FB推出数字扫盲图书馆 帮年轻人负责任地使用互联网

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目前网络上的年轻人比以往任何时候都多，Facebook正在开发资源，帮助年轻人以积极，负责任的方式更好地浏览互联网。 Facebook与哈佛大学伯克曼克莱因互联网与社会中心的青年与媒体团队合作推出了数字扫盲图书馆。互动课程和视频可以免费下载，它们可以在课堂，课后计划或家中使用。

该课程分为五个主题：隐私和声誉，身份探索，积极行为，安全和社区参与。共有18节课，提供英语课程，有计划增加45种语言。课程可以分为11到18岁之间的三个不同年龄组，它们涵盖了从在线健康关系（团体活动包括讨论“过度发短信”等情景）到识别网络钓鱼诈骗等所有内容。

数字扫盲图书馆是Facebook安全中心的一部分，也是为非营利组织，小企业和社区学院提供数字扫盲技能的更大努力。尽管感觉这是朝着正确方向迈出的一步，但是课程计划中奇怪地忽略了任何“假新闻”。Facebook已经开展了一项新闻扫盲运动，旨在减少之前虚假新闻的传播。但鉴于该公司最近宣布承认在中期选举之前发现“不真实”的社交媒体活动，所以这些课程当中并没有提请用户注意在自己的平台上发现潜在的问题。