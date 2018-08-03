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韩媒：韩国将对谷歌、苹果等非本地科技企业征税

韩媒：韩国将对谷歌、苹果等非本地科技企业征税
2018年08月03日 09:57 TechWeb
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　　8月3日消息，据《韩国时报》报道，韩国将对谷歌苹果亚马逊等非本地科技企业征收新税。

　　多年来，著名社交软件LINE的母公司Naver、韩国游戏公司Kakao等其他韩国当地公司一直抱怨“不公平的竞争环境”。它们称，它们的外国竞争对手应该为它们在韩国创造的收入缴纳企业所得税。

　　根据韩国法律，韩国政府不能对跨国公司征税，因为它们没有义务披露在韩国的销售额和营业利润。跨国公司在韩国有固定营业地点时，必须纳税。

　　这些非韩国科技企业每年在韩国的销售额高达数十亿美元，但却不纳税。韩国当地公司对这种行为进行了批评。韩国政策制定者和立法者对越来越多的批评给予了更大的关注。

　　这项法律为跨国公司提供了逃避税收的借口。同时，这些跨国公司在美国、中国和爱尔兰等其他国家建立了基地，它们在这些国家迅速扩张业务。

　　这引发了外界的批评，即尽管这些企业在韩国大规模开展业务，但它们通过税收和企业社会责任活动对韩国的贡献甚微。

　　亚马逊是积极瞄准韩国市场的IT公司之一，最近它开始免费递送韩国客户购买的商品。

　　谷歌和苹果通过销售应用获得了巨额利润，前者通过推出车载信息娱乐应用AndroidAuto积极拓展业务。

　　这也引发了对Naver和Kakao等韩国当地公司的“反向歧视”的争议。在全球公司越来越积极地进入韩国市场之际，这些韩国当地公司必须遵守各种监管规定并缴纳税款，在激烈地竞争中生存。（小狐狸）

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