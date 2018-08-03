拼多多在美遭集体诉讼：被指平台监管无效 声明误导

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美国集体诉讼会给拼多多带来什么？

拼多多遭美国多家律师事务所调查 售假让股东受损

21世纪经济报道 21财经App 张赛男 上海报道

拼多多摊上事了。

据媒体报道，美东时间8月1日，Rosen Law Firm、Pomerantz LLP、Law Offices of Howard G. Smith、Faruqi & Faruqi LLP、The Schall Law Firm和Bronstein, Gewirtz & GrossmanLLC六家律师事务所宣布代表投资者们展开对拼多多的集体诉讼，以追回投资者们因此蒙受的损失。

Faruqi & Faruqi LLP在其官网发布声明，称公司正在调查对拼多多的潜在索赔，鼓励损失超过5万美元的拼多多投资者与公司联系。声明中附有链接，邀请购买了拼多多股票的投资者们填写信息、加入诉讼。

Pomerantz LLP则表示，会调查拼多多的某些成员或董事是否参与了证券欺诈或有其他非法商业行为。

8月3日，Pomerantz LLP独家回复了21世纪经济报道记者有关此次集体诉讼的文件。

诉讼文件认为，拼多多在公司业务、运作和合规政策等方面作出了严重虚假和误导性的陈述。具体而言，平台上出售假冒商品的第三方供应商，说明拼多多的监管是无效的；因此，拼多多在相应时间内的公开声明都带有实质性的错误和误导。

而之所以采取集体诉讼，是因为个别投资者遭受的损害可能相对较小，个别诉讼的费用和负担无法单独纠正拼多多的过错。诉讼文件称，虽然目前对原告确切人数尚不清楚，但相信有上百个或数千个受害者。

8月3日，上海公义律师事务所於炯律师向记者解释，集体诉讼的概念在中国并不存在。美国集体诉讼是指，一旦提起集体诉讼以后，任何一个和原告相似内条件的人，都可以参加并自动享受胜诉结果。“对于拼多多来说，集体诉讼面临的威胁很大。”

“在美国，集体诉讼的胜率是比较高的。个人认为，此次集体诉讼，拼多多败诉可能性较高，或者提出和解。一旦败诉，集体诉讼要付出的赔偿金额比较大。”一位长期研究资本市场的律师说。

该位律师表示，“拼多多作为一个平台，出售的产品涉及侵权，自身也负有一定责任。在这方面，拼多多对外披露的信息是不充分，违背了美国股市的相关规定。”

诉讼文件关注到，8月1日上午，中国市场监督管理总局的发声对拼多多股价造成较大影响。在此消息下，拼多多当日拼多多股价下跌10.09%。诉讼文件称，“由于被告的不正当行为和不正当行为，导致公司证券市场价值急剧下降，原告等同级成员遭受了重大损失和损害。”

公开资料显示，上述6家律师事务所在集体诉讼方面都较为擅长。此前，Pomerantz还宣布对红黄蓝提起集体诉讼。