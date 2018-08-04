“月活”破5亿后：视频盈利仍是最大挑战

“月活”破5亿后：视频挣扎变现

■张杰

在直播崛起的后视频时代，各大直播和短视频平台的迅猛崛起，让此前三足鼎立的视频格局再度重新划分。

毫无疑问，2018年是视频与短视频两股力量角力的分界线。根据QuestMobile发布的2018年上半年报告显示，2018年6月国内移动视频领域短视频月活跃用户规模达到5.048亿，同比增长达103.1%；用户总使用时长从去年同期的1272亿分钟，增长至7267亿分钟，距离在线视频的总使用时长仅有一步之遥。

伴随着低俗、不合规的争议而野蛮生长的视频新生代，正以迅雷不及掩耳之势搅动着整个视频行业。从早期的猎奇、不合规到近期的屡次整改，视频新生代正以颠覆者的角色争夺观众的眼球。

从近两年的发展趋势来看，短视频虽然处于有待规范的发展困境，传统视频网站也在遭遇盈利模式的艰难，在国内宽带流量快速提速的背景下，传统视频和视频新生代谁将主宰视频下半场正成为业界关注的焦点。

野蛮生长时期短视频

从十几年前的《一个馒头引发的血案》火遍大江南北开始，中国视频市场无疑开启了一个新时代。这也为后来短视频异军突起埋下了发展的种子。

虽然这个大概20分钟左右的短视频曾轰动一时，但囿于当时网络的限制以及传播渠道的局限，最终传播受到巨大的阻碍。从那之后，短视频即使形态不断演化，但一直没有真正爆发。即使在2011年秒拍（现名：一下科技）和快手等多家短视频公司相继成立，但也没有随着行业的持续布局火起来。

直到2016年底，随着musicaliy、小红唇、小影、快美妆以及抖音（今日头条）多家公司集中成立，最终短视频迎来了快速的发展时代。

众所周知，短视频具有视频短、传播快、生产流程简单、制作门槛低、参与性强等特点。这些特点让短视频从出现到崛起所用的时间十分短暂。

仅一年时间，短视频迎来了最好的时代。据QuestMobile 2017年中国移动互联网年度报告显示，短视频独立APP行业在2017年用户规模突破4.1亿人，较上一年增长116.5%。短视频用户使用时长占移动互联网总使用时长的5.5%，这一比例在2016年刚刚达到1.3%。

而这一切源于智能终端的普及和流量资费下降及资本的加码，为短视频的发展提供了创业土壤。

用户规模的扩大让资本开始注意短视频这块市场，除了已知的微博和今日头条之外，截至2016年7月1日，短视频行业共获得43笔投资。从投资轮数来看，绝大部分投资为种子天使轮和A轮投资，这两类投资总计30笔，占比高达69.8%。

特别是智能终端的普及和流量资费的下降，为短视频行业的发展提供了发展的土壤。2017年上半年，短视频很快进入了发展的井喷期。

腾讯研究院秘书长张钦坤介绍，直到去年，短视频用户规模一下子突破4.1亿，从15分钟演变为5分钟、3分钟，甚至只有15秒、8秒的产品，视频的时间越来越短，但是却占据用户更多消费时长。

2017年以来，直播行业经历大洗牌，短视频迅速崛起，增势全面超过直播，直逼长视频。截至今年6月，短视频用户总使用时长同比增长471.1%，为7267亿分钟，长视频则为7617亿分钟，增速同比仅增9.1%，二者已经十分接近。

据卡思数据显示，去年短视频总播放量以平均每月10%的速度增长，在更节目的平均增速已达到每月16%，预计2018年短视频的广告规模将达到百亿。

直播的异军突起

在短视频崛起的同时，兼具社交属性和娱乐性质的直播行业应势快速崛起，且发展之快锐不可当。而燃起这个行业发展之火的却是游戏公司。

2012年初，游戏市场呈现供不应求的状态，以DOTA、LOL为代表的MOBA类游戏爆红带动大规模的用户增长，但由于政策对于游戏内容在电视渠道的传播限制，玩家找不到一个渠道来满足观看比赛的诉求。同一时间，网游衍生工具YY语音面临用户增长见顶的困境，亟须通过新的内容品类提高用户增长率和活跃度。或许正是在这种背景之下，2012年3月，虎牙直播的前身——YY游戏直播正式上线。

