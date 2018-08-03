极路由的极速死亡之路，“P2P+区块链”有毒

文/ 成裘 蔡鹏程

来源：微信公众号链得得

一纸悲壮公开信，道尽创业辛酸泪，但从0元购到P2P，再到区块链，极路由早已从一款硬件产品变身“金融产品”，这是一场铤而走险的“企业赌博”不归路，也对每一个心存侥幸的创业者敲响了警钟。

一纸悲壮公开信，道尽创业辛酸泪。

8月2日凌晨，极路由创始人王楚云发表公开信表示，受P2P行业整体洗牌，其合作伙伴i财富被“非法吸收公众存款罪”立案。受此波及，极路由的正常经营活动受到极大影响。王楚云将其与i财富的关系定位为单纯“合作伙伴”。

在公开信中，王楚云称作为创始人，为了维持公司的正常运转，最近两年里质押房子、贷款、并向好友借款累计6000多万，至今还有3000多万借款在公司。

但是，作为创始人，他也有心无力，会坚持到最后一刻，但恐怕也回天乏术，有可能随时倒下。

这封看起来言辞恳切的内部信引发了大量关注和刷屏，很多人感叹创业不易，猎豹移动CEO傅盛甚至表态愿意帮极路由一把。但是很快，极路由与i财富的实际“股东关系”曝光，钛媒体编辑也对此展开了深度调查，层层揭开了极路由步步走向不归深渊之谜，隐藏在创业悲情背后的，是极路由早已从硬件产品变身“金融产品”的一场铤而走险“企业赌博”不归路。

这次事件爆发的原点，表面看来，是有关极路由和i财富曾合作推出的“0元购”活动。简单来说，用户在购买其B70路由器和极美路由器后，获得CF码，到i财富平台投资7000元（100天）或15000元（45天）到期后返还返还本金+购买路由器的本金。

当i财富公告“借款业务出现借款项目逾期，暂停到期项目兑付”后，投资者维权声起，京东下线相关路由产品。正如王楚云所言，核心销售渠道被封、供应商催款、银行货款到期、区块链合作方暂停合作等等一切危机同时爆发，让公司本来就不宽裕的现金流直接断裂。

诱人的“0元购”

依靠“0元购”模式，很多人“免费”买到了极路由产品。

所谓“0元购”，实际上是投资者购买极路由产品后，将获取的K码在指定P2P平台激活，通过分期获得返现，从而实现“0元”购买产品。

以极路由旗下一款名为“B70”的路由器产品为例，购买499元的B70路由后，可以得到一个CF码，然后在i财富平台投资7000元（100天）或15000元（45天），到期即可获得499元的购机款，同时返还投资本息。

值得注意的是，如果将“免费”获得的产品折算成到期现金收益，上述三类理财产品的年化收益率也远超宣传材料中的7%与8%——真实年化收益率都在30%以上。这一数据显然是当下任何一家P2P平台都无法实现的。

羊毛党也应运而生。

自媒体人贾敬华曾援引福建人陈生（化名）的表述称，一台路由器原价399元，活动价359元就能买下，一个月后从联璧金融提现399元。然后再把路由器转手卖掉，又能多赚50元。如此计算，一台路由器一个月能收益90元。投入本金359元，一个月后收益90元，年收益率接近300%，远超其他理财产品。

甚至陈生还为斐讯0元购搭建了一个30人规模的团队，有人专门负责搜集身份证号码和手机号，有人专门负责销售激活的斐讯路由器，还有人专门负责套现。

按照京东商场的官方数据——京东为斐讯、极路由两方的主要销售渠道，2017年双十一，在网络设备销售品类中，斐讯与极路由双双位列前十。

经济学家宋清辉曾对此类“0元购”模式类比为庞氏骗局，“利用这种方式，他们短时间内积累大量资金，并通过源源不断的新用户加入，维持“0元购”的运行。” 中国也有其他互联网公司短暂推出过0元购。

在某种意义上，此时的路由器已不再是一个网络设备，而成了P2P平台的一个融资工具。极路由的主业，已从有形的硬件产品变为无形的金融产品。

i财富事件局中局，涉嫌自融的铤而走险

在王楚云的公开信中，他也将极路由的危局主要归因于这一网贷平台——“i 财富事件的发生，让公司的正常经营已无法继续。”

但在这封超过两千字的文章中，王楚云对于i财富的表述却显得讳莫如深。只是强调后者是其“合作方”，并称“极路由并未参与i财富的内部经营和资金管理”。

但链得得编辑也证实，极路由和i财富不仅仅是合作关系，而且还是其主要股东方之一。

i财富官网宣称，该平台于2015年2月上线，为深圳前海大福资本管理有限公司旗下专注于专注于个人消费、小微企业领域的网络借贷信息服务中介平台。据其2018年5月运营报告显示，该平台累计注册人数32.45万，累计投资人数1.79万，累计投资总额近8.9亿元，超6成投资者投资金额在1-5万之间，是一家中小规模的网贷平台。

