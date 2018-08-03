新浪科技> 互联网 > 正文

极路由的极速死亡之路，“P2P+区块链”有毒

极路由的极速死亡之路，“P2P+区块链”有毒
2018年08月03日 15:44 钛媒体
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　文/ 成裘 蔡鹏程

　　来源：微信公众号链得得

　　一纸悲壮公开信，道尽创业辛酸泪，但从0元购到P2P，再到区块链，极路由早已从一款硬件产品变身“金融产品”，这是一场铤而走险的“企业赌博”不归路，也对每一个心存侥幸的创业者敲响了警钟。

　　一纸悲壮公开信，道尽创业辛酸泪。

　　8月2日凌晨，极路由创始人王楚云发表公开信表示，受P2P行业整体洗牌，其合作伙伴i财富被“非法吸收公众存款罪”立案。受此波及，极路由的正常经营活动受到极大影响。王楚云将其与i财富的关系定位为单纯“合作伙伴”。

　　在公开信中，王楚云称作为创始人，为了维持公司的正常运转，最近两年里质押房子、贷款、并向好友借款累计6000多万，至今还有3000多万借款在公司。

　　但是，作为创始人，他也有心无力，会坚持到最后一刻，但恐怕也回天乏术，有可能随时倒下。

　　这封看起来言辞恳切的内部信引发了大量关注和刷屏，很多人感叹创业不易，猎豹移动CEO傅盛甚至表态愿意帮极路由一把。但是很快，极路由与i财富的实际“股东关系”曝光，钛媒体编辑也对此展开了深度调查，层层揭开了极路由步步走向不归深渊之谜，隐藏在创业悲情背后的，是极路由早已从硬件产品变身“金融产品”的一场铤而走险“企业赌博”不归路。

　　这次事件爆发的原点，表面看来，是有关极路由和i财富曾合作推出的“0元购”活动。简单来说，用户在购买其B70路由器和极美路由器后，获得CF码，到i财富平台投资7000元（100天）或15000元（45天）到期后返还返还本金+购买路由器的本金。

　　当i财富公告“借款业务出现借款项目逾期，暂停到期项目兑付”后，投资者维权声起，京东下线相关路由产品。正如王楚云所言，核心销售渠道被封、供应商催款、银行货款到期、区块链合作方暂停合作等等一切危机同时爆发，让公司本来就不宽裕的现金流直接断裂。

　　诱人的“0元购”

　　依靠“0元购”模式，很多人“免费”买到了极路由产品。

　　所谓“0元购”，实际上是投资者购买极路由产品后，将获取的K码在指定P2P平台激活，通过分期获得返现，从而实现“0元”购买产品。

　　以极路由旗下一款名为“B70”的路由器产品为例，购买499元的B70路由后，可以得到一个CF码，然后在i财富平台投资7000元（100天）或15000元（45天），到期即可获得499元的购机款，同时返还投资本息。

　　值得注意的是，如果将“免费”获得的产品折算成到期现金收益，上述三类理财产品的年化收益率也远超宣传材料中的7%与8%——真实年化收益率都在30%以上。这一数据显然是当下任何一家P2P平台都无法实现的。

　　羊毛党也应运而生。

　　自媒体人贾敬华曾援引福建人陈生（化名）的表述称，一台路由器原价399元，活动价359元就能买下，一个月后从联璧金融提现399元。然后再把路由器转手卖掉，又能多赚50元。如此计算，一台路由器一个月能收益90元。投入本金359元，一个月后收益90元，年收益率接近300%，远超其他理财产品。

　　甚至陈生还为斐讯0元购搭建了一个30人规模的团队，有人专门负责搜集身份证号码和手机号，有人专门负责销售激活的斐讯路由器，还有人专门负责套现。 

　　按照京东商场的官方数据——京东为斐讯、极路由两方的主要销售渠道，2017年双十一，在网络设备销售品类中，斐讯与极路由双双位列前十。

　　经济学家宋清辉曾对此类“0元购”模式类比为庞氏骗局，“利用这种方式，他们短时间内积累大量资金，并通过源源不断的新用户加入，维持“0元购”的运行。” 中国也有其他互联网公司短暂推出过0元购。

　　在某种意义上，此时的路由器已不再是一个网络设备，而成了P2P平台的一个融资工具。极路由的主业，已从有形的硬件产品变为无形的金融产品。

　　i财富事件局中局，涉嫌自融的铤而走险

　　在王楚云的公开信中，他也将极路由的危局主要归因于这一网贷平台——“i 财富事件的发生，让公司的正常经营已无法继续。”

