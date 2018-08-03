前程无忧第二季度营收8.955亿元 同比转亏

新浪科技讯 北京时间8月3日凌晨消息，前程无忧（Nasdaq：JOBS）今天发布了截至6月30日的2018财年第二季度未经审计财报。报告显示，前程无忧第二季度总营收为人民币8.955亿元（约合1.353亿美元），比去年同期的人民币6.732亿元增长33.0%，超出公司此前预期的区间；净亏损为人民币5660万元（约合860万美元），相比之下去年同期的净利润为人民币7060万元。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街2位分析师平均预计，不按美国通用会计准则（GAAP）计算，前程无忧第二季度每股收益将达0.65美元。财报显示，不按照美国通用会计准则计算，前程无忧第二季度调整后每股完全摊薄收益（不按照美国通用会计准则）为人民币5.43元（约合0.82美元），超出预期。

此外，华尔街2位分析师平均预计，前程无忧第二季度营收将达1.3876亿美元。财报显示，前程无忧第二季度总营收为人民币8.955亿元（约合1.353亿美元），不及预期。

主要业绩：

前程无忧第二季度总营收为人民币8.955亿元（约合1.353亿美元），比去年同期增长33.0%，超出公司此前预期的区间；

前程无忧第二季度网络招聘服务营收为人民币5.884亿元（约合8890万美元），比去年同期增长32.5%；

前程无忧第二季度其他人力资源相关营收为人民币3.071亿元（约合4640万美元），比去年同期增长34.0%；

前程无忧第二季度毛利率为72.4%，相比之下去年同期为73.2%；

前程无忧第二季度运营利润为人民币2.181亿元（约合3300万美元），比去年同期增长16.0%；

前程无忧第二季度净亏损为人民币5660万元（约合860万美元），相比之下去年同期的净利润为人民币7060万元；

前程无忧第二季度每股完全摊薄亏损为人民币0.92元（约合0.14美元），这种亏损是由于汇兑损失和可转换高级公司债的公允价值变动带来了重大影响 ；

不计入股权奖励支出、汇兑损失、可转换债券的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧第二季度调整后每股完全摊薄收益（不按照美国通用会计准则）为人民币5.43元（约合0.82美元），超出公司此前预期的区间。

财务分析：

前程无忧第二季度总营收为人民币8.955亿元（约合1.353亿美元），比去年同期的人民币6.732亿元增长33.0%。

前程无忧第二季度网络招聘服务营收为人民币5.884亿元（约合8890万美元），比去年同期的人民币4.439亿元增长32.5%。前程无忧网络招聘服务营收的增长，主要由于每独立雇主平均收入增长，以及由于特定产品的价格与去年同期相比有所提高。前程无忧网络招聘服务第二季度每独立雇主平均收入比去年同期增长33.5%，主要由于公司在向上销售方面付出的努力取得了成功，从而令客户购买了多种和/或价值较高的网络产品和服务。由于公司采取了将注意力集中在高潜力客户身上、同时在争取新雇主的问题上采取节制立场的策略，因此第二季度中使用前程无忧网络招聘服务的独立雇主数量小幅减少至377831名，相比之下去年同期为380717名。第二季度中使用前程无忧网络招聘服务的独立雇主指的是在前程无忧的管理信息系统中拥有唯一识别码的雇主，并未包括使用拉勾网（Lagou.com）的雇主。

前程无忧第二季度其它人力资源相关营收为人民币3.071亿元（约合4640万美元），比去年同期的人民币2.292亿元增长34.0%。前程无忧其它人力资源相关营收的增长，主要由于企业流程外包、培训、评估和安排就业服务的使用量增长。

前程无忧第二季度毛利润为人民币6.410亿元（约合9690万美元），比去年同期的人民币4.870亿元增长31.6%；前程无忧第二季度毛利率（定义为毛利润在净营收中所占比例）为72.4%，相比之下去年同期为73.2%。

前程无忧第二季度运营支出为人民币4.229亿元（约合6390万美元），比去年同期的人民币2.989亿元增长41.5%。

前程无忧第二季度销售和营销支出为人民币3.342亿元（约合5050万美元），比去年同期的人民币2.282亿元增长46.4%。前程无忧销售和营销支出的增长，主要由于员工薪酬支出增加、销售人员增加以及广告、品牌和促销支出增长。

