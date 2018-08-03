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印象笔记CEO唐毅：重组带来新起点 正在与微信交流

印象笔记CEO唐毅：重组带来新起点 正在与微信交流
2018年08月03日 18:45 新浪科技
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印象笔记CEO唐毅印象笔记CEO唐毅

　　新浪科技讯 8月3日下午消息，印象笔记今日在北京举办主题为“让印象更新”的六周年庆祝活动。印象笔记CEO唐毅、宽带资本董事长田溯宁、Evernote首席营销官Andrew Malcolm等嘉宾出席并发表演讲。

　　活动后，印象笔记CEO唐毅接受新浪科技等媒体的采访，回答了关于未来发展、合作、战略等方面的问题。

　　唐毅首先表示，今年6月6日独立以来，印象笔记和Evernote已经是两家公司，Evernote是印象笔记的股东。此前媒体报道的中国市场是Evernote第二大市场的情况已经不存在，而是“你的市场和我的市场”。对于未来是否会存在反向收购Evernote的情况，唐毅回应，任何业务可能都存在，但这不在印象笔记的策略当中。

　　随着用户对信息和高价值知识的需求，唐毅希望印象笔记能够成为首屏应用，但不强调用户的活跃性，他认为，更重要的是信息的保存、处理和沉淀。

　　唐毅补充说，印象笔记的愿景服务人群在中国非常大，很多用户看起来不活跃，但却是付费用户，每月使用应用的价值不一定低于每天使用的价值。

　　基于这一理念，在选择合作伙伴上，印象笔记的标准是能够更好满足用户的需求，提供效率，产生1+1>2的效果。

　　唐毅表示，目前还不方便透露用户数量和增长情况，部分原因也在于没有达到想服务的数量。不过他相信，目标用户数量——包括知识人群、团体及外延非常大，首屏环境很广。对于重组后的印象笔记来说，现在是起点的状态。

　　2个月前进行重组时，印象笔记获得了红杉宽带数亿元融资，在说到未来的融资计划时，唐毅比喻称，企业像一辆汽车，目的是为用户服务，而资本是汽车的油，能让汽车跑得更快。此前的融资具有重组属性，未来就看印象笔记能跑多快。对于在公共市场融资，也就是上市的话题，唐毅表示，印象笔记现在是国内合资企业，而上市对企业有着各种各样的要求。

　　在收入方面，唐毅表示虚拟商品、广告、会费、高级会员这些渠道都不排除，但不会让收费方式对用户造成阻碍，要以用户愿意进行价值交换为基础。唐毅说，“我们不拍脑子，不卡脖子，用户喜欢的不会变，设计感，对用户、数据的尊重不会变。”

　　今年印象笔记推出课程服务——大象学院，对于这一服务的定位，唐毅称是“策略的重要补充，但不是未来业务的重要承载方式。目的还是提高效率、处理水平，提高沉淀”。

　　针对有各种产品吐槽，以及Evernote出现的功能繁多导致臃肿的问题，唐毅称也在思考未来如何在多功能和轻量级之前实现平衡。这个问题没有现成答案，服务高价值信息人群意味着多功能和轻量级要不断调整。而目前印象笔记要确保该有的功能都有，在数据科学和人工智能的帮助下，让产品功能更聪明、直观。

　　唐毅透露，他们对微信和小程序都有深入思考，并且正在和微信交流，一些功能从微信和小程序开始会是一件挺有意思的事情。（妙娴）

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