FF广州更名恒大法拉第未来 恒大副总裁成法定代表人

贾跃亭在美国投资的电动汽车公司FF在广州南沙成立的睿驰汽车，已正式更名为恒大法拉第未来。

8月3日，澎湃新闻记者通过国家企业信用信息公式系统看到，法拉第未来公司（Faraday Future，简称FF）在广州成立的睿驰智能汽车（广州）有限公司，在7月24日已经正式更名为恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司。

工商资料显示，更名后的恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司成立于2018年2月12日，注册资本30000万美元，企业地址在广州市南沙区海滨路171号9楼，股东为SMART MOBILITY （HONG KONG） HOLDINGS LIMITED。

值得一提的是，伴随着更名，睿驰汽车（即恒大法拉第未来）的法定代表人也由王志刚变更为了恒大集团副总裁彭建军，财务负责人变更为刘俊。

睿驰汽车更名为恒大法拉第未来

而睿驰汽车【即恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司】在今年4月8日于广州南沙以3.64亿元的价格拍下一处造车用地。公司4周年全员信显示，该公司将全面登陆中国，其中国总部将在广州落地，广州工厂很快就会如期开工。

恒大是法拉第未来的投资方，也是最大股东。

今年6月25日，FF官方微博宣布，正式通过美国政府CFIUS（外资投资委员会）审批，完成20亿美元首轮融资，创始人贾跃亭亲任首席执行官。当天，地产大佬许家印旗下的恒大健康产业集团（00708.HK）发布公告称，以67.46亿港元收购香港时颖公司（Season Smart Limited）100%股份，间接获得Smart King公司45%的股权，卖方为中誉集团（00985.HK）主席兼执行董事赵渡。Smart King为时颖公司与Faraday Future原股东成立的合资公司，Smart King全资持有“FF美国”和“FF香港”。

目前，恒大集团总裁夏海钧已经成为了FF的董事长。美国当地时间7月13日，许家印一行来到位于美国洛杉矶的Faraday Future（FF）总部进行了视察，夏海钧、恒大集团副总裁彭建军、FF创始人兼全球CEO贾跃亭等FF高管陪同。

FF发布的消息称，许家印对于FF的产品和技术给予了高度肯定。

按FF当时发布的新闻稿，贾跃亭对许家印和恒大集团的大力支持表示感谢，并详细介绍了FF未来的业务和产品战略规划，FF将会继续发挥和夯实中美双主场的优势，变革传统汽车产业，创建真正的共享智能出行生态系统。“眼见为实。”许家印则表示，FF的确是在同类企业中处于全球领先地位，投资FF绝对是正确的决定，恒大将会在资金、生产基地建设、产品销售等方面给予FF全方位的支持。

8月3日，FF官方微信发布消息称，洛杉矶当地时间7月30日，首台白车身抵达了FF位于汉福德的工厂，至此，FF 91的整车组装工作正式启动。

澎湃新闻记者此前曾获悉，如果贾跃亭无法在2019年第一季度交付FF第一批车辆，将出现违约情况。而贾跃亭将失去对Smart King的控制权。