值得注意的是，根据启信宝的数据显示，北京极科极客科技有限公司（极路由）正是i财富公司的三大股东之一，认缴出资金额为150万元人民币，占有5%的股份。

工商信息数据还显示，2017年10月，北京极科极客科技有限公司（极路由）正式入股i财富，正是在此后双方正式联合推出了路由器0元购相关理财产品。

公开信息查询还显示，在极路由与i财富合作之前，极路由曾也与互联网金融平台铂诺理财、安润金融等合作展开0元购活动，但并未发现极路由与两平台之间存在过股权关系，合作时间也较短。

如此看来，极路由和i财富存在自融的嫌疑。而《网络借贷信息中介机构业务活动管理办法》早已对自融行为明文禁止。 在这次i财富事件后续处理中，极路由恐怕难逃其责。

2015年市场突变下的“赌博求生”

在极路由创始人王楚云的公开信里，置公司于死地的是资金链的断裂。被视为最早开拓“智能路由器”品类的创业公司，极路由的融资状况颇为顺利。在2013、2014年的两年时间里获得了4轮融资，均为知名投资机构投资。但是在2014年至今，这位智能路由器的鼻祖再未获得新的融资。

2013年，获明势资本数百万美元天使轮融资； 2013年10月，获创新工场、纪源资本数千万美元A轮融资； 2014年4月，获纵横天下战略融资； 2014年7月，获联发科MTK、凯鹏华盈中国1000万美元A＋轮融资。

链得得编辑也回溯了极路由的成长发现，成立于2013年的极路由曾一度在2014年第二季度占据家用智能路由器市场销量份额的64.3%，的确在融资最顺利的头两年市场增速明显。但是保持每年两轮融资的极路由发生了什么，为何在2015年的融资戛然而止？

2014年的一件事，可能是让极路由的“野蛮生长”遭遇阻碍的原因之一。那一年，由于作为其最重要用户增长方式之一的，帮用户拦截视频网站广告行为，极路由被爱奇艺告上了法庭。他本来想携此“拦截”能力与爱奇艺谈判“分享用户集成利益”，作为商业变现的一部分，但遭到了爱奇艺拒绝，此官司最终以爱奇艺胜诉告终，极路由构成了不正当竞争，不得不停止这一重要争夺用户方式。

另一个重要变化就是，进入2015年，以小米、360为代表的互联网企业开始进入智能路由器市场中，小米路由器mini、360安全路由P1、华为荣耀路由等品牌纷纷造势，再加上TP-LINK、网件、斐讯等老牌路由器厂商的强势挤压，智能路由器的市场开始向技术能力深厚的巨头厂商倾斜，而且利润空间进一步压缩。

在2015年第2季度，智能路由器市场份额的头把交椅遭易主。小米以60.6%的占比牢牢把控了这个市场，而极路由的市场份额在一年间被压缩到只剩12%，极路由进入增长低迷期。

从2016年底开始，极路由开始进行金融尝试，初试0元购，看似轻松的金融产品快速回炉资金的方式，一旦沉溺，就会上瘾。

极X计划，路由器“挖矿”

2017年下半年，区块链概念横扫商业资本圈。2017年12月25日，极路由发布了号称全球首台的区块链路由器——极X，每台售价1024元人民币，支持挖掘GCT、ACT。同时，极路由发布“极X计划”，官宣该路由器主打安全、高效、高收益，用户购买即可申请区块链钱包获取挖矿收益。200万在线路由器可升级为区块链路由器，满足挖矿需求。

在早期发布极X时，许多用户看到的图片宣传中，极X可以挖三种Token，ACT、ETF、QTUM。然而用户一到手，发现只能挖2种币了，ETF和QTUM都下架，多了一个GCT。有网友waiting01234称，极路由打着区块链的幌子清库存。所有难卖的挤压商品都搭配极X销售，连2016年产的极美都拿出来卖了。

极路由App操作界面

12月份，那是一个让币圈近乎疯狂的日子，比特币的价格逼近两万美元，吸引了大量的目光。在算力资源并不饱和的当时，众多看客涌入币圈，参与到挖矿的行列中，彼时的主流矿机“一票难求”。

当极路由推出“能挖矿的路由器”后，惊艳市场。与众多提出“共享宽带、分享内存”的共享CDN产品一样，极路由“极X”产品京东上线的首日预约人数超过10万。正如王楚云所说：“由于区块链和路由器有着天然共性，这就是后来在市场上得到极高关注度的‘极X计划’。”

