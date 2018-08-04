未来大数据将降低使用门槛

“大数据”究竟是什么？麦肯锡全球研究所给出的定义是：一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面远远超出传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。而在大数据企业解决方案提供商——索科维尔公司董事长王国友看来，大数据的目的是用来分析，进而给用户提供决策支持的，“目前我们面向的大数据应用群体主要是政府或企业等用户，用于解决特定痛点问题，为不同领域、不同企业的管理链、供应链提供定制化的全新智能。”

大数据应用优化供销管理

某大型石油销售公司承担着成品油的销售工作，以往以产定销的模式下，其上游炼厂重点考虑多生产，相对较少顾及销量情况与需求波动，但销售公司方面，不仅要保证市场供应，同时还要承担利润指标等两方面的要求，如何平衡炼厂的供应和集团的利润考核是摆在销售公司面前的实际问题，索科维尔团队对其业务需求进行调研和梳理，通过搭建大数据分析平台，用数据拟合预测和优化模型算法等，构建了以销量预测和成品油促销为核心的石油销售决策支持系统。

决策支持系统解决了该石油销售公司全国2万家加油站未来1-6个月的销量预测，帮助其对上游炼厂和末端加油站市场的进销做出合理的分配；对上游炼厂供应大于正常销量时可以采取量价促销模型来消化分解，达到了供销平衡和降本增效成效。

管理驾驶舱提供决策支撑

另一家大型科技集团公司，拥有二级成员单位48家，上市公司8家，分布在全国26个省、市、区。集团为了进一步支撑规范集团公司管理层的及时决策需求，迫切需要一套功能全面、易于扩展、运行效率高的信息系统予以支撑。

针对这一需求，该集团采用了基于大数据分析与决策的管理驾驶舱系统，强化规范管理，提高业务效益，强化决策管理，变“事后管理”为“事前管理”，降低集团运营风险。“通过直观的可视化方式展现量化的关键业务指标，动态反映运营状态，大数据系统为管理层的经营决策提供有力支撑，让管理层能够及时准确地把握和调整企业的发展方向。”相关负责人表示。

据介绍，管理驾驶舱系统是索科维尔基于自主知识产权的敏捷BI产品加上决策支持系统融合开发而成，此系统已经上线1年，仅以上述科技集团用户为例，已有400多管理用户实时在用，对企业管理提供了科学的依据以及辅助决策的能力。

大数据产业规模将突破6000亿元

中商产业研究院发布的《2018-2023年中国大数据产业市场前景及投资机会研究报告》显示，2017年中国大数据产业规模达到4700亿元，同比增长30%。随着大数据在各行业的融合应用不断深化，预计2018年中国大数据市场产值将突破6000亿元。

《2018年中国大数据产业发展水平评估报告》也显示，2017年，综合基础环境、数据汇集、行业应用等因素，大数据发展水平行业排名由高到低依次包括金融、电信、政务、交通、商贸、医疗、工业、教育、旅游、农业等众多领域。“未来大数据的一个方向将是降低使用门槛，使大数据技术走进更多领域与行业，走进千家万户。”王国友表示。

文/本报记者 任笑元