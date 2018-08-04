机智云战略投资维码器 娃娃机移动支付市场格局或变

来源：36氪

36氪获悉，物联网平台机智云已战略投资物联网支付企业“维码器”（广州扬盛计算机软件有限公司），机智云旗下的奥付云业务与维玛器整合。机智云告诉36氪，支付业务整合后，将成为国内物联网支付第一平台。

机智云是36氪持续关注、报道的一家物联网技术与服务平台，成立于2010年，主要为行业客户提供物联网解决方案。根据官方信息，机智云平台支撑的物联网终端超过1000万台，是全球体量最大的物联网平台之一。

奥付云（广州奥付云智助物联科技有限公司）由机智云孵化成立于2015年。36氪此前也曾进行过报道，为包括游艺设备、洗衣机、按摩椅、充电桩在内的无人设备厂商提供移动支付、后台管理等第三方服务。根据奥付云2017年6月提供的数据，在他们目前覆盖的万台设备中，娃娃机和兑币机的数量仍是最多的，占到70%，客户包括中国最大的娃娃机运营商星奈吉，星奈吉直营的 4000 台设备以及销售出去的万台设备上会使用奥付云。

维码器（扬盛计算机软件有限公司）成立于2009年，公司主要研发生产网络版移动支付投币设备，并拥有多项国家专利技术，也是自助设备行业里前三名的平台服务商。

机智云表示，此次两家物联网支付业务整合，也将成为这个行业里体量最大的物联网支付平台。

随着移动支付的普及和物联网概念的兴起，自助设备行业迎来新的机会点。传统大量投币式无人设备，需要花大量人力清点硬币或游戏币，并且持续存在被一线作业人员“偷钱”的风险。移动支付能解决这个问题。同时，通过将设备联网，获得设备运营数据，也可以帮助厂商提高管理效率，比如细化营收纪录、增加合伙人功能、提供用户储值服务等。

机智云内部孵化奥付云也是看重这样的市场机遇。机智云CEO黄灼表示，自助服务设备最近几年在国内蓬勃发展，是新零售领域/共享经济的最重要赛道之一，2015年初公司发现，像共享按摩椅，洗衣机，娃娃机这样需要高频维护的投币支付设备，既缺乏移动支付能力、又无法实现远程监控与管理，有明显的行业痛点，于是内部孵化了奥付云产品。

在所有自助设备中，娃娃机的存量市场大（150-200 万台），并且行业较传统，更需要第三方服务来提升运营效率。奥付云与维玛器的主要服务的产品均为娃娃机。

当前能够为娃娃机提供移动支付和智能系统服务的公司有乐摇摇、维玛器、奥付云等。这三家公司也是目前市场份额最高的三家公司。根据此前媒体报道，乐摇摇成立于2015年，2017年6月时，占有娃娃机支付领域80%的市场份额，出货量已超过八万台，并连续获得了蜜芽科技领投的500万天使、明家科技1600万元A轮融资、广发信德3800万元A+轮融资，三轮近六千万元融资。

机智云表示，此次维玛器、奥付云整合物联网支付业务后，也将超越乐摇摇在娃娃机方向的市场份额。

维玛器CEO刘志栋表示，随着接入的设备数量每季度的倍增系统需要支持的连接和数据并发量在几何级递增，机智云旗下的奥付云平台则在安全性和可信度上有优势，此次整合双方可以优势互补，并未客户提供更优质的服务。

无人值守设备近年来也成为新的热点，为物联网厂商提供了难得的可以切入交易环节的系统性机遇。数据显示，抓娃娃机国内存量有 200 万台，包括其在内的所有投币类设备存量约 2000 万台，这些机器无法进行移动支付，提供了物联网改造的市场空间。与此同时，包括洗衣机、按摩椅、充电桩等无人值守设备正在普及，也已呈现出类似的需求。