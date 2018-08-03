董明珠造车危机：银隆工人连番讨薪 吊车堵大门

原标题：银隆危机:工人连番讨薪 吊车堵大门

经济观察报 见习记者 余娜 7月31日上午，位于南京溧水区的南京银隆新能源产业园（以下简称“南京银隆”）项目部的大门被一台硕大的吊车围堵。来自西安建工的一线工人，再次通过这种极端的方式表达心中的不满。随后，当地派出所出警，进行了调解。不久，项目现场恢复正常。“类似的围堵项目部的事情经常发生，警察来了也没用。银隆违约在先，不给钱哪有理儿。”一位不愿具名的园区工人告诉经济观察报记者，“4月拖5月，5月拖6月，6月拖7月，现在又拖到了8月。这么大一家企业，为何一点信誉都没有？”

8月1日，经济观察报记者实地走访南京银隆现场看到，硕大的厂区人烟稀少，在大客车厂区与货车厂区中间的3号路上，堆放着几摊沙石和砌块。旁边的黑色管网一侧深埋地下，一侧裸露地面。不远处，只剩三四台挖掘机仍在施工，不时嗡嗡作响。

“今天做的工作是破3号路，把围墙连起来。”驾驶挖掘机施工的邹师傅告诉经济观察报记者，“挖崛机烧柴油，每个小时油费约是120块，开工一天的油费就是1000块。从今年2月至今，仅个人就已垫付了10万块的油钱。”

邹师傅受雇于南京银隆商用车项目的承建方之一——中国五冶集团有限公司（以下简称“中国五冶”），即便从今年2月至今都未收到一分工资，他仍选择继续坚守。“如果工程停掉，项目不就烂尾了？如果现在人走了，那之前的工资钱岂不是更难要？”

不过，这样“坚守”的是少数，这里的工人大部分选择了逃离。上半年近千人一同施工的场景已不复存在，经济观察报记者了解到，拥有八幢简易宿舍楼的银隆新能源项目工人生活区，如今入住率仅为两成。“食堂高峰期一顿饭可供300人就餐，但如今前来打饭的人屈指可数。”下午5点，帮厨王安熟练从冰箱取出10斤左右的面条，准备晚餐供应，“而以往供应一顿晚饭，则至少需要面条90—100斤。”王安对经济观察报记者说道。

“目前工程基本上完成了50%。资金不到位，谁给你干？以这个进度，再干半年也未必完工。当务之急必须让工人拿到钱。”一位头戴红色安全帽、标识有五冶公司的工人向经济观察报记者坦言。

子公司南京银隆的“突然萧条”是珠海银隆新能源有限公司（以下简称“珠海银隆”）半年来不断出现的负面消息中的一个小插曲。2018年以来，珠海银隆就陷入拖欠货款、骗补、停工、裁员等负面消息的旋涡之中，而其南京产业园在也7月一度陷入了被法院查封的“罗生门”。

短期内的负面频发，已经让银隆处在风暴之中，而未来，银隆造车所面临的难题又将何解？

查封“罗生门”背后

南京银隆进入公众视野，源于两周前当地法院的一次查封，7月18日，江苏省高级人民法院对南京银隆的新能源商用车不动产项目进行了查封。查封期限自2018年7月20日起至2021年7月19日止。

对于查封原因，法院称，该项目的合作单位五冶集团上海有限公司（中国五冶子公司，以下简称“上海五冶”）与银隆在合同履行上存在分歧，遂向法院申请诉讼。然而，仅仅3天后，事件发生逆势转折，该项目已于7月22日获得解封。

南京银隆项目负责人何耀龙此前接受媒体采访时透露，双方已经通过友好协商解决了问题，合作方已向法院申请解封。目前一切正常运行，首批投产的新能源公交车预计在今年十一前交付。资料显示，总投资达100亿元的南京银隆新能源产业园项目于2017年5月在南京溧水开发区开工建设项目预计今年8月底投产。投产后将实现年产2.5万辆纯电动商用车，5亿安时电池和40万辆汽车启停电源，年产值将达146亿元。

但从目前来看，这个项目进展与预期不完全一致，甚至大相径庭。“西安建工在现场基本没人了，只有前不久竖立的两栋厂房。内部地面、管网铺设等后期工作都没做完。而八建与五冶施工区也只有少部分工人。项目一期整体仍在建设中，尚未达到竣工条件。”一位不愿具名的工人向经济观察报记者介绍。

据经济观察报记者了解，南京银隆商用车项目主要由中国五冶、西安建工、南京八建三家主要单位承建。其中，3号路以东是西安建工建设区，负责物流车厂房相关车间；以西是中国五冶建设区，负责总装和喷图；倒班宿舍整体框架6层则由南京八建承担。

