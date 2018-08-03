直击|印象笔记举办六周年庆典 新增分享等4大功能

新浪科技讯 8月3日下午消息，印象笔记今日在北京举办主题为“让印象更新”的六周年庆祝活动。印象笔记CEO唐毅、宽带资本董事长田溯宁、Evernote首席营销官Andrew Malcolm等嘉宾出席并发表演讲。

Evernote首席营销官Andrew Malcolm表示，很多公司花很多时间来寻找契合市场的产品，而6年前印象笔记就发现中国市场的需求，同时他强调了产品

印象笔记CEO唐毅以感谢Evernote、投资人和“象亲”开场，称6年来，印象笔记服务了数千万用户，存储十亿条笔记。

在谈到印象笔记的现在与未来时，唐毅表示，印象笔记的初心是做人类的第二大脑，他也认为，用户需要一个第二大脑。印象笔记会以这样的初心为愿景，不仅要进行本地化，更要做一家真正的中国互联网公司。

唐毅希望可以为新一代知识人群、知识型企业服务，成为信息和知识场景的内涵和外延。他也期待，未来大家可以将印象笔记视为信息和知识的基础平台。

此外，在记忆的前提下，印象笔记将进一步做好数据处理，利用云和人工智能技术，让数据更安全，使用更安全，笔记更智能。

印象笔记高级副总裁乔迁介绍，重组两个月以来，印象笔记新版已经在应用商店上架，用户账户、数据、笔记、付费历史、使用体验得到无缝连接。从6月6日起，印象笔记承接了近千万行代码，上线了4个端+Web端的新印象笔记，已经有超过60%的用户搬迁到了新版应用上。

印象笔记产品总监刘璨介绍了新版印象笔记增加的几大功能：分享、移动端剪藏、密码锁和Markdown。

在用户的呼唤下，印象笔记终于支持Markdown。Markdown继承了一键创建的效率型特点，支持主流Markdown语法和标签，支持多视图切换、沉浸编辑、沉浸浏览和演示模式；在编辑器里可编辑颜色；与之前的笔记互不影响，格式区分。新Mac版本将于8月20日进行公测，Windows版则将在之后研发更新。

呼声很高的电脑端密码锁功能也将上线，支持一键上锁，也可设置限制时间。

新印象笔记还增加了存内容更方便的Widget剪藏功能。在激活Widget的情况下，用户可以剪藏文字、图片、链接等，也可以设置为自动模式。

此外，在分享功能方面，印象笔记和腾讯SNG进行了战略合作，与QQ空间进行了整合，微信分享也在紧锣密鼓规划中。

未来，模版、夜间模式、强化语音、语音转文字、多人协作编辑、强化提醒都将是印象笔记的更新方向。

印象笔记Lab负责人常诚表示，希望未来能够帮助用户进行多感官的记忆，创造属于用户的记忆宫殿。多感官记忆包括记录乐谱，可实时渲染成五线谱，播放出音乐；记录棋谱，记录每一步，甚至体验AI下棋的感觉，等等。多感官记忆将在不触碰用户隐私的情况下，增强记录、检索高价值信息的能力。

今年，印象笔记还新推出课程服务大象学院，目前已经上线175节课程，累计听课人次逾百万，未来将上线专家课。(妙娴)