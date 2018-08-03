安徽P2P好车贷涉非吸被立案：待偿13亿 实控人已逃匿

来源：独角金融

8月3日，合肥市公安局包河分局在其官方微博“包河公安”通报称，对安徽省长天资产管理有限公司（下称：长天资产）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该公司侯某博、马某宇、杨某强、檀某红4名公司高管已被警方依法采取刑事强制措施，公司实际控制人熊磊逃匿，现已被公安机关网上追逃。

公开资料显示，长天资产正式成立于2011年5月，注册资本5680万元，总部位于合肥。该公司旗下包括好车贷、长天资管、快车财富以及NFC信用管理。其中，好车贷为P2P平台，快车财富为好车贷旗下移动端财富管理品牌。

独角金融赶赴好车贷于合肥包河区宁国路与靶场路交汇处星光天地的办公场所，但是已经无法进入，大楼保安告诉独角金融，“快去报案吧，老板跑了，公安部门介入，物业已经把他那儿封了，谁都上不去。前几天来了好多人维权，这两天没人来了。”

图为独角金融于好车贷办公场所外拍摄

奇葩的是，7月28日，好车贷刚刚发布了良性退出的公告，并承诺分期兑付存量资产。三天后，7月31日，却对外称公司实控人熊磊失联，资金链断裂，已无如期兑现可能。

截至目前，平台累计借贷金额为62.36亿元，借贷余额13.6亿元，当前出借人数1.4万余人。

“打脸”背景实力雄厚

独角金融从投资者口中了解到，好车贷被当地投资者视为合肥名企之一，是大平台。这与长天资产和好车贷一直宣称合规背景、实力雄厚不无关系。

官网资料显示，2014年11月26日，长天资产在上海股权托管交易中心挂牌，代码：202565。长天资产总经理杜皓参加此次挂牌仪式。但在上海股权托管交易中心官网搜索长天资产和代码，显示零条记录。

那么长天资产是否在上海股权托管交易中心挂牌，如果曾经挂牌，为何现在搜索不到相关信息？

独角金融向上海股权托管交易中心方面询问详情，截至发稿时，暂未得到明确答复。

图片来源官网

2015年7月，好车贷宣布获得深圳前海中达信资产管理有限公司（下称：前海中达信）4500万元资金入驻。启信宝资料显示，前海中达信的法定代表人是赵怀山，此人同时担任了长天资产的法人。

也就是说，赵怀山既是投资方的法人，又是长天资产的法人。此举被业界质疑是通过关联公司给平台注资，左手倒右手，还以此为对外宣传的噱头。当时，官方以工商变更时间差的原因，即投资的时候赵怀山还不是前海中达信的法人来搪塞投资者。

图截自网贷之家

特别是在上个月，好车贷宣布通过了iTrust互联网信用评价中心评定的“AAA级信用企业”认证。但是在iTrust互联网信用评价中心官网上也查无此平台。

图截自iTrust互联网信用评价中心官网

启信宝资料显示，2017年10月，好车贷因虚假宣传被罚款72.83万元，因含有明示或者暗示保本、无风险或者保收益的内容，违反了《广告法》第二十五条等规定。

背景实力是不是雄厚还值得商榷，独角金融查阅资料发现，好车贷是否合规经营恐怕也要打上一个问号了。

“打脸”合规经营

一开始，好车贷主要是通过布局线下网点，在短短一年时间里完成了安徽、内蒙、江苏、河南、广东、江西、云南、四川、宁夏等地区的覆盖。

而好车贷的合作方也多为民间车抵贷和以线下加盟商渠道为主的公司。

比如，在2015年10月，好车贷与安徽辉恒汽车服务有限公司（下简称辉恒汽车）签署战略合作协议。后者主营车辆抵押、按揭车贷等业务。

图源网络

知情人士对独角金融透露，好车贷与辉恒汽车合并后，成立新的资产受托管理公司“互金信用”和车贷业务拓展子公司“辉恒投资”。有趣的是，2016年9月，好车贷与互金信用开展了合作。

合作套合作，这其中可操作空间究竟有多大？据官网数据，好车贷的合作方达到17家。

在这些合作方中，独角金融（微信公号：uni-fin）发现，“合肥零五五一房产网络营销有限公司”（下称：零五五一）与好车贷关系匪浅。

在经营地址上，长天资产位于星光天地的9-11楼，零五五一也在星光天地办公，而零五五一的控股股东“安徽省五一商业投资集团有限公司”（下称：五一集团）的办公地址也位于星光天地10楼，经营地址与长天资产为同一地方。

此外，公开资料显示，长天资产的实控人熊磊还曾是零五五一的董事长。

也就是说，长天资产与其零五五一的关系不仅仅是合作机构这么简单，而是关联公司。

据投资者提供的一分债权转让合同，债权转让方为曹洪春，担保回购方则为零五五一。工商资料显示，曹洪春为零五五一公司的法人。

图为投资者提供

《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》早已划定了P2P行业的“十二禁”，其中两条就是禁止自融和禁止提供担保，即禁止为自身或变相为自身融资，直接或变相向出借人提供担保。业内人士分析认为，长天资产目前被以非吸“帽子”立案侦查，或许是与其自融有关。

分析下来，好车贷一直宣称的雄厚实力和合规经营就如同皇帝的新衣，为何还有投资者认为好车贷不是光着的，并将自己身家全都押上？

实控人的“辉煌往事”

投资者阿文在好车贷投资了77万元，他对独角金融表示，当初信任好车贷，就是因为他们央视做了宣传，感觉实力很强，而且在合肥也算是有名的企业，所以才投资的。

独角金融顺手翻了一下熊磊的履历，头衔还真不少，简单感受下：

熊磊曾获得合肥青年创业者协会第一届创业提名奖获得者，2012年获得安徽民营企业十大领军人物，还是合肥民间投融资商会副会长，中国国际电子商务中心信用研究中心互联网金融特聘专家兼互联网金融信用共享平台顾问，2014年还获得央视CCTV奋斗栏目组“年度最佳产品创新奖”等等殊荣。

根据CCTV奋斗栏目组对熊磊的采访，熊磊17岁高中辍学后就单枪匹马独闯省城合肥，开始打工之旅，开过排挡、摆过地摊、做过促销员、当过大区经理。

2008年一次偶然的机会，熊磊到合肥一家名叫吉大房产的二手房公司当房产经纪人，进入了房地产行业。随后于2008年下半年，熊磊就揣着三万元现金与朋友合伙创办了长天资产，迅速积累财富。

可是今时不同往日，熊磊如今逃匿在外，成为警方抓捕的对象，以前树立的“辉煌”形象轰然倒塌，只留下投资者凌乱的身影。

事到如今，投资者都已纷纷报案，提交材料，现在，也只能静待警方的侦查。

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