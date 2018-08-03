试水商业化 WhatsApp能否输血Facebook

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来源：北京商报

在被Facebook收购四年后，WhatsApp终于“屈服”。当地时间8月1日，WhatsApp公布了详细的商业化计划，将出售广告，并向希望通过其服务接触到客户的大公司收费。由于Facebook近期增长放缓，加之数据泄露丑闻影响，股价出现历史性暴跌，WhatsApp此举被视为向母公司输血。

根据新的计划，WhatsApp将开始向使用软件联系客户的大公司收费，每条信息收取的费用从0.5美分至9美分不等。据《华尔街日报》报道，目前约有100家公司一直在测试新的收费功能，包括新加坡航空、优步和电子商务公司Wish等。

实际上，早在2016年8月， Facebook就在考虑WhatsApp的变现模式。彼时，WhatsApp第一次对用户隐私条款的重大修改，开始将用户的电话号码分享给Facebook，以便Facebook进行更好的广告投放和好友推荐。尽管，此次修改并不直接涉及商业广告，但依旧被看做WhatsApp松动的迹象之一。

自诞生之初，WhatsApp就旗帜鲜明反对投放广告。软件创始人阿克顿和库姆是简约主义奉行者，追求纯粹实用，拒绝广告创收。每年，WhatsApp的用户仅需支付1美元的象征性使用费。库姆曾淡定地对媒体表示，“我们现在的重心是用户增长，至于营收，那是五年之后才会考虑到的事情”。而在被Facebook收购之前，不考虑的营收的WhatsApp每年亏损超过1亿美元。

不过，在用户增长上，WhatsApp确实高歌猛进。目前，该软件已有15亿用户，是全世界最活跃的手机社交工具之一，在100多个国家和地区处于主导地位。今年五月的统计数据显示，WhatsApp每天的活跃用户达4.5亿人，每日发送的消息多达650亿条。

面对如此庞大的用户群体，凭借广告业务发家的Facebook很难不动心。尽管扎克伯格曾保证不在WhatsApp上投放广告，但WhatsApp依然受到了来自母公司要求盈利的压力。此前，阿克顿和库姆提出了数个增加收入的方案。2017年，WhatsApp就提出，将针对某些功能项公司收取费用，这些功能可以将公司和客户连接起来。

但是，WhatsApp的方案都不及Facebook的广告模式赚钱。由于经营理念相去甚远，阿克顿和库姆先后告别一手创建的WhatsApp。为此，两位创始人甚至放弃了总共13亿美元的股权奖励。

对Facebook而言，在排除内部阻力后，WhatsApp商业化也就近在咫尺了，而近期Facebook股价暴跌成为“临门一脚”。除了上述的企业服务之外，WhatsApp还将推出鼓励这种交流的新广告类型，明年起，在软件流行的状态功能中将显示广告。这款一度被称为最“纯洁”的社交软件不得不为生计谋路。

然而， WhatsApp试水商业化的结局远未明朗。由于WhatsApp的设计初衷并非连接公司和消费者，二者之间的信息交互进展WhatsApp每日信息量的很小一部分。与此同时，7月，在印度爆发的“假新闻”事件，令WhatsApp进军该国数字支付市场的行动受阻，发展前景也蒙上阴影。拥有超过2.5亿用户的印度，是WhatsApp全球最大市场。

这一背景下，WhatsApp能否让Facebook的营收增速重回增长轨道显然仍是一个巨大的未知数。

北京商报记者 陶凤 肖涌刚