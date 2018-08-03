趣店将于8月24日发布2018年第二季度财报

新浪科技讯 北京时间8月3日晚间消息，趣店(NYSE:QD)今日宣布，将于美国东部时间2018年8月24日美国股市开盘前(北京时间8月24日晚)发布截至6月30日的2018财年第二季度财报。

财报发布后，趣店管理团队将于美国东部时间8月24日上午8点(北京时间8月24日晚上8点)举行财报电话会议。投资者可在电话会议开始前15分钟拨打以下号码收听电话会议：

美国：+1-845-675-0437

美国(免费电话）：+1-866-519-4004

国际：+65-6713-5090

中国香港(免费电话）：+800-906-601

中国香港：+852-3018-6771

中国内地：400-620-8038

中国内地：800-819-0121

密码：6192956

在当地时间2018年8月31日前，可拨打以下电话收听电话会议录音：

美国：+1-646-254-3697

美国(免费电话)：+1-855-452-5696

国际：+61-28199-0299

中国香港：+852-3051-2780

中国香港(免费)：+800-963-117

中国内地：400-602-2065

中国内地：800-870-0206

密码：6192956

此外，趣店将通过公司网站的投资者关系页面提供电话会议的在线直播和录音，网址为：http://ir.qudian.com。(李明)