，家乐福相关负责人今天中午回应成都商报记者称，未接到相关通知，大成都地区，除资阳外的17家门店均正常营业，未受到任何影响。家乐福正与美团展开闪购活动，近期没有与腾讯、永辉进一步合作的消息。该负责人同时表示，家乐福中国已经注意到近日网上的传言，刚开始觉得没有必要辟谣，“这个消息太离奇了”，不过随着消息不断发酵，后期官方可能会给出统一的明确说法。

该负责人介绍，法国总部裁员，和腾讯、永辉签订战略合作协议，中心转向电子商务这三大论据，都是今年1月的旧闻。早在1月24日，“再见，家乐福！”的标题就被销售与管理、商业智囊团等自媒体广泛用于家乐福和腾讯、永辉战略合作的相关新闻上，“如今再翻出来，里面没有任何新的内容。”

▲ 网络搜索“再见家乐福”，消息来自1月

2017年下半年开始，在中国市场表现不佳的家乐福深陷“卖身”传闻。1月18日，更多传闻是阿里、欧尚将收购家乐福中国卖场。

1月23日，家乐福方面宣布，腾讯与永辉将对家乐福中国进行潜在投资，目前已与双方针对家乐福中国进行潜在投资签署了投资意向书。上述三方将在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。此次投资完成后，家乐福仍将是家乐福中国的最大股东。家乐福亚太地区总裁唐嘉年当时明确表示，家乐福不会离开中国。

此外，1月23日，家乐福集团公开了“家乐福2022计划”，旨在调整经营模式和管理组织，以期实现食品消费转型。

家乐福当时称，法国总部将采取自愿离职方式裁员2400人，拟节省20亿欧元的成本，并将经营重心转向电子商务和有机产品。