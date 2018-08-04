拼多多社交 是朋友就砍一刀

拼多多最近被大家开发出很多新功能：聪明找不同、形近字辨认、段子快乐源，还有友谊验真器。前三项功能已被官方回应，随时有下架（或隐藏）风险。只有“友谊验真”这项功能将永远与拼多多共存亡。

“是不是朋友，帮忙砍一刀！”“同事都推荐了，不好意思不买，再说也不贵。”这种典型的拼多多式社交，让人不用花费时间精力和金钱，只需点一点就能帮朋友的忙。而同事发来的拼团，自己参与的话，既能维护关系，又能得到东西，关键还便宜！

在这种共同褥羊毛的深厚友谊中，羊不但没有瘦，羊还很开心。奇怪！

真男人 不为女友砍刀

谁会看着自己的亲女朋友，因为想要一套写着价值260元的小猪佩奇公仔一家四口套装，而接受她在各个闺蜜、家人、同事群里发链接，不厌其烦的求老铁砍刀？

砍下六块七毛一确实是有点少，其实，不算自己砍出的最高值，朋友帮忙能砍下十元就已经算非常可观了。因为它总在告诉你“邀请你的好友某某来帮忙砍价，可以砍得更多哦~”。这个更多是“最多15元。”不能再多了。就算运气好，碰上每次都能砍下十块钱的，还得需要至少26个神砍手来帮忙。

这得多辛苦，你不心疼你的女朋友，不怕她因为差这一刀去联系前男友吗？如果刚巧隔壁群里的老王把老铁看成了“老公”，帮忙砍出一刀大的，你能保证他不会因此发截图给你女朋友邀功并且附上“怎么感谢我？”这种挑衅的话语吗？她把链接发到家人群里，看到女儿因为想要一套小猪佩奇公仔而拼命求人砍刀，她爸不会在心里骂“连个娃娃都不给买，交的什么男朋友”这种话吗？闺蜜要是看见了，万一秀出了追求者刚送的同款，你女朋友心里多不是滋味你自己没数？

以上种种，一条足以致命。多年以后复盘时，发现曾经深爱的女人与自己分手的原因只是：在她参与拼多多“砍价免费拿”活动的过程中，没能直接去淘宝买下随便搜搜109包邮的正版小猪佩奇一家四口玩具套装送给她。你冤不冤？

还有至关重要的一点，为什么一定要直接买下来送给她，而不是帮忙砍刀。要是觉得，这砍多砍少只是个数字问题，只要样本数量足够大一定就能砍到0，就太天真了。问题在于，即使你找来260个人帮你，每人的KPI是砍下1块钱，但它的价格很可能停留在最后两块钱，剩下的人再怎么砍都只砍下去几分。

还好有“快速砍成攻略”！拼多多会为你生成一个特殊人选，画着他的头像，写着他的名字。只要邀请来这个人帮你砍价，最多可砍15元呢！也不知道拼多多怎么知道的，我的这个朋友可能还没注册，或者是使用频次不高。而无论是邀请一个新用户成功注册并使用，还是激活一个老用户，如果成功，我将获得一次“直减”机会，金额不超过15元。如果失败，我将很可能失去一个朋友，毕竟这款软件口碑并不是很好。

无论如何，当你的女朋友有意或提议让你帮忙砍一刀，你终于可以像个霸道总裁那样，严肃拒绝然后直接去淘宝买给她。看了一下，“砍刀免费拿”的商品标价基本上没超过300的，去淘宝说不定还能打个五折，你绝对买得起，放心！

但是，千万不要用这种方法检测真爱，因为人性经不起检验！

拼团为了谁？

朋友灵兽的媳妇昨晚上想在拼多多上拼一个菠萝蜜，却以“没人和她拼”告吹。尽管，灵兽认为媳妇在如此的舆论环境下，仍坚持拼的原因是 “她不是（媒体）圈子里的人，不知道拼多多现在口碑不好。”没拼成是因为 “她没有五环外的朋友。”

