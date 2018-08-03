乐视网市值跌破百亿 暂停上市疑云又起

投资FF的恒大健康昨日大涨超15%，市值创新高；乐视网上半年预亏约11亿，净资产有转负可能

新京报讯 （记者江波）乐视网近日持续走低。8月2日乐视网股价收盘下跌6.98%，市值跌破100亿至95.75亿元。在前复权情况下，其当前股价较2015年5月的44.7元历史最高价，已跌去94.5%。相比2017年1月16日融创中国董事长孙宏斌驰援乐视之初的701亿市值，乐视网市值缩水86.34%。

上半年预亏约11亿，暂停上市疑虑再起

乐视网7月13日发布的业绩预告显示，公司2018年上半年预计亏损11.05亿元至11.10亿元，上年同期这一数据为亏损6.37亿元，这意味着乐视网的亏损进一步扩大。乐视网7月27日再发公告称，公司上半年亏损将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

今年一季度末，乐视网归属于上市公司股东的净资产为3.04亿，而2016年末为102.25亿元。

业绩预告同时显示，2018年上半年，公司的终端收入、广告业务收入、会员及发行业务收入相较上年同期均出现大幅度的下滑，除正常运营成本支出外，公司报告期内其他成本并未下降。公司2018年上半年经营性亏损约11亿元。这意味着乐视网的三大主要收入情况仍不乐观。

“15乐视01债券不排除无法兑付风险”

业绩预告还提到，公司目前仍面临较为严重的资金紧张压力，特别是部分金融机构债务到期日临近，为公司短期内的资金筹划及安排带来一定不确定性。乐视是否存在更严峻的风险？

本月1日，中债金融估值中心发布消息，乐视网当日《2015年非公开发行公司债券（第一期）债券兑付公告暨摘牌公告》称，“15乐视01将于2018年8月3日到期，目前公司还在与债权持有人积极协商争取达成场外兑付协议，但不排除存在无法兑付的风险。”中债金融估值中心称，发行人目前存续债券仅1只，中心根据发行人最新偿债情况，将其存续债券的中债市场隐含评级-债券债项评级由BBB调整至CCC。

乐融致新命运如何？

目前，乐视大厦已更名为“乐融大厦”。大厦更名是乐视系去乐视化一个最具象征意义的举动。在此之前，“乐视致新”已改名为“乐融致新”，“乐视影业”也已更名为“乐创文娱”。

而其重要子公司乐融致新命运如何引人关注。

乐视网此前发布关于公司重要子公司与腾讯签署《合作协议》补充说明的公告，指公司已将所持新乐视智家股权质押，如若公司因无法按时偿还债务导致质押资产被依法处置，公司将面临可能失去新乐视智家（现更名为乐融致新）实际控制权的风险。

本月2日，有媒体援引接近乐视网的人士的消息称，以乐融致新为中心的电视业务极有可能将从乐视网中剥离，其剥离进程将随着新一轮融资落地逐渐推进。若消息为实，一旦丧失这块优质业务，乐视网恐将沦为空壳。

乐视网大跌同日，投资Faraday Future（FF）的恒大健康却逆势上涨15.04%，报10.48港元，市值达905.5亿港元，股价、市值均创历史新高。7月30日，恒大健康投资的法拉第未来宣布，FF提前完成了首台白车身的打造，汉福德工厂已启动整车组装。

而事实上，就像恒大健康股价大涨类似，当年融创中国投资乐视也曾对融创股价起了拉升作用：从2017年1月投资之初到当年10月的9个月时间里，融创中国股价上涨了约544%。