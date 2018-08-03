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今日头条斥资40亿进军综艺 汪涵加盟首档节目能火吗

今日头条斥资40亿进军综艺 汪涵加盟首档节目能火吗
2018年08月03日 03:34 证券日报
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　　原标题：今日头条斥资40亿元进军综艺汪涵加盟首档节目能火吗？

　　■本报记者 刘斯会 

　　今日头条旗下的视频阵营最近动作频频。

　　除了进军游戏领域外，综艺节目也被纳入其中，并且一次性打算投资40亿元，首当其中的是西瓜视频。

　　8月2日，《证券日报》记者获悉，西瓜视频联手银河酷娱推出了首款名为《头号任务》的移动综艺节目，值得注意的是，这档节目还请来了湖南卫视主持人汪涵作为主嘉宾。

　　西瓜视频总裁张楠表示，2014年西瓜视频诞生于移动互联网的环境当中，这一年发生了诸多网络综艺的标志性事件，例如奇葩说等，再加上5G时代的到来，移动的趋势已经发生了结构性的变化，而综艺节目仍在延续传统的制作方法和思路，在上述背景下，西瓜视频首次进军移动综艺领域。“未来，还将持续加码移动综艺内容制作领域。”

　　40亿元进军网综领域

　　8月2日，短视频平台西瓜视频正式宣布全面进军自制综艺领域，未来一年西瓜视频将投入40亿元，打造移动原生综艺IP。

　　张楠表示，选择自制综艺主要是基于用户的需求：“在西瓜视频平台上，用户对综艺内容消费需求很强烈，并且在看完短视频片段后会去寻找完整的长视频内容观看，我称之为‘短带长’。基于这些需求，我们打算尝试制作更加移动化的综艺节目。”

　　这是西瓜视频首次进军内容制作领域。在内容分发取得优势后，西瓜视频终于将业务拓展到了内容产业的上游——专业内容制作和IP打造。

　　官方资料显示，西瓜视频是今日头条旗下的一款个性化推荐视频APP。依托人工智能精准推荐技术，目前，西瓜视频的用户规模已经突破3亿户，日均播放量超过40亿次，日人均使用时长超过70分钟。

　　在西瓜视频看来，移动时代的综艺应该更“原生”、“智能”，从节目的视听语言、互动性，乃至节目兴奋点的设置上，都应该更多地考虑移动端的消费场景，这也是西瓜视频进军自制综艺领域的主要探索方向。张楠表示，目前移动端已经成为综艺消费的主场景。

　　银河酷娱CEO李炜表示，选择西瓜视频，也是基于其移动领域的影响力。“其首款产品《头号任务》将在今年年底前推出。”

　　头条系产品协同

　　值得注意的是，头条系旗下的产品不止西瓜视频，还有用户广为熟知的抖音小视频、火山小视频以及新闻等内容产品。

　　而此次西瓜视频进军移动自制综艺领域，今日头条公关总监杨继斌表示，头条系产品矩阵也将为西瓜视频进军自制综艺，打造移动原生综艺IP提供生态加持。

　　一方面，西瓜视频本身就是当下重要的宣发平台。张楠表示，西瓜视频“短带长”的模式已经被市场所广泛认可，许多综艺节目、电影、电视剧都将西瓜视频作为一个重要的宣推平台。

　　此外，除去西瓜视频外，字节跳动旗下还拥有抖音、微头条、Faceu等多款超级产品，今日头条的微头条话题、抖音的挑战赛甚至包括Faceu的贴纸，都可以联动到综艺娱乐的IP打造中。

　　“依靠平台生态体系，西瓜视频自制综艺可以实现IP立体化打造，通过裂变传播成为爆款。” 张楠表示，此外，其还能让IP在 “观赏价值”以外，得以多元化发展，衍生出更多优质内容，延长IP寿命。

汪涵西瓜视频
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