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市场监管总局网监司约谈拼多多：要求规范经营行为

市场监管总局网监司约谈拼多多：要求规范经营行为
2018年08月03日 10:57 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月3日上午消息，国家市场监督管理总局网监司牵头召开行政约谈会，要求拼多多平台经营者严格履行主体责任，加强对入驻平台经营者及商品的管理和审核，积极配合各地各级市场监管部门调查检查，维护公平竞争秩序，真正做到为消费者谋福利。

　　拼多多董事长黄峥表示，拼多多将站在消费者的角度扎扎实实解决问题，认认真真全面整改。同时，主动与监管部门沟通，争取法律指导，主动配合市场监管部门的调查检查，不推卸责任。拼多多将以此次舆情事件为契机，加强平台管理，谋求企业长远发展。

　　以下为市场监管总局网监司约谈拼多多内容全文：

　　针对近日媒体报道的拼多多平台内销售侵权假冒商品等问题，2018年8月2日，国家市场监督管理总局网监司牵头召开行政约谈会，要求拼多多平台经营者严格履行主体责任，加强对入驻平台经营者及商品的管理和审核，积极配合各地各级市场监管部门调查检查，维护公平竞争秩序，真正做到为消费者谋福利。

　　约谈会上，网监司负责人强调，拼多多要正确对待媒体监督和消费者投诉，正视问题，不以任何理由推卸责任，纵容和支持假冒侵权者，坚守法律红线和道德底线；要积极配合各地各级市场监管部门的调查检查，及时提供涉嫌违法网店经营者主体信息、经营资质信息，以及交易记录和宣传内容；要认真查找自身存在的问题，切实承担平台主体责任，举一反三，加强对平台内刷单炒信等其他违法经营行为的自查自纠。

　　近年来，市场监管总局依法维护网络市场秩序，坚持依法行政、不枉不纵、包容审慎、促进健康有序发展的原则，支持网络交易模式的改革与创新，尊重经营理念的变化与发展。网监司负责人强调，纵容甚至支持制售侵权、假冒商品，是网络交易平台经营者不能触及的法律红线和道德底线。只有健康的发展才是真正的发展，才是有前途的发展。希望拼多多公司千方百计、想方设法加强平台管理、规范入驻平台网店的经营行为，坚持守法经营，实现健康、快速和持续发展。

　　拼多多董事长黄峥表示，拼多多将站在消费者的角度扎扎实实解决问题，认认真真全面整改。同时，主动与监管部门沟通，争取法律指导，主动配合市场监管部门的调查检查，不推卸责任。拼多多将以此次舆情事件为契机，加强平台管理，谋求企业长远发展。

　　市场监管总局网监司、竞争执法局、消保局、广告司、国家知识产权局商标局及上海市工商局有关负责人参加会议，并围绕各自职能对拼多多提出具体整改要求和工作建议。

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