根据王楚云的描述，公司通过调整经营策略，停售低端产品，主攻高端和线下。通过开源节流，极路由在今年上半年获得了创业以来首次半年度盈亏平衡。

极X路由器的“挖矿模式”官宣称，主打安全、高效、高收益，用户购买路由器后联网申请区块链服务后，进行挖矿就能获取收益。官方称其私有链的交易速度很快，奖励丰厚，各个节点间不需要完全协议，超过任何其他种类区块链，并隐私安全无忧，本地存储钱包更安全，个人数据不会被网络上任何人获得，只会分享计算后的结果。

一位消费者感叹，“两台都在公司挖GCT，一天40个妥妥的，迎娶白富美走上人生巅峰就靠它俩了。”，但现实却只是让人惶恐。

“路由器挖矿”幕后，

与GCT、AChain的合作始末

今年4月初，GCT基金会与极路由正式签约。也由此埋下了更大隐患。

GCT基金会，是GCT产品的研发及运营方。它将与全球多家知名路由器厂商密切合作，帮助其路由器升级为区块链路由器，提供区块链底层技术，让第三方区块链项目通过GCT产品实现节点购买，为其提供带宽、存储、算力、开发工具等资源服务，同时让路由器厂商的用户通过提供资源而获得GCT或其他代币奖励。

路由器是天然的去中心化网络设备，传统路由器厂商将会大量转换为区块链路由器，GCT为其提供技术及其运营解决方案。

极路由作为其会员企业，推动了智能节电的大规模部署，但是由于极路由的合作方i财富近期出现的问题，GCT基金会表示，极路由因企业自身问题无法协助基金会继续推进生态共建，将退出基金会，对于极路由持有的处于锁仓状态的GCT，基金会全部收回，并且承诺现有智能节点的地址权益永久保留。

GCT与极路由终止合作

极路由是GCT项目中主要的硬件厂商，公链是巴克云（原迅雷团队），首家DApp生态企业是区块链游戏开发商《心游科技》。按照GCT的说法，极路由是现有市面上能合作的家用智能设备厂商里，硬件研发能力最好的公司。

值得注意的是，GCT的基石投资者就是李笑来和老猫组成的硬币资本，按照其token分配，总量10亿的GCT，分配给挖矿的比例为28.215%即2.8亿GCT，目前已预分配1500万GCT给极路由挖矿。

自然，老猫、李笑来站台的GCT登陆了老猫、李笑来撑腰的BigONE，首发价格为6.51元，目前已经跌倒了0.053元。极路由并未能从中获得“解脱”。

图左：Achain创始人崔萌 图右：极路由创始人王楚云

2017年12月，极路由与公链平台Achain达成战略合作，共同实现区块链与智能硬件的结合。Achain为极路由提供专属区块链网络，结合极X的使用场景，在Achain原有公链的基础上分叉出一条新链，而每一台极X都将成为这个专属网络中的节点。网络根据用户流量，服务时间，网络带宽进行计算，以代币的行式给用户提供奖励。

由于路由挖矿的便利，一大批极路由用户曾在ACT4月底的数字货币市场小阳春中，通过路由器挖矿实现利润的翻番。顿时引起极路由相关产品的脱销。

极路由负责重新定义路由器，Achain同样承担区块链技术支持的角色。

极路由前期通过与i财富的合作，短期内提高路由器的销量；而后推出“极X”计划，200万在线路由器可升级为区块链路由器，顿时全平台的极路由都被疯抢，极路由二手市场价被炒到3-4倍。表面上看，此举可谓一举两得，当时极路由近乎断裂的现金流也得到了缓解，通过P2P和区块链双管齐下，200余万用户节点投入到GCT、ACT的项目中。

时间回到2018年一月份，几乎是在同一时间，GCT和ACT的币价都到达了一个高位，彼时也是极路由挖矿路由器最抢手的时候。经历短暂小牛市后，GCT和ACT的币价双双走低，截至目前，两者的币价已经跌去95%以上。

实际上，极路由推广的“路由器挖矿”产品，其挖出的GCT、ACT不是极路由自己发的币，而是区块链项目合作方提供的激励对价。当GCT、ACT的token价格大幅走低，或极路由出现了硬件销售与经营危机，合作的基石就会瞬间崩塌。

截至目前，ACT还未针对极路由“意外”事件发表声明。

ACT和GCT上线以来K线图

从选择P2P到区块链的借势营销，极路由极力想找一块跳板来拯救自己。但从结果来看，在市场和行业都极不稳定的早期，以及投资混乱期，极路由套上区块链概念、把产品销售对接上雷爆潮的P2P模式，不过饮鸩止渴，命运早已注定。