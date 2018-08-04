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少年网购仿真枪被判无期下周再审 律师将作无罪辩护

少年网购仿真枪被判无期下周再审 律师将作无罪辩护
2018年08月04日 01:34 北京青年报
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　　少年网购仿真枪被判无期案下周再审 律师将作无罪辩护

　　四川少年刘大蔚网购仿真枪被判无期徒刑 2016年福建高院作出再审决定 法院通知亲属8月10日再审开庭　　网购仿真枪被判无期案下周再审

　　刘大蔚出事前与母亲的合影

　　刘大蔚案再审决定书

　　日前，四川男孩刘大蔚网购仿真枪被判无期案再审有了新进展。北京青年报记者从刘大蔚再审辩护律师徐昕和刘大蔚父母处获悉，他们已经接到福建高院的通知，该院决定在8月10日上午在漳州中级人民法院开庭再审刘大蔚案。对于即将到来的开庭，刘大蔚的父亲说，等了这么久终于等到再审开庭，心里非常激动，希望法庭能判儿子无罪。

　　网购“仿真枪” 刘大蔚被判无期

　　1996年出生的刘大蔚是四川达州人。他的在父亲刘行忠说，刘大蔚从小就喜欢摆弄玩具枪，他在网上买仿真枪的事孩子母亲是知道的。

　　在2013年夏天，刘大蔚在QQ上和一个台湾的卖家咨询过买枪的事，但当时卖家称没有货。隔了一年，2014年7月1日左右，卖家主动联系儿子说有货了，要不要买。“说是买20支以上是批发价，也有儿子的朋友参与拼单，所以一共买了24支，3万元。”

　　刘行忠称，没过多久，台湾的卖家又联系儿子说货送不到了，把3万块钱都退回来了。本以为这事就这么过去了，但是没想到一个多月后，刘大蔚却因为这事被抓，理由是走私武器。

　　检方起诉书显示，2013年8月，刘大蔚通过QQ与台湾卖家“碧海蓝天”商谈购买枪支事宜，2014年7月1日前后，他在台湾卖家提供的网址里选购了24支仿真枪并将相应的枪支型号发给了台湾卖家。枪支货款和代购服务费共计30540元。2014年7月15日，为逃避海关监管，卖家将24支仿真枪支藏于饮水机箱体内部，辗转交由台湾、厦门、泉州、金门等物流、进出口公司进行报关、缴纳关税、转运。7月22日凌晨，该批枪支被石狮海关缉私分局查获。经鉴定，24支仿真枪支有21支以压缩气体为动力发射弹丸，其中20支具有致伤力，认定为枪支；1支不能确定是否具有致伤力，不能确定是否为枪支；3支不具有致伤力，认定为仿真枪。

　　2015年4月30日，福建泉州中院对此案作出刑事判决，认定刘大蔚犯走私武器罪，判处其无期徒刑。刘大蔚不服，提出上诉。福建省高院当年8月25日作出刑事裁定，维持原判。

　　福建高院认为，刘大蔚走私枪支多达20支，属走私武器情节特别严重，且无任何减轻、免除处罚情节。原审已充分考虑相关酌定从宽情节，从轻判处刘大蔚无期徒刑，量刑适当。依照相关法律法规，驳回上述，维持原判。

　　法院决定再审 律师将作无罪辩护

　　案件判决后，引发社会广泛关注，刘大蔚的父母向福建省高院提出申诉。

　　2016年10月18日，福建高院发布通报称，经依法复查，福建高院作出再审决定，认为原判以走私武器罪，判处原审被告人刘大蔚无期徒刑，量刑明显不当，决定本案由福建高院另行组成合议庭进行再审。

　　刘大蔚的代理律师徐昕表示，他将为刘大蔚作无罪辩护，希望法院能够当庭放人。此前两高发布了《关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》，他认为，适用这一批复，刘大蔚应当被宣判无罪；从证据角度出发，案件定罪证据不足，也应判决无罪。

　　“两高”批复 充分考虑主观动机

　　今年3月28日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》，对以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题作出规定。

　　《批复》明确，对于非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、持有、私藏、走私以压缩气体为动力且枪口比动能较低的枪支的行为，在决定是否追究刑事责任以及如何裁量刑罚时，不仅应当考虑涉案枪支的数量，而且应当充分考虑涉案枪支的外观、材质、发射物、购买场所和渠道、价格、用途、致伤力大小、是否易于通过改制提升致伤力，以及行为人的主观认知、动机目的、一贯表现、违法所得、是否规避调查等情节，综合评估社会危害性，坚持主客观相统一，确保罪责刑相适应。

　　对话

　　刘父：这几年的努力总算有了消息

　　昨天，北青报记者联系上了刘大蔚的父亲刘行忠，他说希望到时候法院能宣判儿子无罪。

　　北青报：什么时候收到的开庭通知？

　　刘行忠：8月2日那天，法院电话通知的，告诉我们大蔚的案子要开庭。

　　北青报：知道要开庭是什么心情？

　　刘行忠：刚开始特别激动，一晚上没睡着。从孩子出事到现在都过去三四年了，从2016年10月福建高院决定再审后一直没有消息，突然就要开庭了。我们等了那么久，终于有消息了，心里有种说不出的高兴。现在冷静下来了，回想这几年的努力总算有了消息，又有点着急，想孩子的事情能尽快有个结果。

　　北青报：这几年都在做什么？

　　刘行忠：自从孩子出事之后，为了他的案子，我和妻子都来了福建，这几年我们就回了达州一次，家里的事业顾不上，现在我在工地上打工，妻子在火锅店当服务员。现在日子过得挺难的，经济压力也大，等待的日子里，有时候会觉得特别烦躁，觉得压抑。

　　北青报：见过刘大蔚吗？

　　刘行忠：每月20日，我和妻子都会坐车到漳州看孩子，跟他说说案子的情况，也安慰他一下。我们给他送了一些法律书，让他在监狱里看。

　　北青报：今年两高出了关于仿真枪的司法解释，这个他知道吗？

　　刘行忠：当时我们跟他说了，他当时觉得自己符合两高《批复》的规定，自己的案子有希望了。

　　北青报：对于即将到来的庭审有什么期待吗？

　　刘行忠：特别希望法院能宣判孩子无罪，等了这么久，期盼我们一家能够早日团圆，但这还要等法院的判决。

　　文/本报记者　李铁柱

 
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