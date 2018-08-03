人民文学出版社发声明称拼多多上发现大量侵权盗版书

相关新闻：

市场监管总局网监司约谈拼多多：要求规范经营行为

美国集体诉讼会给拼多多带来什么？

拼多多遭美国多家律师事务所调查 售假让股东受损

原标题：人民文学出版社发文称 将追究“拼多多”购物平台销售盗版图书的法律责任

作者：孔令晗

今天下午，人民文学出版社发布声明称，近日在“拼多多”购物平台上发现大量侵犯人民文学出版社权益的盗版图书，包括《红星照耀中国》、《长征》、《抗日战争》、“哈利·波特”系列、《围城》以及古典名著《红楼梦》、《三国演义》《西游记》、《水浒传》等，“以《红星照耀中国》《长征》和“哈利波特”系列为甚，数目之巨、流传之广、影响之恶劣令人震惊”，将通过法律手段追究“拼多多”购物平台销售盗版图书的责任。

人民文学出版社表示，在“拼多多”购物平台上出售的上述图书，绝大多数售价不足正版图书定价的五折，甚至很多不足定价的三折，远低于出版社发行的最低折扣。通过调查取证，发现该平台以如此低价售卖的图书均为盗版。

声明中提到：据“拼多多”手机客户端公布的销售数据（平台公布的“已拼”数量）统计，截至2018年7月27日，“拼多多”平台共低价销售《红星照耀中国》10万册以上，《长征》5万册以上，“哈利·波特”系列5万册以上，人文社版古典文学“四大名著”5千套以上。

人民文学出版社介绍，上述图书都已列入了教育部统编语文教材推荐阅读书目。“教育部于2016年将这些图书列入中小学语文教材推荐阅读书目，是基于其所表达的精神内涵和体现的文化品质。这些图书关系到中国千千万万青少年的终身发展。一直以来，人民文学出版社推出的高品质文学作品在全国范围内有着良好的口碑和广泛的影响力，然而，图书市场上出现的盗版、盗印现象，导致我社优质版本的销售空间被长期挤压，造成劣币驱逐良币的现状。”

人民文学出版社表示，盗版书低劣的印刷质量、编校质量甚至用纸用材，都会给读者的身体健康、阅读质量造成损害。“拼多多”销售盗版图书的行为，不仅严重损害了该出版社的权益和名誉，也侵犯了作者、译者、读者的合法权益。

目前出版社已取得“拼多多”大量销售盗版图书的证据，并声明：人民文学出版社近日将向中共中央网络安全和信息化委员会办公室、中国国家市场监督管理总局举报“拼多多”购物平台销售盗版该社图书的问题，并通过法律手段追究“拼多多”购物平台的法律责任，责令其就此前的售假行为赔偿损失，维护作者和读者的合法权益。