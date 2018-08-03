赛门铁克拟全球裁员8% 每年将节省1.15亿美元

新浪科技讯 北京时间8月3日早间消息，杀毒软件开发商赛门铁克周四宣布，该公司将在全球裁员8%以提升利润率。由于完成的企业交易数量有所减少，他们同时还下调了年度营收预期。

受此消息影响，该股在周四盘后交易中大跌10%。该公司股价今年以来已经累计下跌约27%。

赛门铁克还在针对会计行为展开内部调查，但该公司周四并未披露太多消息，只是表示，其最新的财务业绩也在调查范围内。在该公司首次披露此项内部调查后，该股今年5月下跌约20%。

赛门铁克预计此次裁员将每年为其节省1.15亿美元。“我们预计这些活动将对2019财年的营业利润产生一定贡献，并将对2020财年产生全面影响。”该公司CFO尼克·诺维罗（Nick Noviello）在分析师电话会议上说。

最新年报显示，截至2017年3月，该公司全球员工总数超过1.3万人。按照此次公布的裁员比例计算，裁员人数约为1000人。

“由于面临目前的各种压力，这项计划对于这样的公司来说颇为谨慎。”瑞士信贷分析师布拉德·泽尔尼克（Brad Zelnick）说。

赛门铁克目前预计，该公司在截至2019年3月的财年内调整后营收在46.7亿至47.9亿美元之间，低于之前预计的47.6亿至49亿美元之间。分析师平均预计为48.4亿美元。

赛门铁克在截至6月29日的第一财季内营收下滑1.6%，主要是因为企业客户部门的销售额降低。

由于全球各地的企业加大网络安全预算，而消费者纷纷回避预装杀毒软件的PC，因此与企业签订的长期协议对赛门铁克至关重要。

该公司第一财季净亏损6300万美元，一年前亏损1.33亿美元。

不计一次性项目，赛门铁克每股收益0.34美元，略超分析师0.33美元的预期。(鼎宏)