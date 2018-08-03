ofo卖身或成定局，蚂蚁金服不是买方

来源：界面新闻 柯晓斌

界面记者从多个信源处获悉，ofo卖身已成定局，但买手名单中并没有蚂蚁金服。此前，蚂蚁金服连续重仓哈罗单车。

今日早上，8月3日，有媒体援引共享单车行业内资深人士称，ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，与此前不同的是，滴滴与蚂蚁金服联合出资收购，作价14亿美元，同时还将另外承担ofo 2亿美元的债务。该人士进一步透露，目前滴滴和蚂蚁金服已经与ofo签署了框架协议

随后，ofo联合创始人于信就“滴滴与蚂蚁金服联合出资收购ofo”的传闻回应称，假新闻。于信称，“官方声明都不想发，太假了。”

这不是ofo第一次被传收购的消息。

更早前，36氪消息称，滴滴和ofo双方正就收购的价格在持续拉锯，滴滴对ofo的预期收购价格只有美团收购摩拜的一半，也就是15亿美金左右。同时，滴滴在不断降价，每谈一次价格就要折损一次。相关知情人士还表示现在滴滴的出价已经按照人民币来计算了。该知情人士还透露，此前也对收购ofo有需求的阿里巴巴，或者说蚂蚁金服的出价要低于滴滴

同时，5月中旬ofo创始人兼CEO戴威在滴滴创始人兼CEO程维的办公室结束了一次不算愉快的谈话。程维告诉戴威，如果ofo被滴滴收购，他本人希望出任ofo的董事长，而戴威和创始团队则可以留在滴滴——程维给戴威提供了一个选择，去做单车的出海业务。同样是5月中旬，戴威在一次百人动员大会上表态说，ofo要保持独立，他不想让步。“如果你们不想战斗到底，现在就可以离开公司。”

公开资料显示，截至到目前ofo一共获得10次融资，最近一次8.66亿美元的E+轮融资于今年3月完成，由阿里巴巴、蚂蚁金服等共同投资，此轮融资由股权和债权的双向融资方式获得。而在其10轮融资中，滴滴参与了C、D、E三轮融资。

去年7月，滴滴参与ofo E轮融资，随后据媒体报道，滴滴高级副总裁付强加入ofo，担任执行总裁，直接向戴威汇报；滴滴市场负责人南山进入ofo负责市场；财务总监Leslie liu分管ofo财务部门。

三个多月的蜜月期后，去年11月，滴滴派驻的高管集体从ofo“告假”，至此，双方矛盾公开化。据知情人士透露，为了弥补在短途出行场景的缺位，滴滴和ofo矛盾公开化后曾与摩拜走上谈判桌，但因摩拜觉得自身业务和滴滴重合度高，和滴滴合并会降低自身天花板，双方谈判搁浅。

当时滴滴还接管了破产的小蓝单车，并亲自下场操盘自有共享单车品牌“青桔”。而ofo多次被媒体爆出资金链短缺问题。此前，界面新闻曾报道，抛除造车成本，ofo每个月的运维、员工工资再加上一些市场营销投入开销会超过3亿元。

据知情人士向界面记者透露，今年ofo的重点是效率和商业化，面对沉重的运营成本，ofo在追求独立运营的路上开始不断尝试。

6月中旬，ofo开始尝试B2B，其业务负责人邵毅表示，ofo B2B项目（车身广告）营收已经超过1亿元。ofo还强调自己在国内100余座城市已实现盈利。

虽然，ofo已在加速探索商业化进程，但情况并不乐观。在哈罗单车、摩拜相继推出信用免押金的情况下，6月15日， ofo全面取消信用免押金骑行，押金恢复至199元。同时，进入七月以来，ofo先后从多个国际战场撤离。