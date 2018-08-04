互联网电视遭遇“寒冬”或临大洗牌

尹丽梅，石英婧

日前，乐视网（300104.SZ）半年报业绩预告披露，上半年公司亏损11.1亿元，“大厦将倾”的乐视网再被推向危机深渊：乐视网存在股票被暂停上市的风险。作为曾经的“创业板王者”，乐视网的现状让人唏嘘。随着乐视网走下“神坛”，曾经屹立潮头的互联网电视品牌也相继陷入颓势。

不仅遭遇“寒潮“，互联网电视品牌还面临传统电视厂商在内容资源、智能电视及用户运营方面的强势狙击。内外交困之下，互联网电视品牌能否打赢“翻身仗”？

针对这一疑问，暴风TV CEO刘耀平在接受《中国经营报》记者采访时表示，在人工智能时代，真正拥有用户平台及用户数据的互联网电视品牌的优势日趋明显。“凭硬件及供应链的优势去主导行业发展的时代已经过去了，软硬结合、具备较强的数据运营能力才是当前电视产业发展的关键。”

近段时间，暴风集团的资金问题也颇受外界关注。针对这一“风暴”，刘耀平回应称，“暴风TV从来没有受到过大的资金影响。”同时据他透露，继获得5亿元增资后，暴风统帅不久后还将有一笔更大规模的融资进账。不过刘耀平并没有透露具体的融资金额，只表示“以后续公告为准”。

看尚、微鲸等危机蔓延

去年年底，看尚电视背后的运营方环球智达科技（北京）有限公司（以下简称“环球智达”）被曝存在“强迫员工离职还不给工资”“对近亿供应商欠款不闻不问”等问题。今年1月，风行电视被指虚假宣传。今年3月，微鲸科技有限公司（以下简称“微鲸科技”）被曝与供应商陷款项纠纷。日前，暴风集团（300431.SZ）也卷入了“深陷资金链危局”的风波之中。

记者梳理发现，继去年底被爆出资金链危机后，环球智达的现状日渐窘迫。

日前，记者登录国家企业信用信息公示系统查询时发现，环球智达因为“通过登记的住所或者经营场所无法联系”，于2018年2月1日被列入经营异常名录。同时，国家企业信用信息公示系统资料显示，环球智达旗下全资子公司看尚传媒（北京）有限公司（以下简称“看尚传媒”）也在2018年7月4日被北京市工商行政管理局朝阳分区列入经营异常名录，原因同样为通过登记的住所或者经营场所无法联系。

7月27日，记者实地走访了位于北京市石景山区石景山路乙18号院2号楼的环球智达注册地，然而当记者到达该地时，大楼值班人员告诉记者，“这个公司两年前就已经搬走了”。

随后，记者根据环球智达的公示信息，来到了位于北京市朝阳区安外小关东里14号中航发展大厦的环球智达CAN超能电视总部（该地也为看尚传媒的工商注册地），但此处并没有环球智达CAN超能电视总部及看尚传媒的“身影”。据大厦物业工作人员介绍，看尚传媒大概在去年12月搬走了。此外，记者还注意到，目前CAN看尚商城官网亦无法正常访问。

启信宝资料显示，环球智达今年6月被北京市石景山区人民法院列入失信被执行人名单。而且，从2018年2月到6月，环球智达涉及到的劳动纠纷达11起。其中，环球智达多次以经营困难为由向法院提起上诉，拒绝支付员工工资、解除劳动合同经济补偿金、差旅费、医疗保险费用等。

环球智达原公关经理罗勇在接受记者采访时表示，由于经营困难，环球智达品牌推广等岗位目前已处于空缺状态，“现在环球智达没有对外传播的需求，它有些业务可能处于停滞状态。”

除了环球智达，微鲸科技目前的境遇也难言乐观。记者从中国裁判文书网获悉，今年4月，在与广州亮剑广告传媒有限公司的合同纠纷中，上海市徐汇区人民法院裁定冻结、划拨、提取微鲸科技名下的银行存款、收入人民币1585282.1元或查封、扣押、拍卖其相应价值的财产。另外，启信宝资料显示，从2018年2月到6月，微鲸科技共计4次被纳入被执行人名单。

“看尚电视目前暂时在进行战略收缩，但它依托于母公司国广东方网络（002175.SZ）（北京）有限公司（CIBN）的资源优势，未来会重启电视硬件业务。微鲸科技不会像从前那样激进，但电视硬件业务也不会丢掉，未来它应该会在细分领域做一个小而美的具有明确定位的电视品牌。” 一位接近上述两家企业的家电行业人士表示。

