传迪士尼有意回购《星球大战》播放权：丰富流媒体库

新浪科技讯 北京时间8月3日上午消息，据彭博社援引知情人士消息称，迪士尼正试图从AT&T旗下的特纳广播公司（Turner Broadcasting）手中回购《星球大战》（Star Wars）系列电影的电视播放权，以便让该系列在其流媒体视频服务上播放。彭博社评论称，迪士尼应该是后悔当初卖出《星球大战》的电视播放权了。

知情人士称，迪士尼曾就回购版权进行初步问询，但遭到特纳拒绝。

《星球大战》系列是好莱坞最赚钱的电影之一，太空传奇人物的故事情节也能为迪士尼明年推出全新的流媒体服务打下基础。迪士尼曾表示，流媒体服务会提供一系列电影和电视，以及像《星球大战》电视剧等原创剧集。知情人士表示，公司也希望能在其流媒体服务上播放《星球大战》电影。

自从公司在2012年收购卢卡斯影业（Lucasfilm）之后，迪士尼已经推出了四部《星球大战》电影，并计划在2019年12月推出另一部该系列电影。但在迪士尼落实推出流媒体服务计划之前，它就在2016年将转播权卖给了特纳。特纳为1977年到2005年播放的六部《星球大战》电影以及新电影转播权支付了2.75亿美元。

到2024年为止，特纳都有权在旗下电视网上播放《星球大战》系列电影。特纳一方希望能获得资金赔偿以及其它节目的电视转播权作为替代。双方还没有进行下一步谈判。

通常，当电影结束影院放映之后，制作公司都会将转播权卖给一些电视网来获取一些盈利。像HBO、Showtime以及Netflix这些付费电视都会在电影下映之后的几个月内购买电影播放权，而像FX以及TNT这些基础电视网络则会在这些电影从付费网站上下架之后购买转播权。

但现在，迪士尼等媒体公司正致力于打造自己的流媒体服务，来和全球最大的电视网络Netflix竞争。Netflix凭借从其它公司那里购买的流行电视剧和电影吸引了1.3亿多客户。

迪士尼已经表示它不会与Netflix续签新电影转播权的协议，包括四部《星球大战》影片。协议将在今年末到期。(堆堆)