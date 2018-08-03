滴滴青桔单车落地上海嘉定?上海市交通委:属违规投放

澎湃新闻记者 何颖晗

青桔单车在上海上线首日便被约谈。

8月3日，滴滴发布消息称，其自有品牌共享单车青桔单车正式在上海嘉定上线，首批将在安亭、南翔等地供市民使用。

类似其他开通城市，嘉定用户可以通过滴滴APP左上角扫码入口或“单车”标签体验青桔单车。青桔单车也上线了微信小程序，用户可以通过微信首页右上角扫一扫，或在微信中搜索“青桔单车”，进入小程序，扫码使用。

青桔单车相关负责人表示，青桔单车除了免押金、好骑行，还将积极履行企业主体责任。在嘉定区主管部门的指导下，滴滴在上海嘉定已经搭建了完备的运维人员团队，将按区域细分网格化、精细化管理，确保车辆摆放整齐有序，对车辆热点区及时介入，确保道路畅通。如发现车辆有被用户骑至上海市区的情况，青桔单车运维团队将第一时间安排工作人员取回。

在来到上海这一站之前，青桔单车已经在全国多个城市陆续落地，如成都、天津、昆明、合肥、无锡、佛山、东莞、沈阳等。

然而，在上海上线首日，青桔单车便被上海市交通委约谈了。

2017年，在经历野蛮生长的阶段后，上海街头的共享单车一度超过饱和状态。同年8月18日，上海市交通委向各共享自行车企业下达告知书，明确告知从即日起在上海暂停新增投放车辆，一旦发现，将作为严重失信行为纳入企业征信档案。

“禁投令”至今已近一年。在上海，不仅违停共享单车被大量清运，原有的几大共享单车企业暂停投放，街头上的老旧车辆需要更换，企业也必须事先报备，并根据比例进行置换。

滴滴此次投放青桔单车究竟有无报备？

8月3日下午，上海市交通委发给澎湃新闻的回应称，滴滴出行曾多次向市交通委提出拟在上海投放青桔单车的设想，鉴于目前上海市共享单车数量仍处于饱和阶段，市交通委明确表明了暂时禁止新增投放的意见，滴滴出行也多次作出不在上海违规投放共享单车的承诺。

按照《上海市鼓励和规范互联网租赁自行车发展指导意见（试行）》的有关要求，滴滴出行此次在嘉定区安亭镇、南翔镇等地投放了约600辆青桔单车，既未向市交通行政管理部门报备和区主管部门通报，也未将其车辆数据信息接入信息服务平台，属于违规投放行为。

3日下午，市交通委约谈了滴滴出行有关负责人，责令企业立即整改，全部收回违规投放车辆；同时已通知相关单位加大监督执法力度，如拒不整改，属地管理部门将予以清收，并列入企业信用记录。

目前，上海市政府规章《上海市互联网租赁自行车管理办法》正在制定过程中，有关管理办法征求意见稿涉及的区域调控和属地管理也将制订相关配套文件，规范企业运营管理行为。在政府规章未正式颁布实施之前，上海市继续执行《指导意见》，各运营企业应当自觉、严格遵守有关要求。