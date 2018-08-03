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好奇心日报：所有平台停更一个月 正视问题认真整改

好奇心日报：所有平台停更一个月 正视问题认真整改
2018年08月03日 15:11 新浪科技
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《好奇心日报》发布整改公告《好奇心日报》发布整改公告

　　新浪科技讯 8月3日下午消息，《好奇心日报》发布公告，进行全面整改，自8月3日15时起，所有网络传播平台暂停更新一个月。新浪科技尝试打开《好奇心日报》网站及App，发现内容均已清空，其官方微博也已停止更新。

　　公告称，《好奇心日报》违规发布新闻信息，损害网络信息传播秩序，违反了《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《互联网新闻信息服务管理规定》相关规定。将严格落实监管部门要求，自8月3日15时至9月2日15时，暂停更新《好奇心日报》所有网络传播平台，进行全面彻底整改。

　　此前，上海市网信办责令上海佩珀文化传播有限公司（《好奇心日报》所属公司）停止互联网新闻信息服务，当时《好奇心日报》发文表示，商业、城市、文化和生活方式新闻并没有受到影响。

　　7月12日下午，上海市网信办会同市工商局、市文化执法总队等部门赴该公司现场联合执法检查。检查发现，上海佩珀文化传播有限公司在上海设立办公场所、非法组建“新闻采编团队”，在“好奇心日报”网络平台上违规提供时政新闻信息服务。

　　此外，上海佩珀文化传播有限公司还在《好奇心日报》上开设原创新闻栏目、刊登大量外媒时政类文章。其相关行为已严重违反《中华人民共和国网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》等法律法规，对网上舆论生态造成恶劣影响。之后，在上海市网信办对该公司法定代表人的约谈中，该负责人也对以上违法违规事实全部承认。

　　上海网信办于7月13日上午向上海佩珀文化传播有限公司发出整改通知书，要求立即停止违法违规行为。上海市网信办将依法对上海佩珀文化传播有限公司给予行政处罚。

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