如果说YY游戏直播的出现还带有一丝意外的成分，那斗鱼的诞生则更多是因为游戏从业者们对行业趋势的判断。

2013年，斗鱼TV创始人陈少杰和张文明拿着手上的游戏直播项目寻求融资，但大多数投资人都会抛出这样一个疑问：“看游戏也会是一门好生意？”

然而让业界没想到的是，正是陈少杰这一思路，让直播平台迎来发展的最好时代。

“我们做AcFun，发现了弹幕这个东西，互联网用户对这个的接受程度非常高。”张文明回忆称，这两个契机令他们对游戏直播行业看好，并在某种程度上确定了其直播+弹幕的产品形态。2014年1月，陈少杰将A站的生放送直播独立，并改名斗鱼TV（下称“斗鱼”），开展游戏直播业务。

也正是这一年，多家直播平台相继入局，六间房、花椒直播、映客、西瓜视频、哔哩哔哩等多家平台入局，千播大战时代到来。当时，直播行业用户正在快速增长，各种直播平台抢滩入局渴望从中分一杯羹，但在同质化严重的红海厮杀中，大多平台以“战死沙场”告终。

不过，尽管2017年直播行业经历大洗牌，但其增长的速度和规模依然强劲。数据显示，2017年中国移动直播行业市场规模达到122.8亿元；用户规模达到1.71亿人，增长率达到48.9%。

“强烈的市场需求、政策的鼓励引导、企业的资源支持共同推动网络文化娱乐产业进入全面繁荣期。”中国互联网络信息中心分析师郭悦认为，2017年网络直播行业延续了蓬勃发展的趋势。从已上市企业的直播服务营收来看，各大网络平台的网络直播业务营收仍保持高速增长。

数据显示，2017年中国在线直播市场规模达到369.6亿元，增长率为83.3%；用户规模达到3.92亿人，同比增长26.5%。目前，移动直播主要以娱乐直播和游戏直播为主，凭借着实时化、社交化的特征，移动直播不但满足用户的参与感，而且让用户切身感受直播现场的氛围，扩大影响、渲染力度。

监管阵痛迎上市潮

随着直播和短视频用户数迅速暴增，逐渐与传统视频分庭抗礼，各大平台也开始受到监管部门的关注。

今年4月，央视在新闻调查节目中集中曝光了直播平台乱象，包括低龄生子、早恋等问题，快手、火山小视频等平台被点名。而后的6月，美拍直播出现疑似未成年少女直播被网友举报，后来美拍被网信办约谈，责令全面整改。美拍随后主动停止更新“直播”频道，下架各大应用的下载渠道30天。

其实，就在短视频和直播行业逐渐崛起的2016年底，国家互联网信息办公室已经出台规定，当年的11月4日还发布了《互联网直播服务管理规定》，要求互联网直播行业健康有序发展，弘扬社会主义核心价值观等等。

2017年，国家网信办首次根据《互联网直播服务管理规定》依法关停了18款传播违法违规内容的网络直播类应用。文化部部署全国29个省份的文化市场综合执法机构开展查处工作，对50家主要网络表演经营单位进行集中执法检查。在今年年初，网信办对直播和短视频平台的整改更是具体，依法关停一批严重违规、影响恶劣的平台和主播，各主要直播平台合计封禁严重违规主播账号1401个，关闭直播间5400余个，删除短视频37万条。严整之下，短视频平台也开始洗牌。2017年，直播平台以及短视频平台的整合有17起之多。

