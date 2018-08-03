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直击|ofo联合创始人回应滴滴蚂蚁收购：假新闻

直击|ofo联合创始人回应滴滴蚂蚁收购：假新闻
2018年08月03日 10:02 新浪科技
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　　传滴滴蚂蚁出资14亿美元联合收购ofo 戴威回应：假的

　　新浪科技讯 8月3日上午消息，针对媒体报道的滴滴蚂蚁金服14亿美元收购ofo一事，ofo联合创始人于信回应称是假新闻。

　　今日有媒体报道称，ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，与此前不同的是，这次是滴滴与蚂蚁金服联合出资收购，作价14亿美元，同时还将另外承担ofo 2亿美元的债务。该人士进一步透露，目前滴滴和蚂蚁金服已经与ofo签署了框架协议。

　　对此，滴滴方面表示不评论，蚂蚁金服方面称“暂时还没有消息”，而ofo联合创始人于信则在朋友圈回应称，“总想搞大新闻，可惜是假新闻。官方声明我都不想发，太假了。”

　　今年以来，ofo已多次陷入卖身传闻。

　　日前根据36氪报道，滴滴与ofo双方目前正在就收购的价格进行拉锯战。此前程维对ofo的预期收购价格只有摩拜卖身美团的一半，并且还在不断下降。而阿里巴巴和蚂蚁金服的出价则比滴滴更低。

　　滴滴方面当时对此表示不予置评，ofo联合创始人于信则对媒体回应称是不存在的事。

　　虽然ofo一直在否认卖身传闻，但有知情人士向新浪科技称，ofo近日确实正在与各方谈判，很快就会有结果。而滴滴与蚂蚁金服联合出资14亿美元收购的方案是讨论中的选择之一，但还没最终落定，如果采用这个方案，后续还要涉及到滴滴与蚂蚁金服的换股交易。

　　ofo目前正在推进其盈利计划，推出了车身商业化广告和App广告，试图在骑行租金之外实现收入多元化。同时，ofo先后上线了看看新闻信息流、小游戏等有商业化潜力的功能。

　　近期，ofo还对海外业务进行了收缩，称将重点运营新加坡等规模大或增长迅速的市场，并先后在印度、以色列、中东、澳洲、德国、美国、西班牙等国家撤出或暂停部分业务。(张俊)

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