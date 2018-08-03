美国集体诉讼会给拼多多带来什么？

当前有六家律师事务所正在发起集体诉讼，直接原因并非拼多多存在的假货和山寨产品问题，而是因为其股价大跌导致美国投资者利益受损。

来源：寻找中国创客

记者 / 黎明

编辑 / 赵力 苏琦

美东时间8月1日，美国六家律师事务所宣布，将代表投资者们展开对拼多多的集体诉讼，以追回投资者们因此蒙受的损失。

自7月26日拼多多挂牌以来，平台上的假货和山寨品一直备受质疑，7月31日，拼多多开始密集发声“回应一切”。8月1日上午，国家市场监督管理总局点名拼多多，要求相关部门调查其平台上销售山寨产品、傍名牌等问题。下午拼多多回应监督要求称，将全力配合相关部门开展调查。

8月2日，国家市场监管总局再发声，要求各地监管部门对于不履行法定义务的网络交易平台(网站)依法从严查处，其背景即为近日社会舆论关于拼多多涉嫌销售侵权假冒商品的热议。

上市之初，拼多多股价盘中一度涨幅达到40%，市值超过300亿美元。但随后几天拼多多股价一路下跌，上市仅5个工作日，股价一度跌破发行价，市值蒸发近百亿美元。

此次多家美国律所的集体诉讼，即与此有关。

投资者利益受损

6家美国律所对拼多多发起集体诉讼

拼多多在美国遭遇集体诉讼，直接原因并非拼多多存在的假货和山寨产品问题，而是因为其股价大跌导致美国投资者利益受损。

“股价下跌被认为是非正常市场原因导致的下跌，而是由于中国政府对拼多多平台上的山寨产品展开调查。”一位在美国从事企业诉讼的代理律师向寻找中国创客表示。

北京时间7月26日晚间，拼多多在美国纳斯达克挂牌上市，发行价19美元/ADS，开盘价26.50美元/ADS，较发行价上涨39.47%，盘中一度涨幅超过40%，市值超过300亿美元。但随后几天拼多多股价一路下跌，上市仅5个工作日，股价跌破发行价，盘中最低价格18.62美元/ADS，相比上市首日市值蒸发近百亿美元。

对于参与了拼多多上市股票认购的投资者而言，如果按开盘价每股26.50美元计算，投资者手中所持股票价值已缩水近30%。

参与本次集体诉讼的美国律师事务所有Rosen Law Firm、Pomerantz LLP、Law Offices of Howard G. Smith、Faruqi & Faruqi LLP、The Schall Law Firm和Bronstein, Gewirtz & Grossman,LLC。

上述美国律师向记者表示，这六家律师事务所正在召集一个集团诉讼。他们主要是要求拼多多赔偿因为中国政府调查拼多多平台出售侵权产品、股价大跌而导致的投资者的经济损失。

据了解，六家律所分工明确：Rosen Law Firm声明调查原因是有人指控拼多多向大众投资者们发布具有极大误导性的商业信息；The Schall Law Firm声明将调查拼多多是否涉嫌未披露相关信息给投资者；Pomerantz LLP将集中调查拼多多及其高管是否涉嫌从事证券欺诈或其他非法经营活动；Law Offices of Howard G. Smith和Bronstein, Gewirtz & Grossman,LLC表示调查焦点将集中在拼多多公司及其员工是否涉嫌违反联邦证券法。

尚处于召集原告阶段

据透露，对于美国的普通起诉，美国法院只进行形式审理，只要在形式上符合美国法律程序的要求，法院就会受理。

“但是集体诉讼的程序相对复杂。”这位美国律师向记者表示，“在美国发起集体诉讼需要满足一些条件：比如原告人数需要达到一定数量，受到的是同类型的经济损失，且有共同诉求。只有这些条件都满足，法院才会受理集体诉讼案件。”

因为涉及到的原告数量较多，社会影响较大，美国集体诉讼案件的审理周期一般比较长。“有的是两三年，有的甚至会持续七八年。”

而且，这样的集体诉讼并不一定是原告发起，也可以是跟案件不相关的律师事务所发起。如果律师事务所发现有利可图，他们可以牵头发起集体诉讼。

“第一步是召集广大投资者，即告诉他们：如果你觉得因为这件事情会造成经济利益损失，你可以来找我，变成我的潜在客户，我们会分析你们是否有共同的利益诉求。”

寻找中国创客记者查询以上六家律所官网，发现各律所都在其声明中附有链接，邀请购买了拼多多股票的投资者们填写信息、加入诉讼。

根据以上分析判断，可以得知目前这六家律所对拼多多的起诉尚处在召集原告阶段，案件并未正式向美国法院提交。这位美国律师还透露，“一般集体诉讼的代理费很高，在拿到判决书或者案件和解后，代理案件的律师事务所会向原告收取案件赔偿金额的30%-50%。”

集体诉讼早有先例，对拼多多影响几何？

在美国法院正式受理集体诉讼案件后，就会进入正式审理环节。据了解，法院对案件的处理一般会有两种方式，第一种是诉讼双方和解，第二种是法院判决。

那么如果原告胜诉，对拼多多的影响如何？

一位中国诉讼律师向记者表示，“像这种类型的案件，不论是和解还是判决，都会涉及到赔偿问题，但一般不会导致上市公司退市。”

美国律师则强调了两种可能退市的情形，“一种是诉讼导致特别大规模的赔偿，使得公司经营出现困难；另一种是受诉讼影响，上市公司股价跌至1美元以下，公司被迫退市。”

实际上，拼多多并非第一家在美股遭遇集体诉讼的上市公司。阿里巴巴、趣店、分众传媒、聚美优品、安博教育等公司都曾被美国律师事务所发起集体诉讼。其中，聚美优品仅上市半年遭遇集体诉讼，市值缩水近60%，并在2017年私有化退市；安博教育在2012年被指控公司高管违反美国联邦证券法的相关规定，给投资者造成了损失，应给予赔偿，后来安博教育在2014年被纽交所摘牌。

阿里巴巴曾遭遇的集体诉讼，则跟拼多多有些许相似之处。

2015年1月，国家工商总局在白皮书中点名阿里巴巴假货问题，受白皮书和财报影响，阿里巴巴股价大跌，由此导致多家律所对阿里巴巴发起集体诉讼。诉讼在受理一年后被美国法院驳回，随后美国律师团又提出上诉，但在2017年12月被发回重审。2018年6月22日，美国地方法院驳回针对阿里巴巴集团的集体诉讼。即便如此，旷日持久的诉讼战对公司股价的影响仍然难以估量。

而在以上六家律所中，Pomerantz LLP、Rosen Law Firm、Law Offices of Howard G. Smith和Bronstein, Gewirtz & Grossman LLC这五家律所在2015年同样参与发起了对阿里巴巴的集体诉讼调查。其中Rosen Law Firm更是参与了对分众传媒、红黄蓝等公司的集体诉讼。

“这在美国资本市场很常见，关键还是要看公司的表现。”这名美国律师说。