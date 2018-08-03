谷歌在新加坡推出求职搜索 涵盖1500多家招聘网站

新浪科技讯 北京时间8月3日晚间消息，谷歌今日在新加坡推出了“求职搜索”功能，以方便新加坡的求职者从一些热门招聘网站、在线分类广告和公司直招中找到就业机会。

这是谷歌在东南亚市场首次推出求职搜索功能。新功能覆盖1500多个网站的成千上万条招聘信息，包括MyCareersFuture.sg、FastJobs、JobsCentral、LinkedIn、Monster、Payscale和Randstad等。

这项新功能直接整合在“谷歌搜索”(Google Search)，既支持PC端和移动端上的谷歌搜索，也兼容安卓系统和iOS系统上的应用。

要使用该功能，用户可输入“兼职”、“软件开发”等关键词，点击搜索结果中的任何一条招聘信息，用户还可以看到更详细的信息，包括具体的职位、工作地点，兼职还是全职等。

新的求职搜索功能内置多种工具，如智能过滤。用户可以根据工作种类、地理位置、信息发布日期、公司类型等，对搜索结果进行定制。

谷歌搜索产品经理Joy Xi称：“在新加坡，消费者对在线求职有着明显的需求。去年，新加坡求职者通过手机在线搜索求职信息较前一年增长了14%。事实上，近50%的求职相关搜索都是通过移动设备进行的。”(李明)