“三国杀”局面

奥维云网副总裁董敏告诉记者，经过最新一轮行业洗牌后，目前互联网电视阵营进入了小米、暴风、风行三足鼎立的时代，三者都有各自的优势。“小米新零售、生态链的成功，以及其整体品牌形象的提升，都有利于它电视业务的发展。暴风方面，电视业务掌舵手刘耀平具有多年传统品牌经营经验，同时其还拥有统帅以前的线下渠道资源。风行较为稳固地扎根于三四级市场，同时其控股股东深圳市兆驰股份有限公司（002429.SZ，以下简称“兆驰股份”）是代工厂出身，拥有强大的供应链能力。”董敏表示。

业内人士认为，乐视的离场，使小米成为互联网电视阵营里最大的既得利益者。根据中怡康数据，在2018年“6·18”大促彩电市场线上销量排行榜中，小米品牌销量位列行业第一。同时，董敏告诉记者，根据奥维云网的统计数据，2018年上半年，小米电视的销量已达到300万台左右。

在暴风集团董事长兼CEO冯鑫以及暴风TV刘耀平看来，小米是暴风TV最大的竞争对手，“暴风与小米必有一战”。

冯鑫认为，暴风TV与小米进行差异化竞争在于三条线：“一是性价比；二是互联网服务和互联网技术，AI语音一定是未来互联网的主要交互方式，暴风去年下决心把这个当作公司未来互联网发展最重要的线来做；三是互联网增值服务，关键看谁能在互联网增值服务上率先突破。”

在刘耀平看来，暴风要与小米竞争，本质是争夺价格段、定价权。 “某个重要价格段，谁做了压倒性的优质的产品和服务，谁就赢。”

针对“风米之争” ，家电行业资深分析师刘步尘对记者表示，“小米是所有互联网电视品牌中最重视硬件建设的，而做好硬件是所有互联网电视品牌都需要努力的重要方向，目前暴风TV大打价格战，没有抓住互联网电视发展的重点，它还是乐视时代的思维”。

不过，董敏认为，现阶段互联网电视品牌的当务之急是把规模做大，目前暴风TV采取低价策略也正是出于这一原因。“规模做大，有利于成本降低，有利于占据互联网入口，也有助于提升自身的市值，以便于后续融资。”

仍有“洗牌”风险

自乐视电视以“颠覆者”的角色搅动传统家电行业的风云后，小米、暴风等互联网企业纷纷跑马圈地，大批互联网电视品牌开始快速扩张。然而，互联网电视品牌在通过内容优势及低价策略快速抢占市场之后，其自身在供应链及渠道上的短板也暴露无遗。

互联网电视品牌的出路在哪里？在董敏看来，互联网电视品牌要注意扬长避短：在“扬长”方面，充分发挥互联网电视品牌在用户运营方面的优势；在“补短”方面，要不断加强对供应链的掌控。

除了要解决自身的难题，互联网电视品牌还需面对来自整个行业发展趋势的考验 。长期以来，有“价格屠夫”之称的互联网电视品牌在消费者心里烙下了产品低端的印象。面对彩电行业高端化的行业趋势，互联网电视品牌又将表现如何？

“目前，互联网电视在高端化转型方面明显落后于传统电视企业，比如传统电视企业早在5年前就开始推OLED电视和量子点电视，互联网电视品牌在这方面至今没有任何行动。”刘步尘说。

在董敏看来，在高端化的行业趋势下，各个品牌的主推产品应取决于各自的品牌定位及目标用户群。但他同时也表示，互联网电视品牌也有必要绑定高端的核心供应链厂商，生产一些高端化的产品维持品牌形象。而要朝高端转型，其需要加大对线下渠道的布局。

关于传统电视品牌与互联网电视品牌谁将能成为互联网电视赛道上的最终赢家这一议题，家电产业观察家洪仕斌在采访中告诉记者：“在电视互联网化的道路上，不能依靠传统电视品牌进行自我革命，最终一定是互联网电视品牌这样的新生物种去触发电视产业的裂变和创新。”

不过，从2018年的行业环境来看，互联网电视品牌销量并不“叫好”。中怡康数据显示，2018年上半年，彩电市场销量同比增0.7%，销售额同比下降5.9%。同时，据奥维云网数据，互联网电视品牌的市场份额在进一步萎缩，已降至10%。此外，随着上游面板价格的下降，传统电视厂商电视的价格纷纷下调，互联网电视品牌的价格优势被削弱。

面对以上市场环境，刘耀平向记者表示：“虽然彩电行业市场总量增幅不大，但各个品牌之间生存状况却大相径庭，在当前整个行业需求萎靡的境况下，暴风与小米的销量增长都很明显，未来彩电行业将出现巨大的结构性变化。”

与刘耀平所持观点不同，刘步尘认为，“整个彩电市场大环境不好，互联网电视品牌也不可能超然物外。除了小米外，其他互联网电视品牌很有可能在两年内全部‘被洗牌’”。