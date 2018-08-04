近70亿元入股券商 阿里、苏宁此举预示着什么？

作者|张超 编辑|叶丽丽

原标题：近70亿元入股中国最懂互联网券商 阿里、苏宁此举预示着什么？

8月3日晚，华泰证券发布的《非公开发A股股票发行结果暨股份变动公告》（以下称“公告”）显示，公司发行10.89亿股A股普通股，募集资金总额约为142.08亿元，发行价格不低于13.05元/股。

华泰证券公告

公告显示，阿里巴巴、苏宁易购、安信证券等6家企业参与了此次认购。其中，阿里出资约35亿元，苏宁易购出资约34亿元。发行完成后，阿里巴巴将成为华泰证券第6大股东，持股比例达3.25%；苏宁易购为第7大股东，持股比例约为3.16%。

华泰证券部分股东持股比例

公告还指出，本次发行完成后，公司实际控制人（江苏省人民政府国有资产监督管理委员会）和第一大股东（江苏省国信资产管理集团有限公司）不会发生变化。

中国最懂互联网的券商

近年来，华泰证券在券业转型大潮中取得先发优势，并形成了其独有的竞争力，综合实力已稳居行业第一方阵，特别是在互联网经纪业务上已经成为行业领军者。

华泰证券董事长周易在很早之前于集团内部提出了用互联网改造经纪业务的口号，2014年还对外打出“足不出户、万三开户”的广告。在这一战略的引导下，华泰证券也取得了不错成绩。

易观智库报告显示，2017年4月移动App排行榜中，“涨乐财富通”月度活跃人数位居券商类APP第一名。“涨乐财富通”是华泰证券紧跟互联网发展浪潮推出的满足客户交易、理财需求的App，有分析认为，其成功源于华泰证券在移动互联网方面领先业内的超前布局。

财报显示，2017年上半年，华泰证券的营业收入93亿元、净利润54亿元，同比增长分别达到40%和86%，赶超国泰君安、中信证券、海通证券等老牌券商。

但中国证券业协会数据显示，截至2018年上半年，华泰证券净资本仅为506.57亿元，行业排名第八，与其他第一阵营券商还有较大差距。随着此次定增完成，华泰证券净资本已达648.65亿元，行业排名跃居第四。

互联网巨头进军券商江湖

定增完成也意味着券商江湖的互联网巨头之战正式拉开帷幕。

早在2015年5月，阿里巴巴董事局主席马云所创立的云锋基金就将瑞东集团收入囊中。随后，瑞东集团旗下的瑞东金融斥资4.3亿元，与史玉柱旗下巨人投资、江苏鱼跃科技发展有限公司三者合伙设立云峰证券。新公司由瑞东金融持股43%，巨人投资及鱼跃科技分别持股30%及27%，主要提供证券经纪、投资银行和资产管理服务。

然而，阿里巴巴也只是通过旗下云锋基金“迂回”进入券商领域，此次认购华泰证券股份则是阿里巴巴首次直接入股券商企业。

在此之前，腾讯已于2017年9月通过战略投资中国国际金融股份有限公司（以下称“中金公司”），变相获得了境内券商牌照。根据中金公司公告，腾讯以每股13.8港元的价格认购了中金公司2.075亿股H股，分别占中金发行后H股的12.01%及总股本的4.95%，合计耗资28.64亿港元。认购完成后，腾讯持股4.95%，成为中金公司第三大股东。

除了阿里和腾讯，京东也被曝出要进入券商行业。去年9月15日，路透社消息称，京东金融要收购第一创业证券24%的股份，作价约15亿美元。虽然事后被第一创业证券辟谣，但互联网巨头对券商的痴迷可见一斑。

随着越来越多互联网巨头的进入，券商行业大有风起云涌之势。