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熊猫直播主播被指组织网络赌博 平台:相关功能已下线

熊猫直播主播被指组织网络赌博 平台:相关功能已下线
2018年08月03日 16:24 新京报
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　　新京报快讯(记者潘佳锟 实习生陈晓蓓)近日网友反映，熊猫直播平台有主播在直播过程中组织网络赌博，用户可通过一种类似老虎机、名为“拉爆机”的道具下注，后获返可以用来打赏主播的道具并提现。今日(8月3日)下午，熊猫直播平台回应称，已接到相关投诉，“拉爆机”功能已经下线，同时有负责内容审核的工作人员正在和主播协商沟通。

　　网友马先生表示，近段时间他发现熊猫平台主播“户外金龙”通过一种名为“拉爆机”的道具开展赌博。“原理类似老虎机，摇到一定数字，会返回竹子，烤鱼等打赏直播的道具。”后可根据领到的道具打赏主播，随后提现。

　　他提供的一段直播录制视频显示，主播“户外金龙”身着蓝色上衣，低头操作手机。此时直播间标题显示：“销魂饭出了返七万猫币”。随后，该主播向镜头展示支付宝截图。其转账金额为7000元。该主播询问，网友是否有收到现金。一位等级为“黄金3”的网友回复，收到7000元。

　　对于平台主播被指组织网络赌博一事，今日(8月3日)下午，熊猫直播平台回应新京报记者表示，本周内已收到相关投诉，平台已经做出相应的调整，“拉爆机”功能已经下线。

　　“拉爆机在今年5月初上线，昨天下午17时许已经下线。当初上线这个功能是为了主播和观众们能更好互动。”平台工作人员称，已有内容审核的工作人员正和主播协商沟通。

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