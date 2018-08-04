斐讯“被破产” 官方回应公告为伪造

雷锋网（公众号：雷锋网）8月3日午间消息，网上广泛流传一份盖有上海斐讯数据通信技术有限公司公章的官方公告，公告提到，“本公司由于无法偿清到期债务，且资产不足以偿清全部债务，也不具备重整、和解的条件，上海斐讯数据通信技术有限公司管理人宣告斐讯数据通信技术有限公司破产，由管理人提出破产财产的管理、变价及分配方案，经债权人会议讨论通过后执行。”

一时之间斐讯破产的消息全网流传，不过在数个小时之后，相关澄清消息释出，斐讯暂时逃过被钉在P2P“耻辱柱”上的厄运。

据媒体报道，斐讯市场部人员表示，“这个公告是PS的，请大家勿信“。该公告在斐讯8月1日发布的公告PS而成，连公章的位置都一模一样。

斐讯的传言多少透露着“故意”，此前网上传出斐讯创始人顾国平疑似被人用自制自爆装置炸死于上海某小区内的假消息，更早之前的7月底，传出“斐讯即将破产重组，并由国资委主导清算”，数天内已经有两场关于斐讯的大传言，也折射出市场对于斐讯事件的关注度。

7月31日，斐讯官方发布声明称传言不实，并且8月1日再度发布声明，表示将于8月3日公布K码兑换的具体方式，在K码兑换方式还没有公布的时候，这则传言就已经“满天飞”了

6月下旬联璧金融爆发兑付危机，资金链已经断裂，而斐讯和联璧金融有着千丝万缕的联系，据腾讯一线报道，联璧、斐讯存在关联关系，甚至算得上“同一控制人”的联系，联璧金融前股东陈海东与斐讯创始人顾国平共同持有上海康斐信息技术有限公司的股份，占比分别为36%和10%。且联璧金融多名股东登记的邮箱后缀均为斐讯公司。7月26日，斐讯公司所有公章已被国资委全部收走。

斐讯成立于2009年，主要从事移动终端、数据终端等研发、制造及销售。主打产品有路由器、体脂秤、电视盒子等。总部位于中国上海，在海外设有多家分支机构，并在德国、美国设有研发基地。

尽管斐讯还没有最终破产，但其命运如汪洋孤舟一般充满未知，“小华为”的风光早已不复存焉。