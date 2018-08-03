攻略！7个网络"套路"正在套取你的信息！如何防范？

原标题：全攻略 ！7个网络“套路”正在套取你的重要信息！如何防范？

来源：工人日报

近年来，随着网络的迅速发展，个人信息泄露已不再是新鲜话题。随之而来的是，被泄露信息者轻则频繁被“精准”骚扰，重则可能遭遇电信诈骗、套路贷、敲诈勒索等恶性事件。侵犯公民个人信息犯罪仍处于高发态势，危害严重！

根据警方提醒，一定要警惕这7大“套路”，注意上网安全、谨防信息泄露。

网上购物选择靠谱网站

在网购过程中，个人信息泄露是很多用户被诈骗的重要原因。

不法分子常用低价商品做诱饵，发布虚假信息，诱使消费者扫描植入病毒的二维码，从而盗取用户信息和钱财；还有人从网上买来客户资料，以“退款”等为由，诱骗用户提供姓名、银行卡号、身份证号等信息；有的骗子还制作了以假乱真的“钓鱼网站”，一步步设坑，骗取用户重要信息。。。。。。

警方提醒

1 网上购物尽量到正规、大型网站，并仔细检查网址，谨防“钓鱼网站”。

2 不轻易接收和安装不明软件，不随便点击聊天中对方所发来的链接。

3 谨慎填写银行账户和密码，防止个人信息泄露而造成不必要的损失。

4 必要时，可以对个人账号和密码进行复杂的加密处理。

包含个人信息的票据别乱丢乱放

快递单、飞机票、火车票、保险单、办理银行业务的单据。。。。。。这些票据常常出现在生活中，不可避免地包含了很多个人重要信息。

以快递单为例，姓名、住址、单位、电话，甚至购买的商品，都在一张小小的快递单上展露无遗，99%的个人重要信息都能被别有用心的人还原并获取到。

而银行办理业务的单据、购物小票上等甚至还包含了银行卡号、交易金额等涉及个人财产的重要信息，如果被不法分子利用，更容易造成损失。

警方提醒

1 妥善保管、处理好包含个人信息的票据，以免落入不法分子手中。

2 无用的单据可以直接碎掉，或将姓名、电话、地址等个人信息涂黑再丢弃。

3 有用的单据要妥善保存，切勿乱丢乱放。

网上支付需注意安全

目前，网上支付、网上银行已成为重要应用，也有很多安全隐患。

网络上存在“钓鱼网站”，不法分子在网络后台就能获取用户银行卡账号和密码；用户下载了植入恶意程序的软件后，手机钱包里的钱会不知不觉流失；木马病毒会藏在手机后台或伪装成其它软件，伺机盗取银行账户和密码，甚至劫持支付短信，将银行卡内的钱财洗劫一空。

此外，公共场所WiFi安全防护功能比较薄弱，黑客只需凭借一些简单设备，就可盗取WiFi上任何用户名和密码，甚至网银、支付账号和密码等各类信息。

警方提醒

1 进行网上支付时，尽量使用流量以确保支付安全。

2 此外，下载手机应用程序要去正规的应用商店。

谨防二手手机泄露信息

公开资料显示，我国每年都有上亿部手机被淘汰。二手手机则成为信息泄露的“重灾区”。

据调查，只要花上几十元或上百元，就能轻而易举地让手机里“沉睡”的数据“复活”。有些收购二手手机的商贩利用这一漏洞，“倒卖”个人信息，以几毛钱一条的价格打包出售机主手机号、通讯录、支付宝账号等信息。一旦个人信息被窃取，财产以至人身安全难以得到保障。

警方提醒

1 不要随意扔弃或出售未经处理的包含个人信息的手机。

2 在处理旧手机时，可通过反复装满并删除内存、用第三方刷机工具进行一键刷机等方式彻底清除个人信息，避免隐私泄露。

不要随意留下重要个人信息

各类培训机构、中介机构、装修公司等办理业务时都会留下个人姓名、联系方式等信息，稍不留意就会被人非法倒卖。

上网时经常会碰到各种填写调查问卷、玩测试小游戏、购物抽奖，或申请免费邮寄资料、申请会员卡等活动，一般要求填写详细联系方式和家庭住址等个人信息。

警方提醒

1 不要贪图小便宜，避免在网上或街头参加一些需要填写真实身份、手机号码等个人信息的抽奖、竞猜、促销送礼品等活动。

2 不要在商场、超市等地随意留下有自己联系方式的信息，避免可能产生的大量骚扰电话而影响正常工作和生活。

3 即便在求职时，个人简历也只需要填写必要信息，同时还要注意查看求职平台和企业是否正规。

使用社交媒体应注意保护隐私

现在，使用微信、QQ等时，一些人会不自觉地说出自己的或标注他人的姓名、职务、工作单位等信息。

还有一些人经常在朋友圈晒自己的火车票、登机牌、出游地等。

另外，有家长在网上发布孩子的图片或文字记录时，不经意间就泄露了孩子的相貌和姓名等，不法分子会利用这些信息进行诈骗、绑架等。

警方提醒

1 尽量不要在QQ、微信朋友圈等通过视频、照片、文字等形式暴露自己的家庭住处、单位地址、子女情况等信息。

2 不要添加不明身份的好友，进入陌生的群聊。

3 在与陌生人聊天时，要特别注意保护好个人信息，不要轻易提供。

身份证等证件复印时一定要写明用途

居民身份证在公民办理涉及政治、经济、社会生活等权益事务方面广泛使用。且不说身份证丢失会给个人工作和生活带来诸多不便，单单身份证等证件的复印件被别有用心的人利用，也存在极大的安全隐患。

2016年，某地公安局就接到了一位女士的报案，称自己的别墅在毫无知情的情况下被卖了。警方调查后发现，这位女士把身份证复印件交给中介后，中介又用她的复印件伪造了正本把房给骗了。

2011年，浙江的周先生发现自己莫名“被办卡”欠账近5万。原来，老同学拿了他的身份证复印件在多家银行办理了6张信用卡，3年时间里透支了本金和利息近5万元。

警方提醒

身份证等证件复印时一定要写明用途，防止被他人利用。

以身份证为例，无论是申请信用卡，办理房贷……只要须附身份证复印件的，一律要记得签注。要用蓝色或者黑色签字笔，部分笔画与身份证的字交叉或接触，每一行后面一定要划上横线，以免被偷加其它文字。

身份证复印件签注写法：“本身份证复印件仅提供XX储蓄所……他用无效……”

个人信息泄露，如何维权？

据国家网信办提示，个人信息遭泄露后，可通过以下三种方式维权：

1、遭遇信息泄露的个人有权立即要求网络服务提供者删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。

2、个人可向公安部门、互联网管理部门、工商部门、消协、行业管理部门和相关机构进行投诉举报。

中国互联网违法和不良信息举报中心的举报热线为“12377”，网址为www.12377.cn。

3、消费者还可通过法律手段进一步维护自己的合法权益，如要求侵权人赔礼道歉、消除影响、恢复名誉、赔偿损失等。