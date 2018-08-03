新浪科技> 互联网 > 正文

ofo卖身或成定局，蚂蚁金服不是买方

ofo卖身或成定局，蚂蚁金服不是买方
2018年08月03日 13:21 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：界面新闻 柯晓斌

　　界面记者从多个信源处获悉，ofo卖身已成定局，但买手名单中并没有蚂蚁金服。此前，蚂蚁金服连续重仓哈罗单车。

　　今日早上，8月3日，有媒体援引共享单车行业内资深人士称，ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，与此前不同的是，滴滴与蚂蚁金服联合出资收购，作价14亿美元，同时还将另外承担ofo 2亿美元的债务。该人士进一步透露，目前滴滴和蚂蚁金服已经与ofo签署了框架协议

　　随后，ofo联合创始人于信就“滴滴与蚂蚁金服联合出资收购ofo”的传闻回应称，假新闻。于信称，“官方声明都不想发，太假了。”

　　这不是ofo第一次被传收购的消息。

　　更早前，36氪消息称，滴滴和ofo双方正就收购的价格在持续拉锯，滴滴对ofo的预期收购价格只有美团收购摩拜的一半，也就是15亿美金左右。同时，滴滴在不断降价，每谈一次价格就要折损一次。相关知情人士还表示现在滴滴的出价已经按照人民币来计算了。该知情人士还透露，此前也对收购ofo有需求的阿里巴巴，或者说蚂蚁金服的出价要低于滴滴

　　同时，5月中旬ofo创始人兼CEO戴威在滴滴创始人兼CEO程维的办公室结束了一次不算愉快的谈话。程维告诉戴威，如果ofo被滴滴收购，他本人希望出任ofo的董事长，而戴威和创始团队则可以留在滴滴——程维给戴威提供了一个选择，去做单车的出海业务。同样是5月中旬，戴威在一次百人动员大会上表态说，ofo要保持独立，他不想让步。“如果你们不想战斗到底，现在就可以离开公司。”

　　公开资料显示，截至到目前ofo一共获得10次融资，最近一次8.66亿美元的E+轮融资于今年3月完成，由阿里巴巴、蚂蚁金服等共同投资，此轮融资由股权和债权的双向融资方式获得。而在其10轮融资中，滴滴参与了C、D、E三轮融资。

　　去年7月，滴滴参与ofo E轮融资，随后据媒体报道，滴滴高级副总裁付强加入ofo，担任执行总裁，直接向戴威汇报；滴滴市场负责人南山进入ofo负责市场；财务总监Leslie liu分管ofo财务部门。

　　三个多月的蜜月期后，去年11月，滴滴派驻的高管集体从ofo“告假”，至此，双方矛盾公开化。据知情人士透露，为了弥补在短途出行场景的缺位，滴滴和ofo矛盾公开化后曾与摩拜走上谈判桌，但因摩拜觉得自身业务和滴滴重合度高，和滴滴合并会降低自身天花板，双方谈判搁浅。

　　当时滴滴还接管了破产的小蓝单车，并亲自下场操盘自有共享单车品牌“青桔”。而ofo多次被媒体爆出资金链短缺问题。此前，界面新闻曾报道，抛除造车成本，ofo每个月的运维、员工工资再加上一些市场营销投入开销会超过3亿元。

　　据知情人士向界面记者透露，今年ofo的重点是效率和商业化，面对沉重的运营成本，ofo在追求独立运营的路上开始不断尝试。

　　6月中旬，ofo开始尝试B2B，其业务负责人邵毅表示，ofo B2B项目（车身广告）营收已经超过1亿元。ofo还强调自己在国内100余座城市已实现盈利。

　　虽然，ofo已在加速探索商业化进程，但情况并不乐观。在哈罗单车、摩拜相继推出信用免押金的情况下，6月15日， ofo全面取消信用免押金骑行，押金恢复至199元。同时，进入七月以来，ofo先后从多个国际战场撤离。

ofo滴滴蚂蚁金服
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有