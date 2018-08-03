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上海北京网信办联合约谈好奇心日报 责令深入整改

上海北京网信办联合约谈好奇心日报 责令深入整改
2018年08月03日 15:31 网信北京
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　　原标题：上海、北京两地网信办联合约谈“好奇心日报” 责令其全平台暂停更新深入整改

　　8月2日，在国家互联网信息办公室指导下，针对“好奇心日报”未经许可长期擅自从事互联网新闻信息服务、开设原创新闻栏目、组建“新闻采编团队”等问题，上海市互联网信息办公室和北京市互联网信息办公室联合约谈了“好奇心日报”负责人，责令其停止违法违规行为，立即开展全面深入整改。

　　上海市网信办、北京市网信办相关负责人指出，“好奇心日报”违反国家有关互联网法律法规，在未获得互联网新闻信息服务资质的情况下，违规自采和转载新闻信息，扰乱网络信息传播秩序，对网上舆论生态造成恶劣影响。

　　上海市网信办、北京市网信办依据《网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》等法律法规，要求“好奇心日报”进行为期一个月的全面整改，整改期间（8月3日至9月2日）“好奇心日报”网站、应用程序暂停内容更新，微博、微信公众号等多个账号一律禁言，“好奇心日报”应用程序在应用商店下架。同时根据前期执法调查结果，上海市网信办依法对上海佩珀文化传播有限公司作出罚款的处罚决定。

　　“好奇心日报”负责人表示将严格落实网信部门管理要求，进行彻底整改，确保合法合规开展运营服务。

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