　　但在这封超过两千字的文章中，王楚云对于i财富的表述却显得讳莫如深。只是强调后者是其“合作方”，并称“极路由并未参与i财富的内部经营和资金管理”。

　　但链得得编辑也证实，极路由和i财富不仅仅是合作关系，而且还是其主要股东方之一。

　　i财富官网宣称，该平台于2015年2月上线，为深圳前海大福资本管理有限公司旗下专注于专注于个人消费、小微企业领域的网络借贷信息服务中介平台。据其2018年5月运营报告显示，该平台累计注册人数32.45万，累计投资人数1.79万，累计投资总额近8.9亿元，超6成投资者投资金额在1-5万之间，是一家中小规模的网贷平台。

　　值得注意的是，根据启信宝的数据显示，北京极科极客科技有限公司（极路由）正是i财富公司的三大股东之一，认缴出资金额为150万元人民币，占有5%的股份。

　　工商信息数据还显示，2017年10月，北京极科极客科技有限公司（极路由）正式入股i财富，正是在此后双方正式联合推出了路由器0元购相关理财产品。

　　公开信息查询还显示，在极路由与i财富合作之前，极路由曾也与互联网金融平台铂诺理财、安润金融等合作展开0元购活动，但并未发现极路由与两平台之间存在过股权关系，合作时间也较短。

　　如此看来，极路由和i财富存在自融的嫌疑。而《网络借贷信息中介机构业务活动管理办法》早已对自融行为明文禁止。 在这次i财富事件后续处理中，极路由恐怕难逃其责。

　　2015年市场突变下的“赌博求生”

　　在极路由创始人王楚云的公开信里，置公司于死地的是资金链的断裂。被视为最早开拓“智能路由器”品类的创业公司，极路由的融资状况颇为顺利。在2013、2014年的两年时间里获得了4轮融资，均为知名投资机构投资。但是在2014年至今，这位智能路由器的鼻祖再未获得新的融资。

2013年，获明势资本数百万美元天使轮融资；

2013年10月，获创新工场、纪源资本数千万美元A轮融资；

2014年4月，获纵横天下战略融资；

2014年7月，获联发科MTK、凯鹏华盈中国1000万美元A＋轮融资。

　　链得得编辑也回溯了极路由的成长发现，成立于2013年的极路由曾一度在2014年第二季度占据家用智能路由器市场销量份额的64.3%，的确在融资最顺利的头两年市场增速明显。但是保持每年两轮融资的极路由发生了什么，为何在2015年的融资戛然而止？

　　2014年的一件事，可能是让极路由的“野蛮生长”遭遇阻碍的原因之一。那一年，由于作为其最重要用户增长方式之一的，帮用户拦截视频网站广告行为，极路由被爱奇艺告上了法庭。他本来想携此“拦截”能力与爱奇艺谈判“分享用户集成利益”，作为商业变现的一部分，但遭到了爱奇艺拒绝，此官司最终以爱奇艺胜诉告终，极路由构成了不正当竞争，不得不停止这一重要争夺用户方式。

　　另一个重要变化就是，进入2015年，以小米、360为代表的互联网企业开始进入智能路由器市场中，小米路由器mini、360安全路由P1、华为荣耀路由等品牌纷纷造势，再加上TP-LINK、网件、斐讯等老牌路由器厂商的强势挤压，智能路由器的市场开始向技术能力深厚的巨头厂商倾斜，而且利润空间进一步压缩。

　　在2015年第2季度，智能路由器市场份额的头把交椅遭易主。小米以60.6%的占比牢牢把控了这个市场，而极路由的市场份额在一年间被压缩到只剩12%，极路由进入增长低迷期。

　　从2016年底开始，极路由开始进行金融尝试，初试0元购，看似轻松的金融产品快速回炉资金的方式，一旦沉溺，就会上瘾。

　　极X计划，路由器“挖矿”

　　2017年下半年，区块链概念横扫商业资本圈。2017年12月25日，极路由发布了号称全球首台的区块链路由器——极X，每台售价1024元人民币，支持挖掘GCT、ACT。同时，极路由发布“极X计划”，官宣该路由器主打安全、高效、高收益，用户购买即可申请区块链钱包获取挖矿收益。200万在线路由器可升级为区块链路由器，满足挖矿需求。

　　在早期发布极X时，许多用户看到的图片宣传中，极X可以挖三种Token，ACT、ETF、QTUM。然而用户一到手，发现只能挖2种币了，ETF和QTUM都下架，多了一个GCT。有网友waiting01234称，极路由打着区块链的幌子清库存。所有难卖的挤压商品都搭配极X销售，连2016年产的极美都拿出来卖了。

极路由App操作界面极路由App操作界面

　　12月份，那是一个让币圈近乎疯狂的日子，比特币的价格逼近两万美元，吸引了大量的目光。在算力资源并不饱和的当时，众多看客涌入币圈，参与到挖矿的行列中，彼时的主流矿机“一票难求”。

　　当极路由推出“能挖矿的路由器”后，惊艳市场。与众多提出“共享宽带、分享内存”的共享CDN产品一样，极路由“极X”产品京东上线的首日预约人数超过10万。正如王楚云所说：“由于区块链和路由器有着天然共性，这就是后来在市场上得到极高关注度的‘极X计划’。”