前程无忧第二季度总务和行政支出为人民币8870万元（约合1340万美元），比去年同期的人民币7060万元增长25.5%。前程无忧总务和行政支出的增长，主要由于员工薪酬支出、租金和办公室支出增长。

前程无忧第二季度运营利润为人民币2.181亿元（约合3300万美元），比去年同期的人民币1.881亿元增长16.0%。前程无忧第二季度运营利润率（定义为运营利润在净营收中所占比例）为24.6%，相比之下去年同期为28.3%。不计入股权奖励支出，前程无忧第二季度运营利润率为27.5%，相比之下去年同期为31.3%。

前程无忧第二季度认列的来自于外币折算的损失为人民币8080万元（约合1220万美元），相比之下去年同期认列的来自于外币折算的损失为人民币180万元，主要是由于人民币兑美元汇率的变动对前程无忧的美元存款以及公司在2014年发行的美元计价可转换高级债券造成了影响。

在2018财年第二季度中，前程无忧认列了人民币3.093亿元（约合4670万美元）的按市价计算非现金损失，这项损失与可转换高级债券的公允价值变动有关，相比之下去年同期认列了与此相关的人民币1.148亿元的损失。

前程无忧第二季度其他收入为人民币1.540亿元（约合2330万美元），相比之下去年同期为人民币2050万元。前程无忧第二季度其他收入包括地方政府财务补贴等。

前程无忧第二季度净亏损为人民币5660万元（约合860万美元），相比之下去年同期的净利润为人民币7060万元。前程无忧第二季度每股完全摊薄亏损为人民币0.92元（约合0.14美元），相比之下去年同期每股完全摊薄收益为人民币1.16元。

前程无忧第二季度股权奖励支出为人民币2510万元（约合380万美元），相比之下去年同期为人民币1990万元。

不计入股权奖励支出、汇兑损益、可转换债券的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧第二季度调整后净利润（不按照美国通用会计准则）为人民币3.587亿元（约合5420万美元），与去年同期的人民币2.071亿元相比增长73.2%。前程无忧第二季度调整后每股完全摊薄收益（不按照美国通用会计准则）为人民币5.43元（约合0.82美元），相比之下去年同期为人民币3.34元。

截至2018年6月30日，前程无忧第二季度所持现金及短期投资为人民币79.358亿元（约合11.993亿美元），相比之下截至2017年12月31日为人民币71.320亿元。前程无忧的短期投资包括原始到期期限为三个月到一年的存款证等。

业务展望：

基于当前的市场状况和运营状况，前程无忧预计2018财年第三季度营收为人民币9.05亿元到人民币9.35亿元（约合1.368亿美元到1.413亿美元）。

不计入股权奖励支出、汇兑损益、可转换债券的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧预计2018财年第三季度调整后每股完全摊薄收益（不按照美国通用会计准则）为人民币3.70元到人民币4.00元（约合0.56美元到0.60美元）。

前程无忧还预计，2018财年第三季度总股权奖励支出约为人民币3200万元至人民币3300万元（约合480万美元至500万美元）。

附注：本财报所列人民币与美元的汇率为：1.00美元=6.6171元人民币。

电话会议：

财报发布之后，前程无忧将于美国东部时间8月2日晚上9点（北京时间8月3日早上9点）召开电话会议。届时前程无忧管理层将出席电话会议，解读财报要点、运营状况和业绩预期，并回答投资者和分析师的提问。要收听前程无忧电话会议，美国投资者可拨打电话+1-888-346-8982，国际投资者可拨打电话+1-412-902-4272，中国香港投资者可拨打电话+852-800-905-945，中国内地投资者可拨打电话+86-400-120-1203，密码均为“51job”。

此外，投资者也可以访问前程无忧网站的投资者关系频道ir.51job.com，收听电话会议网络直播和录音。

股价变动：

当日，前程无忧股价在纳斯达克常规交易中上涨0.27美元，报收于93.09美元，涨幅为0.29%。在随后截至美国东部时间周四下午4点54分（北京时间周五凌晨4点54分）的盘后交易中，前程无忧股价下跌0.64美元，至92.45美元，跌幅为0.68%。过去52周，前程无忧的最高价为114.62美元，最低价为49.25美元。(唐风)