黑猫投诉联手神州租车推安心游：多重保障安全出行

新浪科技讯 8月4日上午消息，随着暑期的到来，旅游市场迅速升温，自驾游也成为很多人的出行首选，旅行安全在此时就变得尤为重要。怎样才能租到安全放心的车辆呢？为了更好地为消费者服务，黑猫投诉联合神州租车等旅游出行类企业共同打造消费者权益保护联盟升级版——“黑猫安心游”活动，以联合发声的形式共同承诺为消费者的暑期出游保驾护航。

神州租车加入“黑猫安心游”计划 全方位保障游客出行安全

低价租车遇陷阱；租车发现保险不全；租来的车缺少保养、车况堪忧……租车一旦遭遇纠纷，消费者很难占据主动权，想要维权更是难上加难，如何才能租到安全放心的车辆呢？神州租车作为汽车租赁企业，非常关注消费者体验，加入“黑猫安心游”计划，承诺24小时内解决黑猫投诉平台相关消费投诉。

神州租车已采取多重措施，全面提升用户体验。在交付用户前其对所有车辆都会提前进行维修保养、车辆检修，以确保假期为游客提供安全、舒适的车辆。部分神州租车自带车辆导航，能在确定目的后为进行准确的导航。

自2016年8月22日起，神州租车推出 “免费上门送取车”服务，用车更加方便快捷，用户体验进一步提升。此外，神州租车提供“7×24小时”的全国救援服务，能够全方位保障游客出行安全。

黑猫投诉平台建立理性沟通渠道 消费者诉求直达企业

“黑猫安心游”活动，不仅可以帮助消费者更快速地维权、还将通过#黑猫课堂#旅行主题策划，让消费者避开旅行常见消费陷阱，降低消费风险。消费者也可以通过在黑猫投诉官方微博私信或评论的方式，讲出自己的旅游的遭遇以及给出对旅游行业的建议。从而使消费者的诉求有效的直达给企业。

暑期结束时，黑猫投诉也将推出《旅游消费投诉白皮书》，通过对旅游业消费投诉数据分析作出行业报告及给出建议。以推进旅游消费体验的进一步优化，让消费者真正得以“安心游”。