　　根据王楚云的描述，公司通过调整经营策略，停售低端产品，主攻高端和线下。通过开源节流，极路由在今年上半年获得了创业以来首次半年度盈亏平衡。

　　极X路由器的“挖矿模式”官宣称，主打安全、高效、高收益，用户购买路由器后联网申请区块链服务后，进行挖矿就能获取收益。官方称其私有链的交易速度很快，奖励丰厚，各个节点间不需要完全协议，超过任何其他种类区块链，并隐私安全无忧，本地存储钱包更安全，个人数据不会被网络上任何人获得，只会分享计算后的结果。

　　一位消费者感叹，“两台都在公司挖GCT，一天40个妥妥的，迎娶白富美走上人生巅峰就靠它俩了。”，但现实却只是让人惶恐。

　　“路由器挖矿”幕后，

　　与GCT、AChain的合作始末

　　今年4月初，GCT基金会与极路由正式签约。也由此埋下了更大隐患。

　　GCT基金会，是GCT产品的研发及运营方。它将与全球多家知名路由器厂商密切合作，帮助其路由器升级为区块链路由器，提供区块链底层技术，让第三方区块链项目通过GCT产品实现节点购买，为其提供带宽、存储、算力、开发工具等资源服务，同时让路由器厂商的用户通过提供资源而获得GCT或其他代币奖励。

　　路由器是天然的去中心化网络设备，传统路由器厂商将会大量转换为区块链路由器，GCT为其提供技术及其运营解决方案。

　　极路由作为其会员企业，推动了智能节电的大规模部署，但是由于极路由的合作方i财富近期出现的问题，GCT基金会表示，极路由因企业自身问题无法协助基金会继续推进生态共建，将退出基金会，对于极路由持有的处于锁仓状态的GCT，基金会全部收回，并且承诺现有智能节点的地址权益永久保留。

GCT与极路由终止合作GCT与极路由终止合作

　　极路由是GCT项目中主要的硬件厂商，公链是巴克云（原迅雷团队），首家DApp生态企业是区块链游戏开发商《心游科技》。按照GCT的说法，极路由是现有市面上能合作的家用智能设备厂商里，硬件研发能力最好的公司。

　　值得注意的是，GCT的基石投资者就是李笑来和老猫组成的硬币资本，按照其token分配，总量10亿的GCT，分配给挖矿的比例为28.215%即2.8亿GCT，目前已预分配1500万GCT给极路由挖矿。

　　自然，老猫、李笑来站台的GCT登陆了老猫、李笑来撑腰的BigONE，首发价格为6.51元，目前已经跌倒了0.053元。极路由并未能从中获得“解脱”。

图左：Achain创始人崔萌 图右：极路由创始人王楚云图左：Achain创始人崔萌 图右：极路由创始人王楚云

　　2017年12月，极路由与公链平台Achain达成战略合作，共同实现区块链与智能硬件的结合。Achain为极路由提供专属区块链网络，结合极X的使用场景，在Achain原有公链的基础上分叉出一条新链，而每一台极X都将成为这个专属网络中的节点。网络根据用户流量，服务时间，网络带宽进行计算，以代币的行式给用户提供奖励。

　　由于路由挖矿的便利，一大批极路由用户曾在ACT4月底的数字货币市场小阳春中，通过路由器挖矿实现利润的翻番。顿时引起极路由相关产品的脱销。

　　极路由负责重新定义路由器，Achain同样承担区块链技术支持的角色。

　　极路由前期通过与i财富的合作，短期内提高路由器的销量；而后推出“极X”计划，200万在线路由器可升级为区块链路由器，顿时全平台的极路由都被疯抢，极路由二手市场价被炒到3-4倍。表面上看，此举可谓一举两得，当时极路由近乎断裂的现金流也得到了缓解，通过P2P和区块链双管齐下，200余万用户节点投入到GCT、ACT的项目中。

　　时间回到2018年一月份，几乎是在同一时间，GCT和ACT的币价都到达了一个高位，彼时也是极路由挖矿路由器最抢手的时候。经历短暂小牛市后，GCT和ACT的币价双双走低，截至目前，两者的币价已经跌去95%以上。

　　实际上，极路由推广的“路由器挖矿”产品，其挖出的GCT、ACT不是极路由自己发的币，而是区块链项目合作方提供的激励对价。当GCT、ACT的token价格大幅走低，或极路由出现了硬件销售与经营危机，合作的基石就会瞬间崩塌。

　　截至目前，ACT还未针对极路由“意外”事件发表声明。

ACT和GCT上线以来K线图ACT和GCT上线以来K线图

　　从选择P2P到区块链的借势营销，极路由极力想找一块跳板来拯救自己。但从结果来看，在市场和行业都极不稳定的早期，以及投资混乱期，极路由套上区块链概念、把产品销售对接上雷爆潮的P2P模式，不过饮鸩止渴，命运早已注定。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有