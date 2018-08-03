阿里打假联盟成员破百 微软、苹果、LV加入

新浪科技讯 8月3日上午消息，阿里巴巴打假联盟（以下简称“AACA”）今日宣布成员已经突破100位，分别来自全球16个国家和地区，覆盖包括奢侈品、珠宝、服饰、智能设备等12个行业。一年多，打假联盟共绞碎了247个制售假团伙，协助执法机关抓获300余人，涉案金额近10亿元。

据AACA公布的最新数据显示，105位联盟成员包括苹果、微软、阿迪达斯、LV、波司登等知名品牌，以及全球知名的从事安全试验和鉴定的专业认证机构UL。

（图说：在AACA2018年春季会议上，阿里巴巴首席平台治理官郑俊芳宣布，阿里打假联盟会员已达105位。）

AACA最新打假成果显示，目前，已有安利、茅台、五粮液、小米、斯伯丁、西部数据等几十位联盟成员与行政执法机关、阿里展开了线上线下打假合作。2017年1月至2018年上半年，AACA成员向全国公安机关共推送涉假线索近200条，开展了112次线下行动，捣毁窝点数247个，协助逮捕涉案人员300余人，涉案金额近10亿元。

今年5月，LV联手阿里协助上海警方成功捣毁一伙生产销售假冒LV等奢侈品专销国外市场的犯罪网络，跨越4省市共抓捕犯罪嫌疑人29名，现场查获涉假产品11000件，初步估计案值1亿余元。

阿里巴巴打假联盟于2017 年 1 月在杭州宣布成立。首批联盟成员达30家。2017年9月，打假联盟成立咨询委员会，作为联盟“智囊团”为“像治理酒驾一样治理假货”提供思路与解决方案。

阿里巴巴集团首席平台治理官郑俊芳称：“知产保护并不是一个机构或者一个平台所能独立承担，也正是为了集合权利人的力量，阿里巴巴发起并成立了打假联盟。”

“从线索推送到案件合作，再到成立打假联盟谋求社会共治，阿里巴巴与权利人的合作也在不断深化。”郑俊芳表示，创新与实干并行，一年多来AACA建设的无时差打假共同体，正在打造互联网时代知识产权保护的中国经验。