进入2018年后，直播行业迎来集体IPO潮，虎牙打响了上市潮的第一枪。资料显示，5月12日，上市时发行价为12美元，上市首日股价大涨34.75%，虎牙直播上市后的定位是“游戏直播第一股”。映客紧随其后，近期斗鱼等上市也逐渐被提上日程。

对此，有接受记者采访的相关人士对记者表示，尽管直播行业迎来上市潮看似风光，但在风光背后，实际上反映了直播平台的集体焦虑，直播行业红利消退之后，用户增长放缓，如何留住存量用户成了各大平台都面临的问题。

盈利仍是最大挑战

“直播和短视频行业强劲发展，无疑让发展了数十年的传统行业黯然失色。”有业内人士对记者分析说，虽然如此，但视频新生代仍无法跨越传统视频行业发展的弊端，特别是版权问题和内容同质化严重现象更为突出。

另据记者了解，虽然说优酷、腾讯视频和爱奇艺已经发展多年，但各大平台同质化的内容和版权问题，一直是视频行业无法逾越的现实问题。而对于近两年快速崛起的直播和短视频平台来说，这也是其难以回避的痛点。

另据记者了解，即使有一些特色平台有盈利模式，比如借助电商变现、第三方广告、平台补贴、IP打造、内容付费打赏等模式，但总体看来仍不能实现缺少投资而独立盈利。因为靠线下活动、内容合作、融资扩张、版权出售基本都是对广告和IP的延伸，所以并不能说是盈利模式的突围。

“靠猎奇和颠覆成长起来的直播和短视频满足了新时代观众的口味，也成为了眼球经济的中心。”有业内人士对记者分析说，直播和短视频成为资本追逐的焦点，再加上移动时代直播和短视频快速普及，无疑为未来的发展带来巨大的空间。

根据最新数据报告显示，2018年6月，短视频总使用时长占比8.8%，同比增长3倍，超过综合资讯成为第三大热门行业，虽然即时通讯和在线视频的使用时长仍然排名第一和第二，但是时长占比均呈下降趋势，其中即时通讯在一年间从36%下降到30.2%，在线视频从10.9%跌至9.2%。

细化到具体的APP，抖音的用户规模增速在DAU（日活跃用户规模）1000万以上的APP中排名第一。2018年6月，抖音DAU 1.26亿，自2018年1月的复合增长率为29.7%，该数据较排名第二的58同城高出15.8个百分点。

短视频行业的竞争也愈加激烈。报告显示，在月活跃用户规模维度，2018年6月快手、抖音和西瓜视频为行业前三名，分别为2.31亿、2.07亿和1.08亿。在今日头条系3款产品的围剿下，快手DAU仍稳定在亿级以上，微视也迅速崛起，日活达到近500万仅用了3个月时间。

即使如此，以短视频为代表的抖音和快手仍不忘线下拓展，不仅从城市入手，而且近期也将未来发展的焦点拓展到多个领域。

以抖音为例，在此前布局数字化的城市之后，近期又将触角逐渐布局到“世界文化遗产”。7月19日，抖音与敦煌达成战略合作，将通过短视频的方式向全球用户展示敦煌之美，提高敦煌的国际知名度和影响力。

字节跳动副总裁张辅评认为，对于一家以人工智能、大数据为特长进行个性化资讯传播的科技公司而言，让全球更多人了解到敦煌文化，是义不容辞的责任和使命。

对此，有业内人士对记者分析说，从表面上看是抖音对线下的持续开拓，但从实际上是抖音对新模式的持续探索。

目前，抖音的全球月活跃用户数已突破5亿，已覆盖150个国家和地区，在美国、日本和印尼都曾登顶当地应用市场第一名，是全球增速最快的短视频应用。这些用户，都可能成为敦煌城市形象的制造者与传播者。

如今的短视频市场，抖音强势崛起，腾讯、百度、阿里等巨头进场搅局，竞争日益白热化。如何探索出稳固可靠的变现模式显得尤为重要。