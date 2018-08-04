直击|完美世界CEO萧泓:年轻化战略需要同龄人做产品

新浪科技讯 8月4日上午消息，第十六届ChinaJoy在上海举行。完美世界CEO萧泓在接受新浪科技等采访时称，完美世界将持续深化年轻化战略，只有迎合年轻化发展趋势才能受到群体的喜爱。

萧泓强调，作为一家年轻的互联网公司，致力于打造年轻人喜欢的产品和服务，采取了新品牌升级、全球化合作和新文化融合等一系列举措并达到预期效果。

“现在我可以自豪的说，是同龄人为同龄人做产品了”，萧泓透露，在过去一段时间内，公司王牌产品《诛仙手游》平均玩家年龄也从28、29岁降到了25、26岁左右，而公司的平均年龄大概为26、27岁。正因如此，完美世界在今年3月正式发布游戏品牌年轻化战略，一方面对原有的经典产品《诛仙》、《武林外传》等进行全新的年轻化改造，为产品增加了大量高自由度、强社交的内容和玩法，另一方面，进行多元化布局，以满足年轻一代多元化消费需求。

此外，“STEAM中国”同样是外界关注的焦点。在今年6月，完美世界曾宣布旗下全资子公司完美世界征奇（上海）多媒体科技有限公司及完美世界游戏有限责任公司，与美国Valve公司共同宣布将在已有的合作伙伴关系基础上，开启“STEAM中国”项目的合作。

对此，萧泓表示，目前正在进行技术搭建和准备通过“STEAM中国”平台，让用户可以更好地享受来自全球的精品游戏，同时，众多中国中小游戏研发商可以借助这个平台，迎来“抱团出海”的机遇，“我认为STEAM中国至少有两层含义，一个是为中国游戏玩家提供一个方便触达全球最大PC游戏平台的机会。另外，在可以预见的将来，也能助力中国游戏企业，尤其是中小游戏公司走向海外。”

关于电子竞技，萧泓认为，目前电竞还处于初期阶段，但未来的前景十分广阔，它的产业模式 “就如同NBA，NBA的模式已不是靠篮球本身，而是多种商业模式”，在未来二三十年，电竞的规模也将超过传统体育。（韩大鹏）