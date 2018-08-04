比特币的想法很牛？古代人的货币早就做到了

据科学新闻网站sciencenews.org报道，数字货币，例如比特币以及用于在分布式账本上记录数字交易的区块链技术，可能不是那么具有革命性。

图片：密克罗尼西亚的Yap岛民航行到附近的岛屿去采集石灰石，以便将它们雕刻成巨大的石盘用来当作货币，称为Rai

至少在几百年前，密克罗尼西亚西部Yap的岛民就使用加密货币的核心的原则来开展业务，俄勒冈大学的考古学家Scott Fitzpatrick说。

“Yap岛的石钱交易是比特币和区块链技术的先驱，”Scott Fitzpatrick说。 在4月在华盛顿特区举行的美国考古学会年会上，他解释了雕刻石盘之间的联系，其中一些比本田雅阁轿车更重，而且比男人更高，而今天的网络代币漂浮在数字空间。

根据对Yap和附近岛屿的岩石来源和遗址的研究，Fitzpatrick认为，在1783年欧洲人接触之前，Yap的居民在密克罗尼西亚的其他岛屿上航行了约400公里，从洞穴和岩石掩体中采集石灰石。 海上航行者与当地领导人谈判获取石灰石矿床。

图片：Rai货币通常展示在社区中心和房屋外边

石雕师继续前行，并在现场加工石盘。 在每个圆形岩石块中切出一个中心孔，这样人们可以通过开口塞进木杆来提升岩石。 这些重量级的货币，称为rai，被抬到木筏上运到Yap岛。

回到家后，旅行者们在公共聚会上向社区成员介绍了新收购的rai。 每个人都听说哪些个人或氏族团体拥有特定石盘的所有权。 每个rai都根据尺寸，形状，均匀度，石材质量和旅途中的风险分配了一个值。 经过当地首领的检查和核实后，rai被展示在公共场所，如仪式舞蹈场地。

石盘的所有权可以被转移，比如，作为结婚礼物，送给安全的政治盟友，或者在暴风雨之后与附近岛屿的居民交换食物。这些交易也发生在整个社区面前。 无论是谁获得了一个rai，它都保留在原来的位置。

Scott Fitzpatrick说，比特币和区块链的工作方式大致相同。 比特币“矿工”解决了复杂的数学难题，以获得数字货币单元。 这些单元通过公共区块链的分布式帐户运输和安全存储。 所有网络参与者都可以使用每个比特币的完整交易历史记录。 比特币可以兑换商品或服务，也可以随时由数字货币系统的参与者赠送。

伊利诺伊州立大学的人类学考古学家Kathryn Sampeck说，Yap岛的石盘钱与区块链技术的比较“是合法的”。 Yap岛民开创了一个公共的口头系统，用于安全跟踪和交换rai。 区块链通过维护有关加密货币单位的数字历史和更新来做同样的事情。

其他人不同意这个观点。 伦敦政治经济学院的人类学家David Graeber等研究人员将货币视为政府税收和债务的产物，并不认为Yap石盘有资格作为货币。 例如，rai不能分成较小的部分来购买或容易从一个地方搬运到另一个地方。同一组织也认为，数字货币也不符合货币的定义。 比特币及其表兄弟是不受监管的交易单位，价值波动很大。 批评人士预测，这使得这些数字产品不太可能在消费者和税务人员中流行起来。

加密货币的命运目前是神秘的。 “不是很多人用比特币购买东西，加密货币的概念非常抽象，”新泽西州纽瓦克巴德高中早期学院的人类学考古学家Joanne Baron 说道。Fitzpatrick says说，石盘钱在Yap岛的未来也在不断发展。 虽然Rai现在很少被用来交换任何东西并经常被遗弃在丛林中，但是现在正由对他们的过去感兴趣的岛民救出和翻新。