中国游戏市场收入超千亿后的新玩法：与传统文化结合

原标题：中国游戏市场收入超千亿后的新“玩法”：游戏与传统文化结合

澎湃新闻记者 陈宇曦 杨鑫倢

越来越多的游戏公司推出了游戏与传统文化结合的产品。

8月2日，第十六届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）开幕，国家新闻出版署谢东晖司长在致辞中介绍，今年上半年，中国游戏市场销售收入1050亿元，其中移动游戏市场销售收入634.1亿元、客户端游戏市场销售收入315.5亿元，中国自主研发的网络游戏在国内市场销售收入798.2亿元，实现海外销售收入46.3亿美元。

在游戏市场销售收入超千亿元的同时，谢东晖也指出，包括网络游戏在内的我国数字内容产业仍然存在着一系列亟待解决的问题。

一是主流文化引领作用发挥不够，对中华优秀传统文化缺乏深入挖掘，弘扬中国精神、讲好中国故事等方面的内容比较薄弱，一些作品执迷于搜奇猎艳、打打杀杀，甚至传播文化糟粕。

二是原创意识和能力不足，市场上的游戏作品尽管名目与数量繁多，令人眼花缭乱，但许多或是玩法墨守成规，或是内容跟风模仿，创新能力亟需提升。

三是内容质量不高，为了迎合市场，不仅有企业在作品中添加色情、暴力等违规内容，还有企业热衷于低俗内容作品，“打擦边球”。

四是社会责任意识不强，部分未成年人沉迷网络、过度消费等案例时有发生，屡屡引发舆论关注，相关企业主体责任落实不到位，一味被动应付政府监管与媒体监督，等等。

对这些问题，社会各界反应强烈，迫切需要加强引导、严肃治理，充分发挥数字内容产品的正向作用，坚决遏制其负面影响，大力营造风清气正的网络空间。

在这一背景下，近来不少游戏公司均开始立足于传统文化，开发出了一些与游戏相结合的产品。

腾讯：将微积分搬进游戏，推敦煌主题动漫

在本届ChinaJoy上，作为全球最大游戏厂商，腾讯带来了20款移动游戏，值得注意的是，其中4款是“功能游戏”（又称“严肃游戏”）。

所谓功能游戏，指为满足不同人群、不同领域、不同功能的应用需求，帮助解决某一领域的现实问题，游戏中对现实场景或目的的抽象或模拟，必须具备学术权威性（或较强的专业性），兼具游戏的互动性和乐趣性。

《微积历险记》游戏画面截图

以《微积历险记》举例而言，不同于打怪升级的传统玩法，这款游戏解锁新关卡的唯一办法是做对微积分题。

腾讯互动娱乐星曜游戏产品部发行制作人徐玉辉告诉澎湃新闻记者，腾讯对功能游戏投入了很大精力，目前包括教育、医疗、传统文化等维度，希望打造整体生态结构。“中小型的研发厂商很难去做这一块事情，因为它没有办法养活自己，从社会价值来看，腾讯必须要站出来，通过大厂带动其他厂商一起走。”

徐玉辉透露，目前腾讯对功能游戏尚未考虑商业变现。

腾讯副总裁程武在本届ChinaJoy开幕式致辞时直言不讳，“文化产值的快速扩大，只能算刚搭起一个有支撑力的‘底盘’，但要想真正做强文化产业，在全球范围内获得文化主动权，我们还必须在‘高度’上有所突破，打造出真正具有影响力的文化符号。”

程武介绍，就在上周，腾讯邀请了著名作词人方文山，以故宫名画《千里江山图》为蓝本创作了一首歌曲，并由易烊千玺来演唱。这样的尝试，使这幅经典画作拥有了全新的表达和生命。他透露，接下来，腾讯还会推出敦煌的动漫作品、敦煌主题的《王者荣耀》游戏皮肤以及故宫主题的游戏等，用流行的艺术形式，来激发年轻人对传统文化的兴趣。

“这些例子，现在看起来，可能都还比较初级，但它却让我们看到了互联网+传统文化的更多可能性。超越商业范畴的文化生产协作，不仅可以让文化企业获得更多的资源和专业力量，来构建文化符号；同时，也能为非商业主体提供适度的产业入口，获得更大的文化推广能力，实现社会效益的最大化。”程武说。

盛大游戏：与南海博物馆合作，推出“文物加App”

8月2日，盛大游戏CEO谢斐在接受澎湃新闻等媒体采访时介绍，盛大游戏+文化探索的项目主要围绕功能游戏、文旅结合、衍生品开发、文物IP孵化等角度推进，目前已经与海南南海博物馆达成合作，并推出了“文物加App”，中国（海南）南海博物馆此次授权的资源涵盖文物的数字化资源版权，也将入驻“文物加App”。

“通过‘文物加App’，你完全可以自己去制作釉彩这样的产品。”谢斐介绍，“从选料开始到制作上色上釉等不同的流程。到加热最后冷却，甚至最后要冲着耳机话筒的地方吹气，最终能够把这样的一个文物制作出来。”

“ 年轻人喜欢的传统文化的魅力一定不是通过在博物馆里束之高阁的产品、藏品，一定是通过高科技的方式、创新的方式真正走进年轻人喜欢的那种生活方式里。在玩当中创新，重新焕发文化的光彩，这样才能承载传统文化游戏产品真正走进年轻人的心，代表中国文化走向全世界。”谢斐说。

谢斐认为，对于游戏公司来讲，目前需要承担更多的社会责任。

“其实坦诚讲，这几年里游戏确实围绕了很多不同的声音。”谢斐说，“此刻推出游戏加文创是很好的时机，这个不仅仅是站在一个弘扬传统文化的制高点，而是实际上是对于像我们这样的企业，除了企业经营以外，确实到了需要就是承担很多社会责任的这样的阶段。”

网易游戏：用游戏还原《千里江山图》

在8月2日ChinaJoy高峰论坛上，网易副总裁王怡介绍，网易新推出的一款游戏《绘真·妙笔千山》，还原了北宋画作《千里江山图》的美术风格。《千里江山图》目前保存在故宫博物院。

“是让游戏成为实践文化自信和文化自觉的生动载体，传承与创新中国优秀传统文化精髓。”王怡称，今年6月，国家文物局和网易达成了战略合作，希望能打造游戏文物示范展，用游戏的形式将更多珍贵的历史文化建筑还原出来。“今年，《梦幻西游》手游也正式启动梦幻国风节计划，期待玩家能够在游戏内外领略中华民族传统文化的风韵。”

王怡称，游戏正在展现出越来越高的社会应用价值，延伸出更多传道授业的现实功能。据介绍，网易引入了一款教育类功能游戏《极客战记》，也就是美国CodeCombat。游戏玩法就是要求用户通过编程来完成游戏关卡。

西山居：用年轻人的方法包装文化

在8月2日的演讲中，金山集团高级副总裁、西山居首席执行官、《剑网三》系列制作人郭炜炜说，现在的游戏对社会的影响力越来越高，对年轻人的价值观有了相当大的影响，而游戏可以是帮助年轻人接触传统文化的方式之一。

“游戏是年轻人喜欢的创新充满潮流因素的方法，为什么年轻人不能接受传统文化呢？可能并不是传统文化不好，而是没有用年轻人喜欢的方法表达。”郭炜炜说，“只有让年轻人喜欢和接受上传统文化，才能叫‘文化传承’。”