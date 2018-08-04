再见家乐福！家乐福被曝卖身腾讯 退出中国市场

摄影：曾靖

原标题：再见，家乐福！

近日，家乐福正式宣布：法国总部裁员2000人，并且和腾讯、永辉签订了中国潜在投资意向条款，此后，家乐福将会把中心转向电子商务。

这份声明虽然委婉，但其实已经说明，家乐福最终卖身腾讯，退出中国市场。

家乐福为什么要退出中国？

1995年，家乐福开始进入中国市场。短短几年时间，就在上海、北京、江苏、广东，以及四川、云南等地纷纷开店，2006年，家乐福在中国门店数就突破100家，而且每到一处，都相当火爆。

2009年，家乐福中国在华大卖场领导者地位，被大润发超过。很快，家乐福在华门店数，也被长达半世纪的最大竞争对手沃尔玛超过。此后的每一年，家乐福中国的业绩和利润都在倒退，每年以超过10%左右的幅度下跌，始终不见好转。

2017年，家乐福在中国的营业额是480亿人民币，净利润只有3200万人民币，按照营业额算，家乐福排在第七，落后于华润万家、大润发、沃尔玛等传统竞争对手，也落后于永辉超市这个新晋对手。

家乐福为何在中国会失利？

家乐福中国业绩的接连下滑，最主要的原因就是受到电商的冲击。从2010年开始，电商在中国快速发展，大大地打击了传统的超市行业。家乐福也曾试图还击。

2013年，家乐福中国建立了电商“家乐福网上商城”，聚焦送货上门。但是家乐福的送货太慢了，北京地区最快能次日送达，上海极少数区域能够享受3小时急速送达服务，而且，用户需购买129元才享受包邮，这与88元包邮的天猫超市和99元包邮的京东超市相比，时间、价格都已经输了。

后来随着中国经济的发展，省时、优质、注重服务的便利店兴起，瓜分了一部分大超市的市场。

2015年，家乐福首先在上海推出 “Easy家乐福”便利店，用自己大卖场的地价成本优势，抢占社区便利店生意。然而，从开出首家店到现在，“家乐福 Easy” 只有30家店。从2017年开始，凡是所有新开的门店，全部缩小自营卖场，同时扩大体验性业态占比，想要留住客户。这个方案去年实行了一年，依然没能阻止家乐福中国的颓势。

在供应链上，家乐福也做得不足，它没有建立自己的配送中心和物流环节，没有自己的供应系统，主要是由供货商将货品直接送达店面。

同时家乐福还面临员工消极怠工、产品价格偏高、与供应商关系僵化、供货不足、食品安全等问题。

战略失误和各种问题频频出现，这些都使得家乐福积重难返，因此在中国的业绩连年下滑，不得不退出中国。

事实上，近几年家乐福在海外市场频频落败，先后退出日本、俄罗斯、马来西亚、新加坡等市场，不得不收缩战略把经营中心放在欧洲，主要是法国本土市场。

2018年世界五百强，家乐福排在第68位，营业额为912.763亿美元，纯利润是-5.986亿美元。和在全球营业不顺一样，家乐福在亚洲的情况也不乐观，

根据家乐福官网发布的财务报表数据显示，2012到2017年六年间，家乐福在亚洲地区的年销售额分别为72.18亿欧元，72.72亿欧元，70.56亿欧元，74.59亿欧元，68.81亿欧元及65.57亿欧元。5年来，家乐福在亚洲区的销售额下降了6.61亿欧元，折合人民币52.07亿元。

腾讯布局零售板块，与阿里展开生态博弈

联手永辉投资家乐福中国，腾讯面临的局面是，零售板块各主体“左右互搏”。

目前，腾讯系零售大战硝烟四起。DCCI互联网研究院院长刘兴亮分析，腾讯在意的零售生态，亦有着客观商业利益支撑。着力零售板块，是腾讯社交流量变现的极佳出口。

有行业高管分析，阿里、腾讯看似在营销板块、电商板块、社交板块竞争，实则背后是生态博弈。“谁贯穿的场景越多，生态就越完整，未来可能性也越多。谋求精准的大数据，才是各家竞争实质。”

值得一提的是，腾讯在零售板块步步为营，阿里在社交板块也开始反扑。其投资陌陌、控股微博、强推来往和钉钉，都是案例。

刘兴亮直言，两家依旧状况焦灼。“阿里的商业（流量）图谱与腾讯生活（流量）图谱，各有优劣，没有谁完全领先。”