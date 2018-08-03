国家市场监管总局：保持整治虚假违法广告高压态势

来源：光明日报

光明日报记者 陈晨

一张普通床垫却号称能改善人体微循环，售价两万多元；明明是普通食品，商家却在广告中声称对高血压等慢性病有疗效；某品牌辽东海参自称为品相非常好的大刺参，实物却如小拇指一般大小，泡发后无法发大，且退款电话始终无法打通……前不久，媒体曝光了一批欺骗、误导消费者的虚假广告。

针对媒体报道的虚假广告等广告市场秩序问题，国家市场监管总局有关负责人日前回应称，国家市场监管总局对此高度重视，已在前期工作的基础上采取措施，加强广告监管执法力度，核实处理报道中所涉及的具体案例，督导有关属地工商和市场监管部门严肃查处虚假违法广告。

国家市场监管总局广告监管司有关负责人介绍，早在今年2月26日，原国家工商总局就联合中宣部、中央网信办、工信部、公安部等11部门部署2018年整治虚假违法广告重点工作，下发《整治虚假违法广告部际联席会议2018年工作要点》。为严厉打击互联网广告违法行为，原国家工商总局还下发了《关于开展互联网广告专项整治工作的通知》，加大对门户网站、搜索引擎、电商平台、移动客户端等互联网媒介的整治力度，严厉查处社会影响恶劣、公众反映强烈、危害人民群众财产安全的虚假违法互联网广告。

4月，国家市场监督管理总局向社会公开曝光了今年第一批典型虚假违法广告案件20件，积极指导地方工商和市场监管部门查处“邦瑞特生发神药”等违法广告。7月20日，国家市场监管总局公布2018年典型虚假违法互联网广告案件，30家广告责任主体因在微信公号、网店等互联网平台发布虚假违法广告受到行政处罚并被处以罚款。

据统计，今年上半年，全国工商和市场监管部门共查处违法广告案件1.5万余件、罚没金额9.2亿元，同比分别增长36.9%和292.7%；查处各类虚假违法互联网广告案件8104件、罚没金额1.17亿元，同比分别增长64.2%和17.0%。

国家市场监管总局广告监管司有关负责人强调，各级工商和市场监管部门将继续保持整治虚假违法广告高压态势，重点查处涉及广大人民群众重大利益和社会反映强烈的虚假违法广告，持续推进互联网广告专项整治工作，加强相关部门间的协调沟通，形成监管合力，营造良好广告市场环境。

针对互联网平台虚假违法广告屡禁不绝的现象，记者了解到，今年5月，国家市场监管总局就已联合国家发改委、工信部等部委开展2018网络市场监管专项行动，这项将持续到11月的行动旨在遏制网络市场突出违法问题，提升网络商品和服务质量，改善网络市场竞争秩序和消费环境，推动社会诚信体系建设。

国家市场监管总局市场规范管理司有关负责人表示，全国工商和市场监管部门将继续重点打击网络侵权假冒、虚假宣传、虚假违法广告等违法行为，并依托国家企业信用信息公示系统进行公示，发挥部门失信联合惩戒作用，引导涉网经营者诚信合法经营，强化网络交易平台的主体责任意识，努力构建社会共治新机制。

《光明日报》（ 2018年08月03日 03版）