乐视网8030万元债务本息违约

本报讯（记者 张钦）乐视网昨天晚间发布公告，称有一笔8030万元债务逾期，另外公司还有18亿元债务将于本月底到期。根据乐视网的公告显示，因受公司经营、资金链紧张的影响，公司“15乐视01” 债券本应于昨天兑付本息，但未能按期兑付剩余债券本息构成违约，将可能导致公司承担相应责任的风险。据北青报记者了解，此次违约债券是乐视网2015年非公开发行的第一期公司债券，债券代码118337。该债券发行金额为10亿元，债券票面利率10.00%。该债券的期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。目前本期债券余额7300万元，当期票面利率10.00%，公司应于昨天支付兑付兑息资金共计8030万元。

乐视网昨天表示，公司目前深陷舆论漩涡、经营困难、控股股东违背借款承诺及巨额关联方债务无法收回导致公司资金极度紧张，为公司业务正常发展带来阻碍。去年7月公司资金危机爆发后，面临资金严重紧张、生产经营一度处于停滞状态，同时陷于大量员工离职、大量供应商欠款及金融机构贷款到期的困境。

乐视网在公告中称，目前公司管理层正在竭力解决面对的经营困难，但目前公司主营业务尚在恢复中。

另据乐视网统计，公司债务类型包含融资借款、经营性负债及非经营性负债，其中截止到8月底即将到期的金融机构借款类债务预计约18.43亿元，约占公司负债总额的9%以上。

经历了多日的大幅下跌之后，昨天乐视网股价出现反弹，全天上涨1.25%，报收于2.43元/股。