可他不能否认的是， “我妈特别喜欢在拼多多上买水果。”还有好几个拼多多专用群，“那真是秒拼成功”，都是附近居民大妈组织的。事实上，拼多多五环外用户的说法，可能从来就没有包括大妈。而大妈们压倒性优势战胜小年轻的场景，一个在广场，另一个就在拼多多。

大妈们也确实没有不热爱拼多多的理由，利用闲暇时间与伙伴们共同分享发现优惠的乐趣，便宜一块钱都有放大无数倍成就感。而网购、拼团正是自己时髦、年轻的有利证明，分享与购买都乐在其中。说白了，这是真真切切的省钱和非常有面子的事，一定要让尽可能多的亲戚朋友街坊邻居悉知并参与。

可像灵兽媳妇一样的小年轻儿，为何在拼多多上打不开局面呢？在拼多多搜索菠萝蜜，有一条“一个20-30斤的现摘菠萝蜜，送刀不说还送手套，来自海南三亚还包邮当日发货，并且坏果包赔，拼单只要57.3！”的商品详情引人入胜。这与超市里20块钱只能买到十几粒果肉相比，确实非常实惠。特意看了几页评价，有图有真相，又好又新鲜，几乎零差评。

所有的这一切都好像在说 “还不快抢！”，甚至让人有种“如果拼不成，就算贵上十块钱也会毫不犹豫下单”的紧迫感。可回到产品页面，右下角清清楚楚的写着，“单独购买”58块3，比刚刚的“拼团价格”57块3，竟然只差一块钱！翻了翻其他菠萝蜜卖家，拼团价格比单独购买便宜范围在1-5元左右，2-3元居多。人间不值得！

在我加入的拼多多专用群中，大家基本只用拼多多链接和砸红包交流。你发一个连接，他发一个红包，热闹的时候，几秒刷一屏，各取所需简单粗暴。因为这个拼多多互助群里有482个人，手速拼不过，只好失眠错峰。凌晨2点多，群友抛出个大红包。颤抖着点开，金额5毛，还得邀请好友帮忙打开。人间不值得！

不值得的是，为这几块钱去牺牲自己发起拼团的时间成本，和付出是不是能拼团成功的机会成本。不值得的是，为这几块钱去放下平日努力经营的朋友圈高级感，被认为贪小便宜，在一个背负“假货、山寨品”骂名的平台购物。在拼多多这个社区环境下，认为“不值得”的用户，为拼团付出的代价是远远大于收益的。这就是很多年轻白领，高净值用户，“五环内”居民，连拼多多这个软件都没有下载过的原因。

直到突然有一天，你的某个五环外朋友发来帮忙砍一刀的链接，而你只需动动手指，轻松点击换来一个人情，就算是严格意义上的等价交换，他也欠你一刀，抱着以后自己要砍什么东西也用得上的心里，你进入了拼多多的世界。之后，同事、亲戚、邻居发来的拼团邀请越来越多，你还在纳闷他们怎么知道你也入了坑，就迷失在林林总总的特价商品中。你发现盐比小卖铺便宜两毛，纸巾9块九能买一大包，还包邮！最重要的是，买东西便宜的同时，还享受到维护关系的溢价，省了平时沟通的时间和请客吃饭的钱。

很可能，你也加入了几个没有共同好友的拼多多群，又能领红包，又能帮砍价，轻松买到便宜货，大家都不认识，也没人嘲笑你low。就算真的没拼过多多，咖啡拼团券总分享过吧，还有知识付费，同样道理，只要是你认为自己付出的代价远大于收益，何乐而不为呢？

而平台呢，坐拥微信的社交流量红利，不断用便宜、免费、返利作为噱头，引发用户用这种看似成本极低的社交关系为廉价买单，自发传播效果绝佳，迅速裂变红利翻滚，带来商家更低成本运营。就这样，拼多多，朋友多多，优惠多多，平台赚多多。

可实际上，所有的免费都很贵，廉价的代价非常大。因为总有人想尽一切办法掏空我们的口袋，让我们为他们日夜劳作。不信看看大家一起褥下的羊毛，是不是一地鸡毛？