资料显示，此次查封事件主角之一的上海五冶，其主要负责工程包括门式钢架、钢筋混凝土框架结构等，于2017年9月中标，10月6日上午正式开工，总建设面积为17.62万平方米。“银隆资金总不到位，以致三家承建商一直垫资。”来自江苏振洋建设有限公司的张木向经济观察报记者透露，“我们是中国五冶的合作方，银隆不给五冶钱，五冶就不给我们钱。从春节过后的2月至今，工资已经停发，没拿到过一分钱。即便是2017年的工资也只拿到了总款的80%，不过听说也是五冶自己掏钱垫的。”

据经济观察报记者现场获悉，今年5月之前，南京银隆的施工现场还是热火朝天。但到了6月，五冶停止垫资，银隆仍不出钱，罢工、萧条迹象便一发不可收拾。此外，在张木看来，缺钱是项目停滞的重要因素，但非唯一原因。关键的还有尚不明朗的动力电池技术路线。

“没钱始终玩不动，但技术不明也是主要原因。”在南京银隆正在施工的电池生产车间门口，张木坦言，“现在钢结构差不多了，就剩下打瓦。前天才进了100多吨彩卷，目前材料已经全部备齐。但是没有图纸，工程一直无法施工。这是因为高层对采用哪种电池技术路线迟迟未定。”

银隆难题待解

银隆目前主要使用的是钛酸锂电池，这与目前主流的磷酸铁锂、三元锂电池等技术路线不同。“如果碳酸锂电池技术能过关，工厂就不会停放那么多车子了。现车有200多辆，还不包括前不久已经开走的几百辆。”一位不愿具名的受访者认为。针对此事详情进展，经济观察报记者尝试联系涉事双方的相关负责人予以解答，但截至发稿前未收到任何官方回复。

按照指引，经济观察报记者在银隆大巴车厂房内看到，在尚未铺好的黄土地坪上，一排排蓝白色调相间的南京公交与绿白色调相间的东山公交整齐停放。偶有工作人员驾驶着悬挂有苏A开头的绿色新能源牌照公交车进出。据该厂房内一位工作人员介绍，目前仍有200辆新能源大巴车尚未交付，而主要交付企业是南京本土的两家公交公司——南京公交和东山公交。

谈及这批车源的具体情况，一位自称是南京银隆媒体负责人的占姓工作人员拒绝了经济观察报记者的采访。其表示，目前银隆产业园一切正常运行，关于项目的具体进展和大巴车实际交付情况，以之前在网上发的信息为准，暂时不再更新其他信息。“我们不想过多接触媒体，如有最新消息，届时将会通知到你们。”该人士表示。

作为珠海银隆实际控股人，董明珠在7月31日接受媒体采访时做了一次澄清，她称，南京银隆项目事件不会影响银隆的发展，并表示银隆不会收缩投资，“我对（银隆的）前景充满信心，因为首先它的蓄能技术就在那里。”董明珠说。

但除了南京银隆，银隆在市场上也面临着考验。消息人士透露，在珠海银隆前掌舵者魏银仓的发家地河北武安，银隆的产品遭受“下架”的命运。“银隆公交车每跑大概30公里就要充一次电，成本和实用性上均无竞争力可言。目前武安市已经将一些跑乡镇的银隆电动公交车重新换回了燃油公交车。”上述消息人士对经济观察报记者表示。河北武安公交公司对经济观察报记者则称，电动车和燃油车路线并不固定，主要根据路况做出调整。目前以电动车为主，有少量的燃油车和天然气车。

而作为银隆三大生产基地之一的河北银隆此时也被曝出停工迹象。在武安新能源园区，银隆旗下的河北银隆、北方奥钛、广通汽车三家子公司也都受到不同程度波及。

一份分析报道指出，2017年，银隆电动客车订单为6000余辆，实际销售3355辆纯电动客车，2016年的销售数据则为6200辆。未经审计的年报显示，银隆2017年营业收入为87.52亿元，净利润为2.68亿元，净利润同比下降67.94%。

在新能源汽车这一巨大的“蛋糕”面前，银隆一度大跃进式的“跑马圈地”，其豪掷800亿元布局产业园，争夺分食的机会，但其发展也由此背上承重负担。最新数据显示：截至2017年12月31日，银隆的资产总额为315.12亿元，而负债总额却高达237.67亿元，资产负债率为75.4%。

“银隆还是在技术路线上走偏了。对企业而言，技术和产品是根基。如果没有这一基础，肯定是不行的。”华北电力大学电动汽车与新能源电网研究中心主任郭春林在接受经济观察报记者采访时略表遗憾。“在短期内，银隆的资金问题如果能撑过去，并做出调整追赶上业内领先的企业，它就能继续发展。如果在技术路线和产品上过得了关，银隆在融资上就不会这么困难，其产业园也不会遇到上述麻烦。”

目前的新能源产业，因为补贴政策改变，整个行业的资金链日趋紧张，这也被认为是银隆发展遇阻的一个原因。