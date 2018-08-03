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离开景驰后王劲再度创业 新公司仍做无人驾驶

离开景驰后王劲再度创业 新公司仍做无人驾驶
2018年08月03日 17:28 雷锋网
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　　尽管离开景驰半年，但整个中国自动驾驶圈的人都关注王劲的动态。

　　这个曾经一手搭建起百度自动驾驶事业部，后来创办景驰科技，并且以“景驰速度”刷新了中国无人驾驶公司最快的记录。

　　后来百度的一纸讼文打乱了王劲和景驰的规划。沉寂半年以后，王劲再次出发。

　　「三年商用，五年量产，十年改变出行方式。」

　　2015 年 12 月，这句话从王劲口中说出的时候，几乎没有多少人真把这句口号当回事，至少从当时的媒体舆论看，更多的是质疑与嘲讽。

　　更大的讽刺是，两年后，王劲离开了自己一手推动和建立的百度自动驾驶事业部。

　　之所以离开百度，是因为“理念与李彦宏不合”。王劲认为百度应该像谷歌一样，将自动驾驶项目单独拆分出来，最终独立融资上市。拆分原因有二：一是人才保留，确保核心员工的利益。二是决策机制。做自动驾驶，人才和速度最重要。

　　需要交待的一个背景是：2016 年底的百度美研，遭遇大面积核心员工流失：彭军、楼天城、佟显乔、韩旭、陈世熹等就是这时期从百度出来的。还有一个说法是：当时甚至有 VC 专门拜访和劝说百度工程师自主创业。到了 2017 年年初，据说百度当时有 18 个月无人车开发经验的工程师不超过 10 个人。有高校教授曾私下感叹：本以为百度有机会赶超 Waymo，但奈何百度不争气。

　　现在回过头来看，王劲的判断是有预见性的。

　　围绕电气化、智能化与共享化，全球汽车产业正迎来新一轮的变革。无论是汽车零部件供应商还是汽车厂商，正在试图通过拆分来保持传统业务与新业务的灵活性与独立性，促使企业深度聚焦新能源汽车、智能汽车和移动出行，并获得新的利润增长点。

　　从谷歌拆分出来的 Waymo，德尔福通过拆分的安波福，Autoliv 拆分成立的 Veoneer，还是福特通过投资 40 亿美元成立子公司 Ford Autonomous Vehicles（福特自动驾驶汽车有限公司），无不反映这一趋势。

　　如果当时百度自动驾驶事业部拆分成功，王劲在接受新浪科技采访时说「我能把这支团队保住，这一辈子就干这个事，直到我退休。」

　　显然，自动驾驶这件事，王劲已经将它当成终身事业了。在离开百度后，2017年4月，他联合原Velodyne CFO 吕庆、原百度自动驾驶首席科学家韩旭、原UCAR北美实验室主管李岩等人成立了自动驾驶公司景驰科技。

　　景驰也以高举高打的方式，创下了“景驰速度”。

　　但再过一年后，王劲应该也没想到，他被迫离开了自己一手创办的公司，主要原因则是百度的一纸诉讼，以「侵犯商业秘密」为由将王劲和景驰告上法庭。景驰董事会为了避免麻烦，将王劲解雇，王劲黯然退出景驰。

　　随着王劲的离场，原景驰CTO韩旭上任，接替王劲。韩旭履新未及半年后景驰依然没有消停。

　　一方面，原景驰研发副总裁杨庆雄自立门户，成立牧月科技，专注于自动驾驶物流赛道。而后者也与景驰有千丝万缕的联系。雷锋网新智驾发现，杨庆雄是牧月科技的大股东，持股比例为80%，而另一个股东为广州景骐科技有限公司，持股比例为20%。

　　而另一方面，景驰的另一个名联合创始人潘思宁，则控诉景驰高管伪造签名、变更法人，导致景驰陷入信用危机。

　　实际上，王劲的离场让曾经创造“景驰速度”的景驰科技遭遇了急速刹车。

　　一位接近景驰的人士告诉新智驾，随着王劲的离开，景驰的日常管理变得非常像家庭小作坊式的管理模式，不像一个现代企业。而许多加入景驰的员工，一开始也是奔着王劲本人去的。他评价王劲就是景驰“整个资源的中心”，非常会处理公关、政府等关系。景驰内部的工程师也非常优秀，如果管理得当，景驰会得到很好的发展。

　　不过这些都是后话。雷锋网新智驾更关心的是，离开景驰的王劲还会去干什么？

　　区块链？不可能。加盟新造车公司？不可能。去传统车企当顾问？不可能。

　　要知道，从成立百度自动驾驶事业部那刻起，王劲就将自动驾驶看做是终生事业。据雷锋网新智驾获得的可靠消息，王劲又再度创业了，依然与自动驾驶有关。

　　这次，他参与创办的是一家「中」字开头的公司，并且也吸取了景驰的教训，新公司的股东信息以及主要成员均没有他的名字。所以百度即使通过法律途径，也抓不到王劲任何把柄。

　　这家「中」字开头公司计划干三件事：

　　1、建 AI 研究院（智能汽车国家实验室）；

　　2、设立无人驾驶出行公司；

　　3、组建一个 60 亿规模的产业基金。

　　具体来说：AI 研究院（智能汽车国家实验室）通过研发车联网系统、智能驾驶系统、智能车制造平台形成无人车研发制造平台；研究道路智能化基础设施标准，研发无人车使用的智能交通系统；通过大规模云计算及仿真系统部署，研发无人车自学习系统。

　　出行公司则研发无人车道路测试体系、无人车出行大数据平台、无人车安全认证体系，联合智能网联汽车厂商，打造国家级无人车运营服务和监管平台。

　　总规模达 60 亿规模的投资基金，主要用于投资并引进无人车激光雷达、车载电脑等无人车产业链上下游项目，建设相关产业基地。

　　9 月 6 日，他还将以「智能出行基金投资人」的身份参加在南京举办的 2018 中国人工智能峰会。

　　最后，有人知道这家「中」字开头公司吗？

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