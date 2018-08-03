贝佐斯每天需要花费2800万美元才能“收支平衡”

新浪美股讯 北京时间8月3日消息，据MarketWatch报道，众所周知，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯相当有钱，据彭博社估计他的净资产高达1500亿美元。《大西洋月刊》最近一篇文章称，贝佐斯每天需要花费大约2800万美元，才能避免积累更多财富。

据彭博社7月中旬发表的一篇文章称，现年54岁的贝佐斯的净资产今年已激增逾500亿美元。这主要缘于亚马逊股价的飙升。FactSet的数据显示，截至周三收盘时，该股今年累计上涨54%，过去12个月累计上涨逾80%。相比之下，道指今年迄今的涨幅较弱，只有2.5%，过去一年的涨幅为15.3%；而标普500指数在2018年迄今的涨幅为5.2%，在12个月的时间里上涨了近14%。与此同时，纳指今年前7个月上涨近12%，过去12个月上涨逾21%。

亚马逊创始人贝佐斯是亚马逊最大的股东，拥有约8000万股股票，相当于该公司16%的股份，该公司的总市值约为8800亿美元。上个月，一项非正式调查显示，绝大多数人认为，亚马逊将与苹果的万亿市值竞争战中胜出。不过苹果公司已经于今日率先达到一万亿美元市值，收盘上涨2.92%，报207.39美元，全年累计涨23%。

尚且不清楚《大西洋月刊》是如何计算贝佐斯需要多少钱才能避免变得更富有的。贝佐斯的财富增长主要集中在美国的金融体系上，而这个体系往往会将财富集中在少数人身上。然而由于他的财富与他的业务紧密相连，贝索斯也可能像他的净资产飙升一样，迅速地失去财富。

尽管如此，彭博社称，要将这位自1982年以来地球上最富有的人从高位上拉下马，可能需要付出相当大的代价。